El 19 de abril se estrena en HBO España el primer proyecto televisivo de Kate Winslet desde Mildred Pierce. La actriz será la protagonista de esta serie limitada del creador y guionista Brad Ingelsby (The Way Back) y el director Craig Zobel (The Leftovers). A lo largo de siete episodios, la miniserie promete ser una exploración del lado oscuro de una comunidad unida y una revisión de cómo la familia y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente. Aquí puedes leer toda la información de 'Mare of Easttown'.