Master of None: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix Las dos primeras temporadas de la aclamada comedia ‘Master of None’ contaban las penurias románticas, familiares y profesionales del neoyorquino Dev (Aziz Ansari). El galardonado episodio «Acción de Gracias» de la 2.ª temporada profundizaba en el personaje de Denise (Lena Waithe), su amiga de toda la vida. Denise regresa ahora como maestra de ceremonias en esta innovadora tercera temporada. Los cinco nuevos episodios, a veces conmovedores y a veces dolorosos, desternillantes o desgarradores, muestran los altibajos en las vidas de Denise y su pareja Alicia (Naomi Ackie). Los momentos románticos más intensos se entremezclan con pérdidas personales y cuestiones existenciales sobre el amor y la vida. Con unas imágenes y una música muy cuidadas, ‘Master of None presenta: Momentos de amor’ sigue siendo fiel a su predecesora, pero también abre sus propios caminos narrativos. En el guion de esta tercera temporada colaboraron Waithe y Ansari, que también dirigió todos los episodios.