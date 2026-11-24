Roberto Carlos 'ficha' por la fundaciónSol para frenar el ciberacoso a menores: "Cambiar de colegio no es la solución"

Las pantallas del móvil se han convertido en el ecosistema donde el ciberbullying crece curso tras curso y encima se moderniza con nuevas variantes: los acosadores ya recurren a la inteligencia artificial en 2 de cada 10 casos para causar el mayor daño posible a sus víctimas.

"Ya no hay una barrera física", según advierte Claudia Caso, directora de la fundaciónSOL y experta en protección de menores en internet.

"Antes tú eras acosado en el colegio, pero cuando llegabas a tu casa tenías un lugar de descanso, desconexión, refugio y protección, pero ahora no lo tienes porque el móvil o cualquier dispositivo electrónico se ha convertido en el patio del colegio donde estás permanentemente conectado".

- ¿Qué es lo peor del ciberbullying?

- Claudia Caso: El impacto es muchísimo mayor porque ya no se reduce a tus amigos de clase, una imagen compartida se hace viral en internet, y llega a ser objeto de burlas y de memes por personas que ni siquiera conoces o que no están en tu entorno más cercano.

Por este motivo, la fundaciónSol y la Fundación Real Madrid han lanzado una campaña contra el ciberacoso a los menores de edad que tiene como protagonista al exfutbolista del club blanco: Roberto Carlos.

Esta iniciativa se desarrolla bajo el lema 'pide el cambio', fijando un símil entre pedir ayuda y el cambio que puede pedir un futbolista durante un partido porque está cansado. De ahí que la leyenda del Real Madrid y de la selección brasileña sea el rostro del vídeo de esta campaña, junto a cinco chavales.

El acoso escolar tiene dos variantes: el acoso entre iguales a nivel físico o verbal, o a través de medios tecnológicos. El primero es analógico, el acosador aguarda a su víctima en el colegio o en el instituto, pero el segundo, el ciberacoso, no entiende de horarios ni de espacios físicos porque el daño que se infringe es viral.

"Puedes ser acosado las 24 horas del día, los 7 días de la semana". "Y luego está el impacto en la víctima, ya no es solamente sobre sus propios compañeros de clase, sino que se puede extender a cualquier otro ámbito y a otros chavales que a veces no son conocidos".

"Con lo cual, una solución frente al acoso que antes podía ser cambiarse de centro educativo, ahora ya no lo es, porque estás siendo acosado virtualmente en cualquier espacio y el cambio de colegio o de instituto no es la solución", tal y como advierte Claudia Caso.

"En el momento en que ya compartimos un mismo grupo de mensajería, ya sea en WhatsApp o en redes sociales, ese acoso normalmente permanece. En cuanto comparto una imagen tuya con otro compañero de clase, ese acoso se perpetúa y se continúa".

Las pantallas son el hilo conductor del ciberacoso porque el 96 % de los menores de edad, de entre 11 y 14 años, tiene un móvil, según datos de la fundaciónSOL. Esa estadística genera otra: 1 de cada 10 menores admite haber sufrido ciberacoso en el último año (10,4 %). "A partir de los 13 o 14 años, esa estadística aumenta hasta el 16%, sobre todo entre las niñas".

- ¿Por qué lo sufren más las niñas que los niños?

- Claudia Caso: Uno de los principales motivos de ser acosado es el aspecto físico. Hoy en día es el principal motivo de acoso escolar. Casi el 80% del alumnado cuando les hemos preguntado dice que es el principal motivo de acoso escolar y así lo recoge un estudio de la Fundación ANAR.

Las niñas son más susceptibles porque tienen más problemas con el efecto de las comparaciones en redes sociales y por querer alcanzar unos cuerpos, una estética y unos ideales que no son reales. Es un tema absolutamente cultural.

Una menor de edad con un móvil. J. M. García / EFE

De ahí la importancia de esta campaña con la Fundación Real Madrid y Roberto Carlos, para animar a niños y adolescentes a denunciar casos de ciberbullying, tanto si ellos son las víctimas como si lo sufre algún compañero de clase o amigo de su círculo social.

- ¿Los ciberacosadores atacan a sus víctimas por alguna cuestión física más recurrente que otra como el sobrepeso, el uso de gafas, tener acné, sufrir una discapacidad…?

- Claudia Caso: Cualquier cosa es susceptible de burla, mofa o meme por parte de los compañeros. Y sobre todo ahora, por el impacto que está teniendo la inteligencia artificial.

Hay una manipulación de imágenes, se crean vídeos, fotos, audios... La inteligencia artificial se usó en el 23,5% de los casos de ciberacoso registrados el curso pasado.

