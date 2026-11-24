El próximo domingo, en apenas cinco días, más de 38,7 millones de españoles están llamados a las urnas para decidir el futuro político del país. La campaña electoral comenzó oficialmente el pasado 13 de noviembre y se prolongará hasta el próximo viernes 27.

El sábado 28 será la jornada de reflexión y, al día siguiente, el 29-N, los ciudadanos acudirán a sus correspondientes colegios electorales a ejercer su derecho en unas elecciones generales, quizá las más importantes en democracia, anticipadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Mientras los partidos políticos apuran estos últimos días para convencer a los votantes, la Familia Real mantiene su actividad institucional con una agenda que combina compromisos militares, diplomáticos, culturales, empresariales y sociales.

La Familia Real en el Teatro Campoamor el pasado 23 de octubre. Gtres

Felipe VI, la reina Letizia y la reina Sofía han continuado con sus respectivos actos durante estas dos semanas, en las que destacan algunas áreas por encima de otras.

La princesa Leonor, por su parte, no ha tenido apariciones públicas durante la campaña. La infanta Sofía, que estudia su segundo curso universitario en París, viajó a Madrid el fin de semana pasado para presidir, junto al Rey, un partido de fútbol de la Selección Española.

Defensa para el Rey

El rey Felipe durante la celebración del XXVII Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Casa de Su Majestad el Rey

La Defensa es uno de los grandes ejes de la agenda del Rey durante este periodo electoral. Don Felipe comenzó la semana del 16 de noviembre presidiendo el Día del Veterano en el Palacio Real de Madrid.

Dos días después recibió las cartas credenciales de seis nuevos embajadores, de Malta, Honduras, Austria, Estonia, Alemania e Irak, en una jornada dedicada a las relaciones diplomáticas.

El jueves 19 se desplazó hasta Ferrol para visitar distintas unidades de la Armada. Y el viernes viajó a Bilbao para conmemorar el 50 aniversario del Círculo de Empresarios Vascos y entregar el X Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial a José Domingo de Ampuero y Osma.

La segunda semana de campaña ha mantenido esa línea. El martes 24 visitará el Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial y el Mando del Espacio del Ejército del Aire y del Espacio, en la Base Aérea de Torrejón. Una visita que pone el foco en las nuevas capacidades tecnológicas y estratégicas de las Fuerzas Armadas.

El miércoles 25 compartirá protagonismo con la Reina en la visita a la exposición Mariana de Austria, en el Museo del Prado, junto al presidente federal de Austria, Alexander Van der Bellen, y su esposa. Después recibirá al mandatario en Zarzuela y ofreció un almuerzo en su honor.

La semana del Rey terminará el jueves 26 con varias audiencias militares en el Palacio Real de El Pardo, en las que recibirá a suboficiales mayores, jefes de contingente en operaciones en el exterior, generales de brigada y contralmirantes.

A estos compromisos se suman otros de carácter institucional, como la jura o promesa de la Constitución de los nuevos colegiados del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, el pasado lunes 16, y su participación el lunes 23 en la inauguración del nuevo espacio cultural y social de la Fundación Mutua Madrileña, así como en una jornada de estudio sobre Francisco de Vitoria.

En definitiva, Defensa, relaciones internacionales y actividad institucional concentran buena parte de su agenda, sin dejar de lado el reconocimiento empresarial y la cultura.

Letizia: compromiso social

La reina Letizia la pasada semana pronunciando unas palabras un acto organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA Casa de Su Majestad el Rey

En el caso de la reina Letizia, la cultura y las iniciativas sociales tienen un peso destacado. El miércoles 18 participó en un acto de la Fundación Microfinanzas BBVA titulado Próxima escena, de la medición al impacto, celebrado en el Palacio del Marqués de Salamanca, donde pronunció unas palabras.

Al día siguiente visitó el Centro Danza Matadero, en Madrid, para conocer de cerca este espacio dedicado a las artes escénicas y la danza. Dos compromisos que reflejan su interés por la cultura y por proyectos con repercusión en la sociedad.

La Reina acompañará a Felipe VI el miércoles 25 en los actos organizados con motivo de la visita del presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, incluida la visita al Museo del Prado y el almuerzo oficial en Zarzuela.

Su agenda concluirá el jueves 26 con dos audiencias en el Palacio de la Zarzuela. Recibirá a la selección nacional de Balonmano en Silla de Ruedas y a la Selección Nacional de Boccia.

Dos encuentros con los que se da visibilidad al deporte adaptado y a los deportistas con discapacidad, además de reconocer el valor de la inclusión y el esfuerzo deportivo.

Doña Sofía: arte y literatura

La reina Sofía este lunes en la entrega del premio BMW de Pintura. Gtres

La reina Sofía vuelve a demostrar su especial vinculación con el mundo cultural y académico. El lunes 23 asistió a la entrega de la XLI edición del Premio BMW de Pintura y al posterior concierto benéfico en el Teatro Real.

Un día después viajará a Salamanca, donde recibió la Medalla de la Universidad y entregó la XXXV edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Una cita especialmente significativa por su relación con la institución académica y por el reconocimiento que este galardón concede a la creación poética en el ámbito iberoamericano.

La literatura, las artes y el respaldo a las instituciones culturales vuelven a ocupar así un lugar destacado en sus compromisos durante la campaña electoral.

Leonor y la infanta Sofía

La infanta Sofía y el rey Felipe en el Metropolitano el domingo 15 de noviembre. Casa de Su Majestad el Rey

En cuanto a las nuevas generaciones de la Familia Real, la princesa Leonor no ha protagonizado ninguna aparición pública durante estas dos semanas de campaña.

Su hermana, la infanta Sofía, sí estuvo presente en uno de los acontecimientos deportivos del pasado fin de semana. Como gran aficionada al fútbol, el domingo 15 de noviembre acompañó a su padre al estadio Riyadh Air Metropolitano para asistir al partido de la UEFA Nations League que enfrentó a las selecciones de España e Inglaterra.

Así, mientras los españoles se preparan para elegir a sus representantes políticos, la agenda de la Familia Real continúa marcada por sus compromisos habituales.

Defensa y diplomacia para el Rey, cultura y atención social para Letizia, y universidad y literatura para doña Sofía. Una actividad institucional que no se detiene durante la campaña y que, al menos en esta ocasión, tendrá una pausa el viernes 27, último día de campaña, ya que ningún miembro de la Familia Real tiene actos públicos programados.