La madre de Yadira Castillo Juárez tenía que regresar a Perú el miércoles 18 de noviembre en un vuelo de Plus Ultra que salía de Madrid a las once de la mañana. Había viajado desde Barcelona, donde estuvo visitando a uno de sus hijos, y llevaba prácticamente un día en la capital española para evitar cualquier contratiempo con el enlace.

Tiene más de 63 años, padece diabetes e hipertensión y algunas dificultades para caminar, de modo que su hija, que vive en Lima, había procurado organizarle los desplazamientos con antelación. Pero aquella madrugada recibió un correo electrónico que trastocó todos sus planes: la aerolínea había cancelado el vuelo.

Yadira le pidió que acudiera igualmente al aeropuerto de Barajas, confiando en que encontrara a algún empleado capaz de proporcionarle una alternativa, alojamiento o al menos alguna indicación sobre cómo regresar a casa. "Pero ahí no había nadie de Plus Ultra. Ahí tengo las fotos donde solamente está todo cerrado y papelitos", cuenta a EL ESPAÑOL.

El stand de la aerolínea Plus Ultra, vacío en el aeropuerto de Madrid - Barajas Adolfo Suárez. Alejandro Martínez Vélez / EP.

Su madre se había quedado sola en Madrid, a miles de kilómetros de casa, con un billete que ya no servía para regresar y pocas posibilidades de resolver por sí misma una situación que requería hablar con aerolíneas, consultar reservas por internet y buscar conexiones internacionales a precios que habían comenzado a dispararse.

La mujer pasó los siguientes días tratando de encontrar una plaza disponible en otro avión mientras su hija, embarazada y con un niño de dos años y medio a su cargo, llamaba desde Perú a la agencia de viajes, al aeropuerto y a distintas compañías.

"Ya te imaginas cómo puedo estar yo acá en Lima y ella allá en Madrid, sola, sin nadie", explica. Según su testimonio, Plus Ultra tampoco le proporcionó alojamiento ni manutención y la agencia intermediaria le advirtió de que el reembolso podría limitarse a la parte correspondiente al trayecto de regreso, porque la ida ya se había utilizado.

Comprar otro billete resultaba una posibilidad difícil de asumir: algunos vuelos hacia Lima superaban los 2.000 dólares, incluso con escalas que alargaban considerablemente el viaje. Su madre, que apenas se maneja con los correos electrónicos, acudía al aeropuerto y esperaba durante horas tomando café, pendiente de una solución que finalmente llegaría por otra vía.

Avianca había puesto en marcha un dispositivo para ayudar a los pasajeros de Plus Ultra que ya habían iniciado sus viajes y se habían quedado sin regreso, ofreciendo plazas disponibles en sus vuelos a través de Bogotá sin cobrar una nueva tarifa aérea, aunque los viajeros debían asumir impuestos y otros cargos obligatorios.

La madre de Yadira consiguió acogerse a esa posibilidad, pero durante la escala en Colombia se produjo otra incidencia: el avión que debía llevarla a Lima tuvo un problema técnico y los pasajeros tuvieron que desembarcar. Durante doce horas, su hija no consiguió comunicarse con ella. "He escrito al consulado, he llamado al aeropuerto. Estaba pensando lo peor", recuerda.

El teléfono de su madre había dejado de funcionar correctamente con la tarjeta que utilizaba en España y Yadira desconocía dónde se encontraba exactamente. Al final, después de varios días de gestiones y esperas, la mujer llegó a Lima el domingo 22 de noviembre, agotada y sin su maleta, que había quedado extraviada durante el trayecto. Su hija continúa esperando noticias sobre el equipaje y el dinero del billete cancelado.

La experiencia de esta familia peruana se produjo durante la semana en la que Plus Ultra comenzó a desmantelar sus conexiones con Latinoamérica. El martes 17 de noviembre suspendió las rutas de Lima y Buenos Aires mientras aseguraba que mantendría los vuelos con Venezuela.

Imagen remitida por el equipo de comunicación de Plus Ultra tras la inauguración de la ruta entre Madrid y Buenos Aires. E. E.

Después dejó de comercializar billetes a Caracas, su última conexión regular operativa, y este lunes, 23 de noviembre, anunció finalmente la suspensión de todas sus operaciones aéreas hasta nuevo aviso.

La compañía española, que recibió un rescate público de 53 millones de euros durante la pandemia y se encuentra actualmente en preconcurso de acreedores, reconoce en una comunicación dirigida a colaboradores y partes interesadas, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que las negociaciones para reforzar su situación financiera "no acabaron por concretarse".

