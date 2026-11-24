España ha superado por primera vez los 10 millones de residentes nacidos en el extranjero, según los resultados definitivos del Censo Anual de Población publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A 1 de enero de 2026, las personas nacidas fuera del país superaron por primera vez los 10 millones. En concreto, fueron 10.084.277, lo que equivale al 20,3% de una población total de 49.618.622 habitantes en España.

El dato refleja un avance interanual de 620.067 personas (+6,55%) respecto a los 9.464.210 registrados a 1 de enero de 2025 (cuando suponían el 19,3%), mientras que la población nacida en España retrocedió un -0,33% (-129.742 personas, hasta 39.534.345).

Este hito se produce en un año en el que el conjunto de la población residente en España creció en 490.325 personas, un 1% que en el año anterior.

Al atender al criterio de nacionalidad y no al de lugar de nacimiento, un total de 7.278.134 personas tenían nacionalidad extranjera a comienzos de 2026 (el 14,7% del total).

Este segmento aumentó un 5,30% (366.163 personas más) frente al incremento del 0,29%, es decir, las 124.162 personas registradas entre quienes poseen nacionalidad española.

Entre quienes nacieron en el extranjero, Marruecos concentra el 12,1%, Colombia el 10,7% y Venezuela el 7,7%.

Por su parte, las nacionalidades extranjeras más numerosas en el censo son Marruecos, que ya supera el millón (1.003.312 personas), Colombia (746.700) y Rumanía (602.827).

No obstante, los mayores aumentos absolutos durante 2025 correspondieron a Colombia, con 70.166 personas; Venezuela, con 46.885 y Marruecos, con 34.313.

Por contra, los mayores descensos relativos entre las principales nacionalidades se dieron en Rumanía (-1,1%), Honduras (-0,8%) y Reino Unido (-0,4%).

Envejecimiento

El avance de la población nacida fuera de España convive con el envejecimiento estructural de la pirámide demográfica. A 1 de enero de 2026, el grupo de mayores de 64 años sumó 10.438.474 personas ( un 2,55% más respecto a 2025).

Este grupo alcanzó un peso relativo del 21 % y una tasa de dependencia -definida como la relación entre los mayores de 64 años y la población de 16 a 64- de 0,32.

En contraste, los menores de 16 años descendieron un 1,54% (106.016 personas menos, hasta 6.768.886), mientras que la población en edad laboral de 16 a 64 años creció un 1,05% (+336.492 personas, hasta 32.411.262).

En el reparto por sexo, se contabilizaron 25.258.249 mujeres y 24.360.373 hombres.

En cuanto a los datos de estado civil a 1 de enero de 2025 muestran que el 44,2% de la población estaba casada, el 35,9% soltera, el 7,8% divorciada o separada y el 6,9% en situación de viudedad, de las cuales el 82,9% son mujeres.

En el plano geográfico, la población aumentó durante 2025 en todas las comunidades autónomas y en la Ciudad Autónoma de Ceuta, y solo descendió en Melilla (-0,4%).

Por comunidades, la Comunitat Valenciana (106.933 personas más), Cataluña (82.150) y Andalucía (80.936) registraron los mayores incrementos absolutos, mientras que los mayores avances relativos autonómicos se dieron en Comunitat Valenciana (2,0%), Castilla-La Mancha (1,5%) y Aragón (1,4%).

Por provincias, destacaron Toledo (2,4%), Alicante/Alacant (2,3%) y Castellón/Castelló (2,1%).

En el ámbito municipal, el 41,2% de los residentes vivía en municipios de más de 100.000 habitantes y el 59,8% de los 8.132 municipios del país (4.862) vio crecer o mantenerse su población en 2025.

Entre las principales ciudades, los mayores crecimientos relativos correspondieron a Torrevieja (4,6%), Benidorm (4,1%) y San Sebastián de los Reyes (3,6%), en tanto que los mayores descensos se observaron en Coslada (-0,8%), Cádiz (-0,6%) y Majadahonda (-0,4%).

Además, el 42,2% residía en su municipio de nacimiento y el 21,4% en otro municipio de la misma provincia.

Variables laborales

El INE incluyó a partir del 1 de enero de 2024 las variables laborales en sus estadísticas. Así, pone de relieve el papel de la población extranjera en determinados sectores y las diferencias entre territorios.

Entre las ocupaciones más frecuentes destacan los dependientes en tiendas y almacenes (997.769 personas; 4,9% del total de ocupados), los profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria (976.135; 4,8%) y los trabajadores asalariados de los servicios de restauración (930.721; 4,6%).

Los trabajadores extranjeros representaron el 43,4% de los empleados domésticos, el 40,4% de los peones agrarios, forestales y de la pesca y el 24,0% de los trabajadores asalariados de los servicios de restauración.

Asimismo, persiste una marcada segmentación por sexo -con un 95,1% de hombres en obras estructurales de construcción y afines frente a un 95,6% de mujeres entre empleados domésticos- y un notable contraste entre ciudades: municipios como Pozuelo de Alarcón (63,2%), Boadilla del Monte (61,7%) y Sant Cugat del Vallès (61,2%) presentan las mayores cuotas de ocupaciones de nivel alto.

Por el contrario, El Ejido (37,5%), Lorca (28,4%) y Roquetas de Mar (26,4%) concentran los mayores porcentajes de ocupaciones elementales.