- ¿Hay un perfil tipo de la víctima de ciberacoso?

- No, es muy difícil. Hay muchísimas razones que pueden llevar a que un menor sea más propenso a ser víctima. Y al contrario también, en el perfil de los acosadores. En ambos casos son motivos multicausales. Puede ser fruto de la edad, de su condición física, de su estructura familiar o de una circunstancia específica y puntual que haya podido sufrir.

- ¿Qué factores frenan a las víctimas a la hora de denunciar?

- Es muy importante que los niños y adolescentes, sientan la libertad de pedir ayuda ante cualquier situación que les pueda hacer sentir incómodos en el ámbito digital.

Cuando les hemos preguntado en un estudio reciente de la fundación por qué no hablan de cosas que les están sucediendo en internet, con sus adultos de referencia, como pueden ser sus padres o sus profesores, en muchos casos nos dicen que por vergüenza, porque no les gusta lo que les está pasando y por miedo a las represalias. Y una de las represalias puede ser el castigo: 'Te quito el móvil'.

- ¿Cómo debe reaccionar un padre o un docente si su hijo o su alumno le confiesa que sufre ciberacoso?

- Nuestra primera reacción debe ser de escucha y agradecimiento por lo que nos están contando. No hay que amenazar con quitarles el móvil porque lo que sucederá es que no nos lo contarán en la siguiente ocasión. Tenemos que entender que para ellos el móvil es como el patio del colegio.

Si les privamos a ellos de la herramienta que usan para socializar, porque el móvil es su herramienta principal para comunicarse con sus iguales, les estamos quitando algo que es muy importante para ellos en esta época, que es el sentimiento de pertenencia a un grupo y que les está ayudando a conformar su identidad.

Foto de familia de la presentación de la campaña contra el ciberacoso que han lanzado fundaciónSol y la Fundación Real Madrid. E. E.

El acoso escolar y el ciberbullying han experimentado un repunte en los centros educativos españoles durante el curso 2025-2026, alcanzando a un 14,1% de los estudiantes, respecto al 12,3% registrado en el curso anterior, según el último informe de la Fundación ANAR.

Ojo con las pistas

En demasiadas ocasiones, la víctima lo sufre en silencio. Por ello, tanto en casa como en el centro educativo, familiares, docentes y amigos deben estar pendientes a pistas que evidencian que hay problemas, como una bajada del rendimiento escolar; no salir a la calle; no hablar; refugiarse en los videojuegos; usar el móvil de forma compulsiva o directamente rechazarlo.

Aunque hay síntomas más preocupantes. Así lo recalca esta experta en protección de menores en internet: "Muchas veces somatizan su situación y empiezan a tener problemas físicos sin que haya una enfermedad real, como tener dolor de estómago, dolor de cabeza o tristeza. Esas señales nos deberían hacer pensar que algo puede estar ocurriendo".

- ¿Qué se puede mejorar en los centros educativos para poner coto al ciberacoso en Primaria y Secundaria?

- Claudia Caso: En nuestra página web hay muchísimas recomendaciones para los centros educativos que pueden hacer uso. Nosotros desde la fundación ofrecemos diferentes dinámicas para que puedan hablar del tema y trabajarlo con los alumnos en el aula que es la mejor manera. El vídeo de esta campaña con Roberto Carlos, precisamente, tiene esa función. Se dan diferentes manifestaciones de ciberacoso a través de los videojuegos, de las redes sociales o de herramientas de mensajería y se busca que se puedan hablar todas esas situaciones que son muy cotidianas entre los niños.

Para nosotros, con independencia de los protocolos que tienen los centros educativos y que se activan cuando se produce acoso, creemos que es muy importante incidir en la prevención. Y eso pasa por hablarlo, comunicarlo y compartir mucho con los niños para que los adultos puedan entender cómo lo están viviendo y qué procesos y dinámicas se producen entre ellos, para que les podamos ayudar y acompañar.

- ¿Cuáles son los canales a los que puede recurrir una víctima de ciberacoso o alguien que sepa que un menor lo sufre?

- La Fundación ANAR tiene una línea de ayuda muy conocida [900 20 20 10]. Para la retirada de contenido viral está el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos. Y siempre se puede recurrir a Guardia Civil [062] o Policía Nacional [091].

- ¿Y en la fundaciónSol por qué han recurrido al Real Madrid?

- Hemos considerado que la Fundación Real Madrid y la alternativa que es el deporte y jugar en equipo era algo que nos iba a ayudar a llegar a los chavales en esto de que les tenemos que ayudar a pedir ayuda, para que ellos entiendan que pedir ayuda, 'pedir el cambio', es de valientes.