La decisión, presentada por la dirección como una medida de "responsabilidad y prudencia", deja sin una fecha de reanudación a los viajeros que habían contratado sus servicios, muchos de los cuales llevaban días intentando conseguir una respuesta sobre sus reservas.

Ramón se encuentra en Buenos Aires con su mujer y su hija de un año. La familia, residente en Asturias, había contratado los vuelos a través de Booking y, cuando comenzaron las cancelaciones, intentó averiguar qué ocurriría con su regreso a España.

Plus Ultra lo remitía mediante una respuesta automática a la agencia intermediaria, mientras que Booking, según explica, tampoco le ofrecía una solución y mantenía las reservas originales como si los vuelos fueran a realizarse. La pareja terminó comprando otros billetes porque necesitaba regresar a casa con la pequeña y no podía continuar esperando indefinidamente.

Ramón cifra en 7.450 euros el desembolso acumulado por la familia, una cantidad que está tratando de documentar mediante las reservas y los justificantes de pago. Continúa reclamando una respuesta que le permita recuperar al menos parte del dinero comprometido.

A miles de kilómetros de Buenos Aires, la madre de Yadira había tenido que acudir durante varios días a Barajas para conseguir una plaza disponible en Avianca. El dispositivo de la aerolínea colombiana, anunciado para los pasajeros afectados por la suspensión de las conexiones con Perú y Argentina, dependía de los asientos libres y funcionaba por orden de llegada.

Nancy Victoriano Potesta, otra viajera peruana, describe las dificultades que encontró al intentar acogerse a esa alternativa. Según escribió en uno de los grupos de afectados, llegó a encontrarse con una lista de unas 70 personas esperando para embarcar, algunas de ellas desde el viernes anterior.

Ella y su acompañante ocupaban los puestos 71 y 72. Después de acudir al aeropuerto sin conseguir plaza, decidieron comprar otros billetes con Avianca, esta vez a las tarifas comerciales disponibles. "Ahora quién nos devolverá el dinero perdido", se lamentaba en su publicación.

Las complicaciones se extendían también a los vuelos que Plus Ultra todavía operaba durante octubre, varias semanas antes de que se agravara públicamente su crisis financiera. Marcelo, un pasajero argentino que había viajado a Madrid desde Buenos Aires el pasado 3 de octubre junto a su esposa, recuerda que el trayecto de ida fue "impecable".

La pareja había organizado un recorrido turístico por Europa y tenía previsto regresar a Argentina el día 23 de aquel mes, pero el 6 de octubre, cuando apenas llevaban tres días fuera de su país, recibió una notificación de la aerolínea que retrasaba su vuelta hasta el 31 de octubre. "Me avisan de la reprogramación para el 31 de octubre, sin más", explica.

Marcelo tenía que reincorporarse al trabajo y tampoco podía asumir otra semana de alojamiento en Madrid, por lo que terminó buscando dos pasajes alternativos para regresar a Buenos Aires. La opción que encontró pasaba por Lima. "El chistecillo me costó 2.515,65 dólares", resume.

Después inició numerosas reclamaciones ante Plus Ultra, pero asegura que cada vez que contactaba con la compañía le facilitaban un número de expediente diferente o le pedían que comenzara de nuevo los trámites. Finalmente, ya de regreso en Argentina, decidió acudir a una empresa especializada en reclamaciones aéreas que cobra un porcentaje del dinero recuperado cuando consigue resolver favorablemente el expediente.

Todavía espera una solución a un problema que comenzó más de un mes antes de que Plus Ultra anunciara la suspensión de sus principales rutas.

En Lima, Roberto Domínguez afronta una situación distinta. Es madrileño, vive en Perú con su esposa y lleva desde 2019 sin viajar a España para visitar a sus hermanos y sobrinos. Compró el pasado 19 de agosto dos billetes de ida y vuelta a través de Rumbo por 1.880 euros, que pagó con su tarjeta de débito de ING.

Su idea era llegar a Madrid el viernes 27 de noviembre y regresar a Lima el 16 de diciembre, después de pasar unos días con una familia a la que no ve desde antes de la pandemia. "Aprovechamos que se nos ponía a un precio que podíamos pagar", explica. El 16 de noviembre recibió la cancelación del vuelo de ida, tanto por parte de Plus Ultra como de la agencia, y desde entonces está intentando que lo reubiquen en otro avión o le devuelvan el dinero.

Roberto ha buscado alternativas, pero las tarifas que encuentra ahora están muy por encima de los 1.880 euros que pagó por los dos billetes completos, y no dispone de dinero suficiente para volver a comprar el viaje mientras espera el reembolso.

