La Guardia Civil caza a un inglés con un arsenal contra su mujer en Mijas: "Estaba desquiciado y amenazó con darle un tiro"

Una llamada por violencia de género ha destapado un arsenal de armas en la localidad malagueña de Mijas. Este martes, a las cinco de la tarde y cinco minutos, una mujer llamó al 112 para alertar de que su marido la había "agredido" y estaba "amenazando con matarla".

Esta alerta por VioGén situaba a la víctima en la calle Oviedo de Mijas. De inmediato, una patrulla de la Guardia Civil se personó en el inmueble para auxiliar a la mujer

Era una villa y fuera les esperaba la niñera del matrimonio. "Esta mujer se encontraba en gran estado de ansiedad", según subrayan fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL. La niñera explicó a los agentes que la víctima de este supuesto episodio de violencia de género había huido del domicilio conyugal, junto a su hijo, un menor de corta edad, debido a que temía por la vida de ambos.

"El marido estaba dentro de la casa, totalmente desquiciado y ha amenazado con pegarle un tiro a su mujer". De hecho, la niñera advirtió de que el supuesto maltratador tenía "gran cantidad de armas de fuego en el domicilio" porque se dedicaba "a actividades ilícitas" y no iba a permitir que le arrestasen: "La niñera dijo que no dudaría en disparar a los agentes si accedían al domicilio".

Pidieron apoyo

Tales advertencias no evitaron que los guardias civiles movilizados se jugasen el pellejo para detener a este hombre. "Los agentes miraron a través de los cristales del vehículo que tenía el matrimonio, estacionado en el interior de la villa, y confirmaron que había varias armas de fuego".

Después de confirmar la veracidad de la información aportada por la niñera, los agentes pidieron apoyo y se movilizaron otras tres patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, así como una patrulla de la Policía Local de Mijas, con el objetivo de desplegar un cordón de seguridad alrededor de la villa, "para proteger la integridad física de todos los vecinos de la zona y de los viandantes".

A continuación, varios guardias civiles provistos de chaleco antibalas se adentraron en la casa, revisando cada habitación y confirmaron que todas las estancias estaban despejadas, debido a que el supuesto maltratador, un ciudadano británico, había huido saltando por una ventana, tras percatarse de la llegada de la primera patrulla.

"En el interior del domicilio se hallaron gran cantidad de armas de fuego". El arsenal estaba escondido a lo largo de toda la villa y fue destapado gracias al trabajo de un perro del Servicio Cinológico, especializado en la detección de armas.

En total, se intervinieron 6 escopetas, 2 pistolas del calibre 22, 6 fusiles de airsoft, 5 pistolas de aire comprimido, 3 defensas extensibles, 2 chalecos antibalas, gafas de visión nocturna, 6 cuchillos de caza, 2.500 cartuchos de distinto calibre y unos grilletes.

El arsenal intervenido por la Guardia Civil. Cedida

"Había varias armas ocultadas tanto en el interior de la vivienda como en el jardín que tenía la villa". En una meritoria investigación a contrarreloj, los agentes "realizaron diversas gestiones tendentes a averiguar dónde se encontraba exactamente el supuesto agresor de su mujer" y se valoró que podría haber huido a Marbella .

De hecho, en la localidad marbellí se le localizó y tras una intensa negociación con los agentes, la Guardia Civil logró que se entregara para evitar desgracias. "Al detenido de nacionalidad británica, se le imputa un delito de violencia contra la mujer y otro de tenencia ilícita de armas".

Este ciudadano británico ha ingresado en prisión, pero la investigación no se ha cerrado, se trabaja en esclarecer la procedencia del armamento y si este se utilizaba para perpetrar vuelcos de droga, para proteger cargamentos de sustancias o si el detenido se dedica a vender armas en el mercado negro.