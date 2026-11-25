A Celestino le habían quitado cuatro veces el carné de conducir por distintos incidentes, uno de ellos, por atropellar a un policía. Poco le importó porque este martes volvió a ponerse al volante, completamente colocado, y provocó un accidente tras huir de la Policía Local de Santander, llevándose la vida de un operario que estaba colocando las luces de Navidad.

De hecho, existe un vídeo que se ha viralizado y que ha llegado a la Policía Local donde aparece de espaldas Celestino C. G., de 43 años, contemplando el brutal siniestro vial que acaba de provocar con un Peugeot 206 a escasos metros del Ayuntamiento de Santander.

'Tino' -como le conocen sus amigos- conducía bajo los efectos de un cóctel molotov: cannabis, cocaína y alcohol. "Dio positivo en drogas y una tasa de alcoholemia en las mediciones de 0,38 y 0,40", según confirman fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

Lo peor de todo es que le arrebató la vida a un chico, de 25 años, y envió a la UCI a su hermano, de 22 años, cuando lo único que estaban haciendo era ganarse la vida de forma honrada, colocando las luces navideñas para la empresa Chispas.

Celestino, de espaldas, contemplando el siniestro vial que causó acabando con la vida de un operario en Santander. EL ESPAÑOL

Las dos víctimas eran naturales de La Roda donde esta tragedia ha sacudido a sus familiares y a los 16.000 vecinos de este pueblo albaceteño.

El alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, lo ha confirmado a través de su perfil de Facebook: “Quiero trasladar mi más sentido pésame y todo mi cariño a la familia de este joven rodense que ha perdido la vida en el trágico suceso ocurrido esta madrugada en Santander".

"No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan grande. Solo quiero hacerles llegar mi abrazo más sincero y todo el apoyo y la cercanía en estos momentos tan difíciles. También quiero enviar mucha fuerza y ánimo a su hermano, que permanece ingresado, con el deseo de todo corazón de que pueda recuperarse lo antes posible".

'Tino' jamás debía haberse subido a ese Peugeot 206 porque carecía de carné. "Tenía cuatro suspensiones judiciales del permiso de circulación y en el momento de los hechos estaba sin el carné de conducir en vigor", según remarcan fuentes policiales. Pero esos malos precedentes no frenaron a este conductor para ponerse colocado al volante de un turismo sin luces sin ITV y con una chica como copiloto: Raquel.

Las agujas del reloj habían rebasado la medianoche del martes, cuando Tino se adentró con su Peugeot por la calle Castilla y se cruzó con la Policía Local de Santander. "La patrulla se percató de que un turismo circulaba sin luces". "Los agentes le dieron el alto porque comprobaron la matrícula y también estaba sin la ITV, pero el conductor del vehículo se dio a la fuga".

La persecución se prolongó "durante tres kilómetros", a toda velocidad, por a la rotonda de la Marga, las calles Cuatro Caminos y San Fernando hasta que Celestino fue al encuentro de la tragedia en la salida del túnel de la calle Burgos donde había dos vehículos, una furgoneta y un camión con escala, además de unos operarios que instalaban el alumbrado navideño aprovechando la quietud de la madrugada santanderina.

"Uno de los operarios fue arrollado por el vehículo a la fuga y que a la vez colisionó contra una furgoneta", según detallan fuentes policiales. "La violencia del impacto, hace que la furgoneta se desplace y colisione con la otra que arrolla al otro operario, cuyo estado es de extrema gravedad".

Las víctimas, "autónomos"

El Centro de Atención de Emergencias Cantabria recibió un aviso de un accidente de tráfico, en la calle Jesús de Monasterio, sobre la una de la madrugada de este martes. "Los heridos eran autónomos subcontratados por la empresa Chispas". Un par de hermanos de La Roda que se habían instalado en Santander para ganarse la vida y cuyos sueños se han visto truncados por culpa de un conductor drogado: Celestino C. G., de 43 años.

El Peugeot 206 que conducía 'Tino' completamente destrozado tras impactar contra una furgoneta de la empresa Chispas. Emergencias Cantabria

El hermano mayor, de 25 años, murió prácticamente en el acto a causa de las graves lesiones que sufrió. El hermano pequeño, de 22 años, fue reanimado sobre el asfalto y trasladado en estado grave a la UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla donde se habilitó una sala para su familia -desplazada de urgencia desde La Roda-.

'Tino' descendió del Peugeot y se quedó contemplando la salvajada que acababa de protagonizar. Una más en su turbio historial. "Hace unos años atropelló a un policía local". Eso ocurrió en 2013 durante un control policial y su conducta no se ha enmendado desde entonces a la vista de estos hechos.

Curro de 'chatarrero'

"Creo que estuvo seis años en la cárcel y que hace uno había salido de prisión", según recuerda una mujer que antaño trabajó con 'Tino', cuando se dedicaba a recoger enseres con una furgoneta y ofrecía sus servicios en Facebook. Prueba de ello es este anuncio publicado el 26 de abril de 2019:

"Se retiran muebles, electrodomésticos y enseres del hogar, sin coste ninguno. Póngase en contacto con nosotros y pasaremos a retirarlo [...]". A continuación, 'Tino', cual 'chatarrero', se dedicaba a revisar el género para ver si lo podía vender como un producto de segunda mano para financiarse sus aparentes excesos: "Se vende máquina de coser Alfa, en perfecto estado y funcionamiento por 80 euros"

Esta mujer recuerda que 'Tino' nunca tuvo mucha cabeza: "Me imagino que consumía drogas". "Atropelló a un agente de policía y se dio a la fuga". La madrugada de este martes volvió a emprender la huida ante el alto de una patrulla y su imprudencia al volante le costó la vida a un veinteañero tras empotrarse contra un camión de la empresa Chispas.

"El conductor tiene pinta de toxicómano, estaba en shock en la celda, sin decir nada", subrayan fuentes policiales. La copiloto del coche, Raquel, con "antecedentes" y "también toxicómana", quedó en libertad tras asegurar que "acababa de conocer" a Celestino aquella noche y que le pidió que detuviera su Peugeot. "Ella no fue detenida".

El siniestro vial tuvo lugar en la calle Jesús de Monasterio de Santander. EFE

La investigación abierta por la Policía Local debe aclarar si el operario fallecido, de 25 años, se encontraba trabajando sobre la calzada o en el cesto del camión con escala, colocando las luces de Navidad. "El chico podría haber caído al vacío por el impacto del coche contra el camión porque no llevaba el arnés de seguridad", según remarcan fuentes policiales sobre las dudas que hay en este siniestro.

Lo que está claro es que Celestino no dudó en intentar huir después de observar unos segundos la tragedia que había causado. La juez de la Plaza de Instrucción número 2 de Santander decretó el ingreso en prisión provisional de 'Tino', por cinco delitos: homicidio imprudente, conducción temeraria, conducción bajo los efectos de sustancias tóxicas, conducción sin permiso y abandono del lugar del accidente.

Este cuarentón, protagonista de varios episodios de conducción irregular, solía publicar en sus redes sociales algunas reflexiones acerca de la muerte: "Hasta el infierno puede ser divertido si estás con el demonio correcto". La antigua compañera de trabajo de 'Tino' espera que no vuelva a respirar aire fresco tras la tragedia que ha provocado en Santander y que ha llenado de dolor al pueblo de La Roda.

"Me he quedado blanca con lo que ha hecho. Espero que se pudra en la cárcel".