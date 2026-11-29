El recuento de este 29N ha vuelto a dar la victoria a los populares en el pequeño pueblo zaragozano con 66 electores y 72 habitantes. Desde 1977, el partido que gana aquí también se impone en el conjunto del país.

Entre las montañas cubiertas de niebla del Prepirineo aragonés, después de una carretera de curvas aparece Sigüés, un pueblo de casas de piedra, fachadas blancas con los marcos de las ventanas pintados de rojo y calles tan estrechas que cuesta imaginar que sus vecinos puedan guardar algún secreto, incluido el de a quién vota cada uno.

"Aquí nos conocemos todos, sabemos más o menos qué vota cada vecino y cuando nos juntamos en el bar siempre acaba saliendo la política", ha comentado un vecino que se dirigía a votar.

Al cierre de las urnas, EL ESPAÑOL ha seguido el recuento junto al alcalde, Eduardo Abadía. El resultado ha dejado al PP como primera fuerza, con 25 votos, más del doble que el PSOE y el Frente Amplio.

El PSOE y el Frente Amplio han empatado a 11; Vox ha obtenido seis papeletas; mientras que Podemos y Se Acabó la Fiesta han conseguido dos votos cada uno.

El ayuntamiento de Sigüés. Alejandra Inza EE

La victoria local ya está decidida; la nacional todavía no. Para entender por qué un pueblo de apenas unas decenas de vecinos puede mantener en vilo al resto de España cada vez que hay elecciones, conviene quedarse un rato en sus calles.

A primera hora de este domingo, sin embargo, no había demasiados vecinos con los que hablar. Las calles estaban vacías, las persianas bajadas y el bar La Fragua permanecía cerrado, con las mesas y las sillas de la terraza colocadas para unos clientes que todavía no habían aparecido.

La iglesia de San Esteban, con su campanario de piedra, presidía la plaza mientras algún vecino se asomaba detrás de los cristales cuando escuchaba llegar un coche y volvía a desaparecer al comprobar que no era nadie conocido.

El único edificio que había abierto para las elecciones era el Ayuntamiento donde se había instalado la mesa electoral.

"Cierra, que se escapa la calefacción", ha pedido uno de los vocales antes. Los otros dos han levantado la mirada. En Sigüés están acostumbrados a que aparezcan periodistas cada vez que hay elecciones generales, aunque no por eso han terminado de acostumbrarse a las preguntas.

"Los periodistas son muy pesados con lo de que acertamos siempre. Es verdad, y puede que lo hagamos, pero luego ninguno se acuerda de nosotros", ha comentado uno de ellos.

A las nueve y media ha llegado el alcalde, Eduardo Abadía Mainer, que concurrió por la candidatura de Ciudadanos-Tú Aragón. Hasta entonces, las urnas todavía no habían recibido visitas.

Fuera del Ayuntamiento, entre la iglesia románica, la oficina de turismo y las fachadas cerradas, un hombre caminaba por las calles desiertas. Al preguntarle por la política, no ha necesitado demasiado tiempo para contestar.

"La política, la política… Estoy harto. Que se peguen entre ellos. De la política lo que hay es que pasar. Hemos aguan

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tado mil cosas y terminan formándose enemistades entre unos pueblos con otros", ha asegurado.

Cuando se le ha preguntado adónde iba, ha respondido sin dudar: "Pues a votar, ¿a dónde voy a ir si no?".

El problema en Sigüés es que no todos los empadronados viven durante todo el año en el municipio. La localidad tiene 72 habitantes censados y 66 electores con derecho a voto, aunque los vecinos habituales son entre 59 y 61.

"Nos dedicamos muchos días a mirar las ventanas por las noches y así ver quién está", ha explicado el secretario de la mesa.

El caso es que este municipio de la comarca de La Jacetania lleva desde el 15 de junio de 1977, cuando ganó UCD, acertando al partido que termina imponiéndose en el conjunto de España. Han sido dieciséis elecciones generales consecutivas. Es uno de los 27 municipios españoles que mantienen esa coincidencia y el más pequeño de todos ellos.

El PP ya ha ganado en Sigüés. Ahora falta que lo haga en España. Si los populares terminan imponiéndose también en el conjunto del país, el municipio habrá acertado por decimoséptima vez consecutiva desde 1977.