"Ahora no podemos comprar otro vuelo, tenemos que esperar que nos reubiquen —harto difícil— o que nos devuelvan el dinero y entonces miraremos", señala. Además, todavía no le han aclarado qué ocurrirá con el trayecto del 16 de diciembre, que continúa formando parte de una reserva cuyo primer vuelo ya no se realizará.

El madrileño ha presentado reclamaciones ante Plus Ultra, Rumbo y su banco y conserva los correos de cancelación de ambas empresas. A cuatro días de la fecha prevista para su llegada a Madrid, sigue sin saber si podrá viajar.

Comunicación enviada por Plus Ultra a una pasajera para notificar la cancelación de su vuelo de Madrid a Lima, previsto para el 18 de noviembre. E. E.

Avalancha de afectados

Los testimonios se multiplican a medida que pasan las horas. Desde que EL ESPAÑOL comenzó a recabar las historias de los afectados, no han dejado de llegar mensajes de pasajeros que buscan contar lo sucedido, denunciar la falta de respuestas o encontrar alguna orientación sobre cómo recuperar su dinero.

En los grupos de Facebook organizados por los propios viajeros, las publicaciones se suceden entre quienes permanecen atrapados al otro lado del Atlántico y quienes temen que sus viajes de los próximos meses nunca lleguen a realizarse. "Yo estoy varada en Madrid porque no hay regreso a Lima. Tuve que comprar en Air Europa. Nadie responde, nadie sabe nada", escribe Dorein Gcc.

Daniel Catz, cuyo vuelo Madrid-Buenos Aires estaba previsto para el 5 de diciembre, explica que tuvo que adquirir otro pasaje para cinco días después porque las alternativas anteriores resultaban demasiado caras. Cristina Rodríguez también relata que su grupo quedó varado y tuvo que organizar el viaje por sus propios medios, mientras continúa tratando de resolver las consecuencias económicas de la cancelación.

Las publicaciones reflejan también las dificultades de quienes necesitan enlazar con otros transportes para llegar a Barajas. Viveka Violeta tenía previsto viajar el 8 de diciembre, pero su vuelo fue trasladado al día 10 y posteriormente cancelado. Había comprado billetes de AVE para desplazarse a Madrid y asegura que los ha perdido como consecuencia de los cambios de fecha.

"La verdad es que esto es muy injusto y preocupante no poder saber nada, y si nuestro dinero será reembolsado, me siento frustrada", escribe. Arturo Zegarra, desde Lima, denuncia que la modificación de su vuelo previsto para finales de diciembre ha comprometido también sus reservas de alojamiento y otros desplazamientos internos.

La incertidumbre alcanza a personas cuyos viajes tienen motivos difíciles de aplazar. Lissette Yoriree Zea Barreda, peruana, compró un billete de ida y vuelta a Madrid para enero de 2027 porque tiene previsto presentarse al examen MIR. La agencia le asegura que su reserva continúa activa, mientras que el banco le ha indicado que necesita una cancelación formal para solicitar la devolución.

"Mi motivo de viaje es impostergable, y lamentablemente ahorita no tengo la posibilidad de comprar otro pasaje", explica. Para ella, la posibilidad de que el vuelo finalmente no se realice implica reorganizar un desplazamiento vinculado a su futuro profesional sin disponer del dinero necesario para comprar otro billete.

Marco Andrade, también desde Perú, reclama una solución para tres pasajes adquiridos para febrero, mientras Bady Vigo Corea asegura que su reserva para marzo de 2027 ha desaparecido del sistema de la aerolínea.

Otros pasajeros ya habían viajado cuando recibieron las cancelaciones. Edgar Gómez Olarte cuenta que consiguió llegar a Lima desde Madrid apenas un día antes de que Plus Ultra suspendiera sus conexiones, después de cinco años sin viajar a Perú, pero ahora desconoce qué ocurrirá con su regreso a España, previsto para enero.

Limbitri Del Kebos asegura encontrarse en territorio peruano desde el 14 de noviembre, con su vuelo de vuelta a Madrid del día 27 cancelado y sin una alternativa de transporte. Karine Sáenz León también expresa su desconcierto ante las comunicaciones sobre las fechas de suspensión: tiene un viaje previsto para el 22 de diciembre y denuncia que ha recibido información contradictoria sobre la posibilidad de realizarlo.

Ruthcita Urquizo, por su parte, pregunta por el futuro de tres billetes Madrid-Lima y un regreso programado para enero. Las fechas cambian de una reserva a otra, pero los viajeros siguen buscando una confirmación individual que les permita decidir qué hacer con sus desplazamientos.

