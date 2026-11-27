Una de las secretarias del PSOE de Uruguay, Shirley Estévez, podrá ser candidata del partido por Pontevedra en las elecciones del 29-N. Legalmente, no hay problemas en ello. Sí los hay sobre su derecho al voto.

Debido a las medidas cautelares que la Justicia española ha aplicado sobre la Ley de Memoria Democrática para obtener la nacionalidad, Estévez podrá concurrir a los comicios dentro de la lista de un partido, pero no tendrá permitido ir a votar.

Esta aparente contradicción se debe a que el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el ejercicio del derecho de sufragio de determinados ciudadanos que adquirieron la nacionalidad española al amparo de esta ley impulsada por el Gobierno socialista, así como determinados efectos electorales de sus inscripciones censales.

Estévez es una de las afectadas, dado que no presentó la documentación que ahora exige la Justicia para acreditar que es descendiente de exiliados españoles.

Sin embargo, su nombre seguirá figurando con plena validez en la lista provincial del PSOE.

La propia Estévez consultó formalmente a la Junta Electoral de Pontevedra si la suspensión cautelar de su derecho al voto la obligaba a abandonar la candidatura. El organismo constató que figura entre los afectados por el veto del Supremo, pero le respondió que la candidatura "no puede ser objeto de modificación" tras haber sido proclamada.

La Junta añadió un matiz: solo resolvería "lo que proceda" en la remota hipótesis de que la lista corriera hasta el punto de que Estévez tuviera que recoger el acta en el Congreso. Pontevedra reparte siete escaños y ella ocupa el quinto puesto de reserva.

El recurso de Iustitia Europa

El conflicto jurídico tiene su origen en los recursos presentados primero por el partido Iustitia Europa y después por Vox que derivaron en la aprobación de medidas cautelares contra esta ley

Y este mismo jueves, 26 de noviembre, el Supremo ha confirmado sin posibilidad de recurso que el veto alcanza también a al menos 11.283 afectados que ya residen en España.

En total, de los 163.355 españoles incluidos en el listado inicial remitido por el Gobierno al Supremo, solo 901 acreditaron a tiempo ante su consulado ser descendientes directos de exiliados.

Por orden del propio Supremo, sus sobres no entran en las urnas comunes, sino en cajas de cartón separadas y etiquetadas para remitirlas aparte a las juntas electorales.

Españoles ejerciendo su voto para las elecciones del 29-N en un consulado. EFE

Esas papeletas quedarán custodiadas en el limbo hasta que el alto tribunal dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto, sin fecha prevista. Ante esta situación, Estévez asegura a La Vanguardia que su propio sufragio en Montevideo "va a una caja de cartón".

EL ESPAÑOL ha intentado ponerse en contacto con Shirley Estévez para conocer su versión de primera mano, pero no ha obtenido respuesta. Desde el PSOE de Uruguay se han limitado a declarar que este jueves se encontraba "como apoderada en mesa de votación", justificando su ausencia de declaraciones en que no se sabía cuándo terminaría el conteo.

Lo más llamativo es que la candidata socialista aseguró a La Vanguardia haber ejercido su derecho al voto sin ningún obstáculo desde que obtuvo la nacionalidad en diciembre de 2022. Depositó su papeleta en las elecciones generales de 2023 y repitió tanto en las autonómicas gallegas como en las europeas de 2024.

La paradoja resulta todavía más afilada al mirar dentro de su propia familia, donde la aplicación de las cautelares ha trazado una frontera difícil de explicar entre parientes con la misma raíz gallega.

“Mi caso es un ejemplo bastante contradictorio porque tengo un primo que también es nieto igual que yo, pero sin embargo mi tía está viva, entonces él pudo ejercer el voto porque fue nacionalizado por el Anexo III y, como mi padre falleció en 2007, no pude hacerlo del mismo modo que mi primo", explicó a España Exterior.

Ese obstáculo histórico obligó a Estévez a acogerse en 2022 al Anexo I de la Ley de Memoria Democrática, la vía alcanzada ahora por la suspensión judicial.

Todavía más llamativo es el caso de su propio hijo, que obtuvo el pasaporte español gracias a que su madre lo consiguió primero. Él sí votará con plena validez.

La carrera de Estévez

Estévez nació en Uruguay, nieta de emigrantes gallegos. Su trayectoria pública ha estado ligada desde el primer momento al despliegue de la llamada Ley de Nietos en Montevideo. Al nacionalizarse, quedó adscrita al Censo de Residentes Ausentes (CERA) por Pontevedra, su provincia de arraigo familiar.

Ejerce como secretaria de la Comisión Gestora del PSOE en Uruguay.

Ese trabajo de base impulsó su salto institucional a principios de este año, cuando se convirtió en la primera mujer en presidir el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Uruguay, un cargo honorífico y no remunerado vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores.

A partir de ese momento multiplicó su proyección política junto a dirigentes nacionales y gallegos del Partido Socialista. Apenas tres días después de ser elegida presidenta del CRE, compartió acto en Montevideo con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en un homenaje a los nuevos españoles de la ley.

En julio acompañó también al secretario general del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, y al responsable del PSOE Exterior, el senador César Mogo, en sus encuentros con la diáspora gallega en la capital uruguaya. Aquel recorrido desembocó en su inclusión en la candidatura pontevedresa al Congreso proclamada a principios de noviembre.

Desde Montevideo, la dirigente rechaza de plano las sospechas de fraude que se están levantando en torno al voto exterior entre algunos sectores de la opinión pública: "Las acusaciones de pucherazo son un bulo, en el exterior el porcentaje de gente que vota es muy bajo", ha defendido en La Vanguardia.

El caso de Estévez es el más simbólico por su condición de candidata, pero retrata un malestar extendido a ambos lados del Atlántico. En Buenos Aires, donde los afectados superan los 18.000, Valeria Fernández vive una paradoja casi igual a la suya: su voto está suspendido por haberse nacionalizado bajo la presunción de exilio.

A tres días de la jornada electoral, miles de sobres esperan en esas cajas paralelas a que el Tribunal Supremo dicte algún día sentencia sobre el fondo de la Ley de Nietos. Estévez, que no podrá votarse a sí misma el domingo, promete prolongar la batalla política tras el escrutinio: "Desde el PSOE vamos a estar peleando para que esto no vuelva a suceder".