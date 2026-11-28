Tras la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes, el Gobierno, en funciones desde mañana, ha 'colado' que el Estado pague hasta 7.600 euros a los nacionalizados por la Ley de Nietos en situación de vulnerabilidad cuando quieran venir a España.

Lo ha hecho en uno de los 18 decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros y validados en la Diputación Permanente. En concreto, en el 954/2026 de 4 de noviembre, publicado en el BOE hace 20 días y cuya entrada en vigor es, precisamente, este domingo.

EL ESPAÑOL ha analizado el impacto de la Ley de Memoria Democrática en 46 países, donde los españoles beneficiados ascienden a una suma total de 251.778 personas, de los que 229.498 son adultos.

La única medida que no asumirá España por el momento se encuentra la asistencia sanitaria en determinados casos. Lo hará a partir de noviembre de 2027.

Una vez con la nacionalidad e inscritos en el consulado, y según el Real Decreto, pueden acceder a trámites telemáticos, a becas y Aulas de Lengua y Cultura Española para sus hijos, a ayudas consulares de emergencia y a los programas de homologación de títulos y orientación laboral de la Oficina Española del Retorno.

A efectos prácticos, el nuevo Reglamento integra plenamente a todos estos nuevos ciudadanos en la acción exterior del Estado, aunque distingue entre derechos universales y ayudas sujetas a requisitos. Así, las prestaciones económicas y sanitarias mantienen ciertos filtros.

Aunque los nacionalizados por la ley de nietos ostentan la condición legal de españoles de origen, los mayores de 65 años nacidos podrán cobrar la pensión asistencial al retornar a España únicamente si acreditan haber residido legalmente en España por un periodo de entre ocho y diez años.

No obstante, el decreto sí garantiza asistencia médica gratuita en países con convenio a los menores de 16 años en situación de vulnerabilidad económica, personas con discapacidad igual o superior al 65% y víctimas de violencia de género.

Además, reconoce por primera vez como 'españoles retornados' a los nacidos en el extranjero tras doce meses de inscripción consular.

Con esa inscripción, quedan habilitados para solicitar una de las principales novedades de este decreto: para personas entre 18 y 65 años, se habilita una ayuda directa al retorno a España. Aparece recogida en la disposición adicional primera.

Para ello, se le reconoce como 'español retornado' a cualquier nieto nacionalizado nacido en el extranjero que lleve al menos 12 meses inscrito en el consulado y se empadrone definitivamente en España.

Con ese certificado podrá pedir esta nueva ayuda económica directa al retorno para personas mayores de 18 y hasta 65 años en situación de vulnerabilidad económica.

Será de 4.000 euros por persona y hasta 7.600 euros si viajan a España con tres o más familiares a cargo.

El CERA y el PERE

La cifra de españoles en residentes en el extranjero, recogida en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) y que incluye ya a los beneficiados por la Ley de Nietos, asciende a 3.202.002 personas.

Entre 2021 y 2026, el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) , y según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha experimentado un crecimiento sostenido que eleva la población española inscrita en más de 547.279 personas, lo que representa un incremento acumulado del 20,6 %.

Así, se ha pasado de 2.654.723 inscritos en enero de 2021 a 2.742.605 en 2022 (un 3,3% más). En 2023 se alcanzaron los 2.790.317 (un 1,7% más).

A partir de ese año, la curva se intensifica notablemente, superando tasas anuales del 4%: en enero de 2024 se contabilizaron 2.908.649 residentes (un 4,2% más), en 2025 se rebasó por primera vez la barrera de los tres millones con 3.045.966 inscritos (+4,7 %).

Finalmente, a 1 de enero de 2026 la cifra ascendió hasta los 3.202.002 españoles (un 5,1% más que en 2025), sumando más de 156.000 nuevas altas en un solo año.

Este repunte demográfico responde fundamentalmente a la adquisición de la nacionalidad española por parte de descendientes nacidos fuera de España.

