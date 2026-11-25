Los vecinos de Villafranco del Guadiana han vuelto a cerrar filas para impedir que el Gobierno de España borre la denominación con la que nacieron hace siete décadas. Esta pedanía de poco más de 1.500 habitantes y dependiente del Ayuntamiento de Badajoz [PP], rechaza el requerimiento del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para iniciar el cambio de su nombre.

El choque institucional llega tras la notificación estatal para incluir el nombre del pueblo en el catálogo oficial de vestigios franquistas en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Pero esta decisión no ha sentado nada bien ni en la pedanía ni en el propio Ayuntamiento de Badajoz, donde han iniciado una batalla jurídica para intentar frenar esta medida.

Una pancarta que defiende mantener el nombre de Villafranco de Guadiana. Agencias

Villafranco del Guadiana surgió en la década de 1950 dentro del Plan Badajoz: proyecto de transformación agraria y regadío que levantó cerca de 300 poblados y barriadas de colonización durante la dictadura.

El nombre del pueblo hace referencia directamente al dictador Francisco Franco. Por esa razón el Ejecutivo nacional, del Partido Socialista, se dispone a cambiarlo.

Sin embargo, para buena parte de sus habitantes, la denominación de su pueblo dejó de simbolizar al militar golpista.

Así lo explica el alcalde pedáneo, Juan Daniel Sánchez. En sus redes sociales, expresó: "No estamos hablando simplemente de un nombre. Estamos hablando de nuestra historia, de nuestras raíces, de nuestro arraigo y de nuestra identidad como pueblo. De nuestros primeros colonos, de aquellas familias que llegaron aquí con ilusión, esfuerzo y sacrificio y que levantaron Villafranco desde sus comienzos. De las generaciones que han nacido, crecido y vivido aquí. De nuestras tradiciones, de nuestros recuerdos y de todo aquello que nos une".

"No considero justo que una decisión adoptada desde un despacho, en aplicación de una ley que considero profundamente sectaria, pueda pasar por encima del sentimiento y de la voluntad de tantos vecinos que sienten Villafranco como lo que es: su pueblo, su casa y parte de su vida. Desde el Ayuntamiento, no vamos a mirar hacia otro lado. Vamos a estudiar y recurrir esta decisión con nuestros servicios jurídicos, agotando todas las posibilidades legales para defender el nombre de nuestro pueblo", añadió.

En su comunicado, el pedáneo no hacía referencia al origen franquista de la denominación de la pedanía. Se limitó a insistir en que su negativa "no trata de defender un partido u otro. Se trata de defender Villafranco. De respetar nuestra historia y a quienes hicieron posible que hoy tengamos el pueblo que tenemos".

"Nuestro nombre forma parte de nuestra historia. Y nuestra historia merece respeto", apostilló.

EL ESPAÑOL se puso en contacto con Juan Daniel Sánchez para profundizar en los motivos por los que defiende de una forma tan decidida esta denominación franquista. Pero el pedáneo no accedió a conceder una entrevista.

Al respecto, fuentes del Ayuntamiento de Badajoz declararon a este diario que el pedáneo "por el momento no va a realizar entrevistas".

En su defecto, adjuntaron unas declaraciones del alcalde pacense, el popular Ignacio Gragera, en las que reitera que "el pueblo en su conjunto ya manifestó su disconformidad porque lo que subyace es el sentimiento de identidad y de pertenencia que tienen todos y cada uno de los habitantes de Villafranco con su pueblo, cuyo nombre además es indisoluble a esa identidad".

"Por tanto, desde el Ayuntamiento de Badajoz hemos anunciado a través del alcalde pedáneo que vamos a recurrir esa inclusión del pueblo en el catálogo de vestigios franquistas, y por tanto, vamos a acudir a todas las instancias necesarias y posibles para intentar revertir esta decisión del Gobierno de España", expresó.

En este sentido, Gragera critica que esta decisión aspira a "generar polémica, a azuzar a los vecinos del pueblo para ponerlos frente al abismo de su propia identidad".

Los vecinos, divididos

En un reportaje sobre el terreno publicado en noviembre de 2025 por La Crónica de Badajoz, numerosos vecinos reconocieron que la denominación del pueblo sigue siendo "un tema sensible".

"A mí no me molesta que se llame Villafranco", "si el pueblo quiere seguir llamándose Villafranco, pues seguirá llamándose Villafranco" o "¿Por qué hay que quitarle el nombre al pueblo? Yo no lo veo correcto" son algunas de las declaraciones recogidas a pie de calle por el diario pacense.

De hecho, los vecinos de esta pedanía rechazaron en 2018 una propuesta para intentar rebautizar el pueblo con una recogida de firmas.

Pero no todo el pueblo está de acuerdo.

Otros sostienen que mantener el nombre actual es "como si en Alemania existiera una 'Villa Hitler'", que "negar la mayor no tiene sentido" o que "la gente joven quizá no lo asocia, pero yo sí sé lo que significa".

Vestigios franquistas

La Administración central sostiene que el margen legal se ha agotado. La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, defendió en declaraciones recogidas por La Crónica de Badajoz que "la ley está para cumplirse" y que un dictador "no puede tener homenajes, no puede tener una memoria presente".

El pulso abierto en esta pedanía extremeña refleja el tramo final de un mapa toponímico cada vez más reducido en España. Pese a la Ley de Memoria Histórica, la de Memoria Democrática y el decreto aprobado en noviembre de 2025 para elaborar el catálogo estatal de símbolos franquistas, todavía quedan seis localidades españolas que conservan nombres vinculados a la dictadura.

La lista se redujo de siete a seis en agosto de 2025, cuando el municipio malagueño de Alhaurín el Grande aprobó por mayoría absoluta rebautizar la pedanía de Villafranco del Guadalhorce como Villa del Guadalhorce. Desde entonces, además de Villafranco del Guadiana, mantienen su denominación original otras cinco poblaciones repartidas por Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Se trata de Llanos del Caudillo, en la provincia de Ciudad Real, y Alberche del Caudillo, pedanía toledana dependiente de Calera y Chozas que llegó a iniciar los trámites para suprimir el apelativo en febrero de 2023, pero paralizó el proceso a la espera de la publicación del catálogo estatal.

A ellos se suman tres municipios castellanoleoneses cuyos topónimos rinden homenaje a militares sublevados y dirigentes falangistas: Alcocero de Mola, en Burgos; Quintanilla de Onésimo, en Valladolid; y San Leonardo de Yagüe, en Soria.

En la propia provincia de Badajoz existen precedentes cercanos que ilustran tanto la vía del consenso como la del conflicto. En 2011, la pedanía pacense de Gévora del Caudillo pasó a llamarse simplemente Gévora tras una consulta vecinal sin apenas crispación.

Mucho más agrio resultó el caso de Guadiana del Caudillo, que no perdió la referencia al dictador hasta 2020, después de años de enfrentamientos políticos, recogidas de firmas y huelgas de su anterior alcalde. Ahora, Villafranco del Guadiana se prepara para librar en los tribunales la última gran batalla toponímica de la provincia.