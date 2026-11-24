El pasado lunes 16 de noviembre, en Madrid, un diputado brasileño de traje oscuro y micrófono imantado en la solapa posaba sonriente junto a Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva haciendo con los dedos la letra ele.

Se trata de André Janones, y aunque Ferraz niega haberlo fichado formalmente para la campaña, él mismo rompió su silencio este pasado domingo con EL ESPAÑOL para confirmar que ya susurra al oído del aparato socialista español.

En su primera entrevista a un periódico de nuestro país, el creador del 'Exército do Lula' admitió haber participado en grabaciones, impartido orientaciones y mantenido sugerencias constantes al equipo digital de Sánchez, aunque "de forma sutil" para no comprometer la posición diplomática de Brasilia.

Sánchez, Lula da Silva, Ari Figuroa y André Janones, hacen el gesto de la "L" durante sun encuentro en Madrid de cara a las elecciones del 29-N. PSOE

Janones, más allá de su indiscutible responsabilidad tras la victoria electoral de Da Silva, arrastra en Brasil un expediente donde afloran causas por corrupción, violencia machista, homofobia y desinformación deliberada.

El episodio más sombrío de esa biografía remite a su vida con su expareja, Leandra Guedes, con quien mantuvo una relación entre 2014 y 2018.

Tras llegar por primera vez al Congreso en 2019, Janones la colocó como jefa de su gabinete parlamentario en Brasilia y en 2020 apadrinó su salto a la alcaldía de Ituiutaba, la localidad de 102.000 habitantes de Minas Gerais donde nació el diputado.

Aquella simbiosis personal y política saltó por los aires en diciembre de 2024, cuando su exmujer acudió a los tribunales para denunciarlo al amparo de la Ley Maria da Penha contra la violencia machista.

Según la denuncia incorporada al sumario, Janones nunca aceptó que ella iniciara otra relación sentimental y, furioso por no poder imponer ceses y decisiones dentro del Ayuntamiento, envió sin su consentimiento fotografías íntimas de la alcaldesa a un secretario municipal.

Junto a las imágenes, cuya copia fue aportada al juzgado con los mensajes enviados al alto cargo local, el parlamentario advirtió de que "iba a destruir a Leandra" y de que aquel envío era solo un "aperitivo" antes de exponer públicamente otros vídeos de contenido sexual grabados durante su noviazgo.

El Tribunal de Justicia de Minas Gerais apreció un cuadro de "violencia psicológica y moral" y dictó una orden de alejamiento que prohíbe a Janones acercarse a su expareja, contactar con su familia o difundir imágenes suyas bajo amenaza de detención inmediata.

Un día después de recibir la notificación judicial, el 26 de diciembre de 2024, el diputado clausuró su oficina parlamentaria en su propia ciudad natal y aseguró ser víctima de un montaje.

Sin embargo, la orden de protección lo persiguió hasta el desenlace presidencial del pasado 23 de octubre, cuando el candidato derechista Flávio Bolsonaro sentó a Leandra Guedes entre los invitados del debate decisivo en TV Globo e impidió de facto que el estratega pudiera pisar el plató junto a Lula.

El estigma de ese expediente sigue pasándole factura incluso después del triunfo electoral. El martes 17 de noviembre, mientras Janones presumía en redes de su paso por Madrid, la Comisión de Constitución y Justicia del Ayuntamiento de Salvador de Bahía rechazó por unanimidad concederle el título de ciudadano ilustre citando expresamente las medidas judiciales dictadas por violencia contra su expareja.

Pero el cerco judicial en torno a su exmujer tiene una segunda cara que salpica de lleno el feudo político construido por ambos en Ituiutaba.

Presunto acoso laboral

En noviembre de 2023 salió a la luz un audio grabado en su despacho de la Cámara de Diputados en febrero de 2019 en el que reclamaba a su equipo parte de sus nóminas para reconstruir su patrimonio personal tras perder las municipales de 2016.

Dos antiguos colaboradores, Cefas Luiz Paulino y Fabrício Ferreira de Oliveira, detallaron a los periódicos O Globo y Folha de S. Paulo que entregaban porcentajes mensuales de su sueldo en efectivo y aportaron capturas de mensajes de acoso laboral en los que el diputado los tachaba de "desgraciados", "burros" e "incompetentes".

Durante meses, Janones denunció una persecución de la ultraderecha mediante grabaciones fuera de contexto y logró que la mayoría gubernamental archivara su expediente en el Consejo de Ética en junio de 2024, en una bronca sesión de la que salió escoltado por la Policía tras enzarzarse a empujones con diputados bolsonaristas.

Cuando la Policía Federal levantó su secreto bancario y lo imputó formalmente por peculado, el discurso de víctima se desmoronó. En marzo de 2025, para eludir el juicio y una posible condena de prisión, firmó un Acuerdo de No Persecución Penal con la Fiscalía General homologado por el magistrado Luiz Fux en el que confesó la práctica corrupta.

En su declaración ante el Ministerio Público, el gurú que hoy aconseja al presidente en su campaña reconoció que al estrenar su escaño en 2019 figuraba en los registros brasileños de morosos y utilizó durante dos años la tarjeta de crédito adicional de uno de sus asesores para pagar gastos privados cuyas facturas abonaba el empleado.