De hecho, en 2026 el 73,1% del total de inscritos en el PERE son personas nacidas en el extranjero, concentrándose las mayores comunidades en Argentina (543.971), Francia (329.548) y Estados Unidos (236.394).

El cruce estadístico realizado por EL ESPAÑOL entre el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) actualizado a enero de 2026, y el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de un listado de 46 países del listado oficial analizado permite dimensionar con cierta precisión el colectivo impulsado por esta norma.

Desde la entrada en vigor de la ley en octubre de 2022 hasta octubre de 2026, el censo de electores adultos en estos 46 países pasó de 1.276.058 a 1.597.572 personas, lo que supone un incremento bruto de 321.514 nuevos votantes.

Si se descuenta el crecimiento vegetativo previo (unos 1.917 electores mensuales antes de la ley), el exceso neto atribuible directamente a la Ley de Memoria Democrática asciende a 229.498 adultos ya inscritos.

En conjunto, la suma consolidada de beneficiarios incorporados en estos 46 países alcanza las 251.778 personas netas -y hasta 343.794 en crecimiento bruto acumulado-, sin contar los expedientes presentados antes del cierre del plazo legal, aún pendientes de resolución.

El fenómeno tiene una marcada huella americana: el 93,2 % del crecimiento electoral acumulado entre 2022 y 2026 se concentra únicamente en diez países.

Lideran la tabla Argentina, con 93.948 nuevos electores; México (60.973) y Estados Unidos (55.236), seguidos por Cuba (17.862), Colombia (15.334), Uruguay (14.505), Venezuela (13.522), Chile (13.135), Perú (8.913) y República Dominicana (6.205).

Por edades, el empuje adulto se concentra en adultos jóvenes de 30 a 39 años y mayores de 60.

Los menores

A estas cifras se suma el impacto entre los menores de 18 años.

Entre enero de 2023 y enero de 2026, la población infantil y juvenil española inscrita en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) de los países analizados ha experimentado un notable cambio de tendencia al alza.

El conjunto de menores de dieciocho años aumentó en 22.216 personas (un 10,42% más), al pasar de 213.170 en 2023 a 235.386 en 2026.

Este avance responde en parte al efecto arrastre de la ley, ya que los hijos menores de los nuevos nacionalizados adquieren la nacionalidad por opción tras inscribirse sus progenitores.

El protagonismo territorial de este crecimiento recae de forma abrumadora en México, que lidera la tabla al sumar 8.230 menores (un 37,14 % más, pasando de 22.160 a 30.391), lo que concentra por sí solo el 37% por ciento de todo el incremento de menores en los países analizados.

Le sigue Cuba, donde este colectivo se incrementó un 27,30% al pasar de 9.820 a 12.501 menores (2.681 más) entre 2023 y 2026, impulsado por la rápida tramitación de expedientes familiares.

En el resto del continente americano destacan Estados Unidos, con 2.503 menores adicionales (un 7,96%, pasando de 31.430 a 33.933), y Argentina, que registró un crecimiento más moderado de 2.097 menores (un 4,66 %, hasta alcanzar los 47.055).

También sobresale Colombia, con un aumento de 1.987 menores (21,70 %, pasando de 9.154 a 11.140), seguida por Perú (1.262 menores; un 18,80 %, hasta los 7.959); Venezuela (591 menores; un 3,05 %, hasta los 19.965); Guatemala (542 menores; el 26,02 % más, hasta los 2.625); Uruguay (438 menores más, con un crecimiento del 6,30 %, hasta los 7.385) y República Dominicana (356 menores; un 3,99 %, hasta los 9.277).

Fuera de América, el repunte de menores se concentra en el norte y oeste de África, encabezados por Marruecos, que suma 1.204 menores (18,03 %, pasando de 6.679 a 7.883), y Mauritania, con 748 menores más (76,72 %, hasta los 1.723).

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE), Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE cortes a 1 de enero entre 2022-2026) y Oficina del Censo Electoral (CERA, cierres mensuales 2022–2026).