La Guardia Civil busca a José Pérez Morales, conocido como Tano en sus redes sociales. E. E.

La Guardia Civil busca a José 'El Gitano', presunto autor del asesinato a cuchilladas de su pareja en Bullas en pleno 25-N

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LO ESENCIAL Las claves Una mujer de 32 años ha sido asesinada a cuchilladas en su domicilio de Bullas (Murcia) en pleno 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Guardia Civil y la Policía Nacional buscan a José Pérez Morales, conocido como 'El Gitano', presunto autor del crimen y pareja sentimental de la víctima. La víctima no había presentado denuncias previas contra su actual pareja, aunque figuraba en el Sistema VioGén por malos tratos sufridos a manos de una expareja. El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha mostrado su condena ante este nuevo asesinato machista, que eleva la cifra de mujeres víctimas a 48 en lo que va de año.

La localidad de Bullas ha sido escenario de un crimen machista este jueves 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Unos agentes de la Policía Local de Bullas daban la voz de alarma a las 11.46 horas de este jueves, al ponerse en contacto con el Teléfono Único de Emergencias para reclamar una ambulancia con médico porque estaban atendiendo a una mujer con heridas por arma blanca.

"Han alertado de que estaban haciendo maniobras de reanimación a una mujer dentro de su casa", tal y como confirman fuentes de emergencias. La víctima del ataque era una mujer, de 32 años. La agresión con arma blanca se había producido en la calle San Segundo y los sanitarios no han podido hacer nada para salvarla.

La víctima se llamaba Verónica y su pareja sentimental, supuesto autor de este crimen machista, responde al nombre de José Pérez Morales, conocido por José 'El Gitano' por su círculo social, y como 'Tano' en sus redes sociales donde aparece luciendo músculo.

"Conmocionado por el crimen machista en Bullas", tal y como lamentado Francisco Lucas, delegado del Gobierno en Murcia.

"Mi más rotunda condena ante este asesinato que vuelve a mostrar la peor cara de la violencia de género. Todo mi cariño y apoyo a la familia y seres queridos de la mujer asesinada. Ante la violencia machista, unidad y firmeza".

La Cadena Ser ha informado de que la víctima no había denunciado por violencia de género a su pareja, autor de este crimen machista al que busca la Guardia Civil tras desplegar una operación jaula por Bullas y localidades próximas. Pero esta mujer, madre de dos hijas, sí que figuraba en el Sistema VioGén porque había sufrido malos tratos a manos de una expareja que está en prisión.

De momento, la Policía Nacional también se ha sumado al operativo de Guardia Civil que trata de dar caza a José 'El Gitano'.

Vox niega la violencia

Este crimen machista, a navajazos, se produce en una fecha doblemente señalada. De un lado, el 25-N conmemora cada año el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y de otro lado, este feminicidio se produce en plena recta final de la campaña electoral con Vox negando la existencia de esta lacra y con la aspiración de eliminar el Ministerio de Igualdad en la próxima legislatura.

De hecho, en el Pleno del martes en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, portavoz de Vox en la capital de España, ha negado que exista la violencia machista con estas palabras: "¿Y decirme a mí que soy negacionista de qué? No voy a negar nunca ningún tipo de violencia, pero la de género la niego, esa que cuelga de la ideología de género, por supuesto que la niego, tal cual, tal cual, la niego".

En España, la violencia de género se ha cobrado la vida de 48 mujeres entre enero y noviembre de 2026. El último feminicidio ha tenido lugar en Bullas, un pueblo de la Región de Murcia, una comunidad que ostenta el quinto puesto por territorios con mayor cifra de mujeres maltratadas.

A fecha de 30 de septiembre de 2026, se contabilizaban 5.903 casos activos, con 887 casos de especial gravedad, según Europa Press. Bullas llora hoy la muerte de Verónica: madre y mujer maltratada.