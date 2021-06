Apple TV+ se estrena en la producción española. Un año y medio después de llegar a nuestro país, la plataforma de streaming abrirá fuego con Now and Then, una producción internacional de Bambú Producciones que se rodará inglés y español. Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira serán sus creadores. El israelí Gideon Raff (El Espía y Prisoners of War, la serie que inspiró Homeland) dirigirá los dos primeros episodios. La española Maribel Verdú lidera un espectacular reparto lleno de nombres respetados y reconocibles en el mundo hispanohablante que ahora se completa con las versiones jóvenes de los personajes protagonistas.

Ambientada en Miami, la serie promete ser un thriller de múltiples capas que explora las diferencias entre las aspiraciones juveniles y la realidad de la edad adulta. Las vidas de un grupo de amigos de la universidad cambian para siempre cuando uno de ellos muere después de un fin de semana de fiesta. Ahora, veinte años después, los cinco restantes se reúnen a regañadientes por una amenaza que pone en riesgo sus mundos aparentemente perfectos.