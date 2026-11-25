El voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), cuyo plazo de depósito en los consulados concluye este jueves, 26 de noviembre, se ha convertido en uno de los grandes focos de polémica de las elecciones generales del 29-N.

Los 2.776.645 españoles residentes en el extranjero llamados a participar en estos comicios se encontrarán con que, junto a las urnas habituales, se han habilitado cajas de cartón destinadas a los beneficiarios de la conocida como 'ley de nietos' afectados por la decisión del Tribunal Supremo.

En total, unos 163.000 nacionalizados podrán depositar sus papeletas de forma separada. Sus votos quedarán en una suerte de limbo electoral, a la espera de que el Alto Tribunal resuelva el fondo del asunto.

El Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho de sufragio de estos electores para el 29-N, lo que ha obligado a los consulados a establecer un sistema diferenciado para custodiar sus papeletas.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expresó este martes en Onda Cero su preocupación por el procedimiento.

"Obviamente me provoca inquietud que en mi país haya unas urnas de cartón en los consulados", ha afirmado.

"Jamás un Gobierno utilizó una instrucción de una directora general de un ministerio para ampliar el acceso al voto", ha dicho Feijóo.

"Me sorprende que el presidente del Gobierno diga estas cosas con los antecedentes de sus primarias [...] El señor Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos contradictorios", ha añadido el líder de los populares.

Feijóo ha manifestado, no obstante, su confianza en que los cónsules extremen la vigilancia y "blinden" los votos depositados en las representaciones diplomáticas.

Feijóo ha manifestado, no obstante, su confianza en que los cónsules extremen la vigilancia y "blinden" los votos depositados en las representaciones diplomáticas.

La polémica coincide con un notable incremento de la participación electoral de los españoles residentes en el extranjero, cuyos sufragios pueden resultar decisivos en algunas circunscripciones.

En Buenos Aires, la mayor demarcación consular española del mundo, la afluencia de electores durante el sábado —primera jornada de votación— fue un 38,7% superior a la registrada el mismo día de las generales de 2023.

En Caracas, en apenas dos jornadas, se ha alcanzado la mitad de la participación registrada en los anteriores comicios, mientras que en Montevideo el primer fin de semana se cerró a sólo 194 votos de igualar el total de hace tres años.

Este incremento de la participación contrasta, sin embargo, con los numerosos problemas que están encontrando los españoles en el extranjero para ejercer su derecho al voto: papeletas que no llegan, sobres extraviados, documentación incompleta y largas colas ante los consulados.

El PP ha trasladado estas incidencias al Ministerio de Asuntos Exteriores, al que también ha advertido de que los horarios de apertura de varias oficinas consulares resultan insuficientes para atender la demanda de los electores.

Voto CERA

La espera en el Consulado de España en La Habana para las votaciones del 29-N es extensa y podría durar horas; en Hamburgo, Alemania, un poco más de lo mismo: Almudena tuvo que aguardar durante tres horas para poder ejercer su derecho porque a su residencia nunca llegaron los sobres ni las papeletas.

La situación en Buenos Aires, Argentina, es igual: Julio recibió este 24 de noviembre lo necesario para ejercer su voto, a menos de 48 horas del cierre de las urnas.

Mientras tanto, en Cali, Colombia, una familia de españoles tuvo experiencias distintas: Luz Elena, Margarita y Laura Valentina recibieron a tiempo las papeletas y sobres para votar, pero otros familiares como María Matilde, Sebastián, Fernando y Francisco nunca los recibieron.

Y en México la situación no es muy diferente a la de los países antes mencionados. A Guiomar, que reside en CDMX, le llegaron tarde las papeletas y tuvo que imprimirlas por su cuenta para depositarlas en Correos.

Por su parte, a Antelmo, su hijo, le sucedió lo mismo: las papeletas le llegaron incompletas y para poder ejercer su derecho debe viajar desde Yucatán hasta la capital mexicana.

"Tuve que hacer una fila eterna y es la misma que tendrá que hacer mi hijo. Votar es un derecho que se está empezando a poner en riesgo, sobre todo para los que vivimos afuera. Por eso es tan importante salir a votar y cambiar el rumbo. Es un derecho humano que no nos pueden quitar", asegura Guiomar.

Por su parte, Julio, de 85 años, estuvo esperando durante varios días a que llegara a su domicilio lo necesario para votar y depositarlo en Correos.

"Imprimí las papeletas para votar y cuando estaba saliendo para ir a Correos, el cartero estaba llegando sobre las 11 de la mañana. El cierre del punto de votación para mí, que no es en el Consulado de Buenos Aires, es a las 16:00", dice.

Eso le deja una reflexión. "Recibí el sobre cuatro horas antes del cierre de Correos en Argentina. Por lo tanto, estoy recibiéndolo en tiempo y forma, pero si yo trabajo y llego a casa a última hora es muy complicado que pueda lograrlo", anota.

Adicionalmente, expresa que no recibir las papeletas también implica una serie de limitaciones porque no todos "leen la letra pequeña donde se explica qué se puede hacer y tampoco todos tienen una impresora. Me preocupo por lo que está pasando en España y no se puede ignorar lo que está pasando".

Viaje

A su vez, Antelmo, estudiante de Relaciones Exteriores en Yucatán, tiene que viajar de forma imprevista a Ciudad de México para votar.

"Estoy en semana de exámenes finales, pero no iba a dejar de votar. Viajaré en la mañana, votaré y regresaré a Yucatán", asegura.

Los billetes, en total, le costaron cerca de 370 euros para un trayecto de dos horas. "En autobús sería imposible. Son casi 18 horas. Afortunadamente tengo la posibilidad de moverme a Ciudad de México, pero es una odisea tener que hacer tantos traslados para ejercer algo tan simple como lo es el derecho fundamental al voto", afirma.

Esta situación, a miles de kilómetros, se repite en la familia de María Matilde. En su caso, viven en Cali y no en Bogotá, por lo que quienes no tienen el sobre o las papeletas deben acudir a la capital colombiana para poder votar.

"A mis hermanas y sobrinas les llegó todo hace cinco días. Sin embargo, dos hermanos, mi hijo y yo no lo tenemos. Vivimos en la misma ciudad y nunca habíamos tenido este problema", expresa María Matilde.

Lo frustrante es que ni ella ni sus demás familiares pueden viajar a Bogotá por temas laborales y económicos.

"Viajar a Bogotá de forma imprevista tiene un costo elevado. Además, si tuviera el dinero y decidiera hacerlo, el trabajo también me lo impediría. Y esto es algo que no debería estar pasando. Vivo en el extranjero, pero soy española y tengo derecho a votar", dice enfadada.

El retrato, en todos, es el mismo: españoles que decidieron hacer su vida en el extranjero y que no pueden ejercer un derecho fundamental como lo es votar.

Cuba, México, Colombia, Argentina y Alemania están separados por miles de kilómetros, pero en estos cinco países viven el panorama desalentador de una mala gestión para las votaciones del 29-N.

"Hay una serie de limitaciones y eso es una artimaña de Sánchez", dice Julio, en Buenos Aires. "La democracia de España está en juego y quienes estamos afuera tenemos derecho a votar", coinciden Guiomar y Antelmo, desde Ciudad de México y Yucatán. "Somos españoles y nos están vulnerando nuestro derecho", concluye María Matilde, residente en Cali.