A cambio de cerrar la causa penal, pagó 157.813 reales [unos 24.200 euros] entre restitución al erario y multa —liquidados el pasado septiembre—, mientras dos de sus subordinados se negaron a declararse culpables y fueron enviados a la justicia ordinaria.

Tampoco oculta sus métodos cuando se trata de retorcer la verdad en internet, una práctica que él mismo bautizó en su libro de 2023 como 'Janonismo cultural'.

En sus páginas relató cómo en las presidenciales de 2022 inventó maniobras para desestabilizar psicológicamente a Jair Bolsonaro, como anunciar en vísperas de un debate televisivo que poseía el teléfono móvil con secretos explosivos del fallecido exministro Gustavo Bebianno —un aparato que jamás tuvo en sus manos— o propagar la falsedad de que Fernando Collor volvería a ser ministro.

En esta última campaña de octubre de 2026, pese a que la Justicia electoral llegó a suspender temporalmente dos veces su canal de WhatsApp antes de que el Partido de los Trabajadores lo registrara oficialmente, Janones perfeccionó la técnica de la insinuación con el episodio más controvertido de la contienda.

Durante días ordenó a sus millones de seguidores inundar los buscadores con la pregunta "¿Quién es Mariana?" asociada al nombre de Flávio Bolsonaro para sembrar la sospecha de un escándalo oculto.

Cuando desveló el misterio en la víspera electoral, resultó tratarse de Mariana Vishegirskaya, la joven embarazada ucraniana fotografiada mientras huía del bombardeo ruso contra la maternidad de Mariúpol en 2022.

El propio diputado admitió después que aquella refugiada no guardaba ningún vínculo con el candidato derechista ni con las fiestas privadas del banquero Daniel Vorcaro que pretendía denunciar, pero ya había logrado colocar la etiqueta en lo más alto de las tendencias.

Esa guerra sucia en las pantallas le ha dejado un abultado rastro en los tribunales civiles y penales. Desde junio de 2024 figura como procesado penal en el Supremo Tribunal Federal por un delito de injurias tras llamar "asesino", "miliciano" y "ladronzuelo de joyas" a Jair Bolsonaro.

Más graves aún han sido sus condenas por atribuir delitos sexuales a adversarios ideológicos. En 2023 fue condenado a indemnizar al diputado conservador Nikolas Ferreira tras aludir a él como un "concejal pedófilo".

Y el pasado jueves, 19 de noviembre, la Justicia de Río de Janeiro ratificó otra condena que le obliga a pagar 30.000 reales [4.605 euros] y publicar una disculpa al veterano actor de 88 años Carlos Vereza, a quien acusó falsamente de pedofilia y de haber sido expulsado de un centro espiritista por grabar a menores sin camiseta.

Trayectoria como jurista

Su trayectoria como jurista tampoco ha salido indemne de los órganos deontológicos.

Tras acumular más de tres suspensiones disciplinarias que suman 513 días de inhabilitación profesional —una de ellas mantenida hasta rendir cuentas pendientes en un expediente abierto en 2019— y llegar a firmar con el carné suspendido un oficio ante la Fiscalía en el que pedía ilegalizar al partido de Bolsonaro, el Colegio de Abogados de Minas Gerais abrió en marzo de este año el proceso para expulsarlo definitivamente de la abogacía en todo Brasil.

Consultado por la prensa sobre su posible inhabilitación perpetua, el parlamentario despachó el asunto con una sola palabra en portugués: "Caguei" ["Me cago en ello"].

Su propio ascenso meteórico estuvo marcado desde el origen por el oportunismo y los virajes de siglas. Hijo de una empleada doméstica y antiguo cobrador de autobús, saltó a la fama en mayo de 2018 erigiéndose mediante vídeos virales en portavoz de la gran huelga de camioneros sin haberse subido jamás a la cabina de un camión.

Con aquel impulso logró su primer escaño. Ese mismo año, cuando amagó con presentarse a la Presidencia de la República antes de vender su apoyo a Lula, dejó perplejo al país en una entrevista televisiva al afirmar que el presidente de Argentina era Emmanuel Macron y admitir que desconocía quién gobernaba China, justificándose con que él sí sabía recitar de memoria el precio del arroz y de la bombona de gas.

En la intimidad, quienes rodean al flamante consejero externo del socialismo español describen una personalidad tan hiperactiva como contradictoria.

Cristiano evangélico que nunca se quita una pulsera con el lema "Estoy loco por Jesús", lleva tatuada en inglés sobre el abdomen la máxima "sin dolor no hay ganancia", vive sometido a tal nivel de tensión que en la madrugada del pasado 19 de octubre acabó ingresado en la UCI de un hospital de São Paulo con una arritmia cardiaca tras un debate electoral.

Detrás del aura de brujo infalible que seduce a Ferraz asoma, además, un desgaste electoral difícil de disimular en su propia tierra. Mientras movilizaba ejércitos ajenos por el teléfono móvil, en las legislativas del pasado 4 de octubre Janones se dejó por el camino dos tercios de su electorado en Minas Gerais y cayó de los casi 239.000 votos de 2022 a unas 78.000 papeletas.

En apenas tres semanas desde la victoria de Lula, el canal de Janones ha perdido 1,3 millones de seguidores en medio de una rebelión de militantes de izquierdas que inundan sus mensajes con iconos de tijeras contra el ajuste fiscal del Gobierno brasileño, a quienes el "general" despacha ahora llamándolos "bando de radicales extremistas".