La cantidad de reclamaciones comienza a alcanzar también a quienes trabajan en la venta de pasajes. Helen Sánchez, agente de viajes en Lima, sostiene que está gestionando reembolsos a través del sistema de liquidación de IATA, sin haber conseguido todavía una resolución favorable para ninguno de sus clientes.

Rocío Sacristán Rubio se ha puesto en contacto con este periódico para explicar que su caso implica a diez viajeros afectados por las cancelaciones en Colombia y que conserva comunicaciones con Plus Ultra y Booking. Eduardo, que había contratado un viaje a Madrid con su hijo por 2.600 dólares, asegura que sus reservas continuaban figurando como confirmadas pese a la suspensión de las rutas.

Imagen de archivo de unos los Airbus A330 de Plus Ultra, estacionado en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Alberto Ortega / Europa Press.

El dinero pendiente

La recuperación del importe de los billetes constituye una de las principales preocupaciones de los afectados. Elisabet D. lleva desde septiembre intentando resolver las consecuencias de la cancelación de un vuelo de Plus Ultra que debía trasladarla desde Colombia a España junto a otras cuatro personas.

Los cinco pasajeros tenían contratado el regreso Bogotá-Madrid del 26 de septiembre, identificado con el código PU221, pero la anulación les obligó a reorganizar el itinerario y adquirir nuevos pasajes para completar el viaje, pasando por Cartagena de Indias y Santo Domingo.

En una reclamación formal del 19 de octubre, cuya documentación ha podido consultar EL ESPAÑOL, el grupo cifró en 3.526 euros los gastos extraordinarios ocasionados por aquella modificación, cantidad a la que añadía el importe de los billetes originales pendientes de devolución.

Los gastos que Elisabet reclama incluyen 1.750 euros por cinco pasajes Santo Domingo-Madrid, otros 1.130 euros por una conexión entre Cartagena y la capital dominicana, 160 euros correspondientes a un vuelo anterior que no pudieron utilizar y 486 euros por alojamiento y manutención.

La pasajera sostiene que lleva casi dos meses realizando gestiones para recuperar el dinero sin haber conseguido una solución definitiva. Su caso permite observar que las dificultades para obtener reembolsos ya se estaban produciendo antes de la paralización generalizada de noviembre, cuando Plus Ultra todavía mantenía buena parte de su actividad comercial.

Los importes forman parte de la reclamación presentada por los viajeros y deberán ser evaluados conforme a las circunstancias de la cancelación y los justificantes correspondientes.

Imagen remitida por el equipo de comunicación de un Airbus 330 de Plus Ultra despegando del Aeropuerto de Madrid-Barajas como promoción. E. E.

Carlos teme encontrarse en una situación semejante. Compró en septiembre un billete Madrid-Buenos Aires para viajar en Semana Santa de 2027 y pagó unos 500 euros. La tarifa le pareció competitiva y, según explica, la compañía continuaba anunciando nuevas frecuencias y destinos, por lo que decidió contratar el vuelo.

Cuando conoció la suspensión de las operaciones comenzó a llamar a Plus Ultra para averiguar qué ocurriría con su reserva. Lo intentó tres veces, con esperas de veinte minutos y hasta media hora, pero asegura que las llamadas se cortaban sin que nadie atendiera su consulta.

Después envió varios correos electrónicos, incluso a responsables de la dirección de la compañía, con copia al Ministerio de Consumo. Tampoco obtuvo una respuesta que le permitiera resolver su situación.

El problema para Carlos es que su vuelo estaba previsto para marzo y, al menos hasta el momento de su último contacto con la empresa, no había recibido una cancelación individualizada. Según le han explicado, esto dificulta iniciar una reclamación bancaria por un servicio cuya fecha de prestación todavía no ha llegado.

"Ahora mismo estamos desprotegidos", sostiene. El pasajero critica especialmente la falta de respuesta de las administraciones a las que ha acudido: "El Ministerio de Consumo no está haciendo absolutamente nada para proteger a los consumidores", afirma.

Ha remitido reclamaciones a la aerolínea y solicita una comunicación formal sobre el futuro de su reserva para poder determinar qué procedimiento debe seguir, aunque la ausencia de una cancelación individual no significa necesariamente que haya perdido todos sus derechos de reclamación.

La situación de Carlos se parece a la de Paola Villarraga Pérez y su pareja, dos residentes en Málaga que habían contratado vuelos de Plus Ultra para mayo del próximo año. En su caso, decidieron financiar el precio en tres mensualidades mediante Klarna y todavía tenían pendiente una cuota que debía cobrarse en diciembre.

Cuando la aerolínea comenzó a comunicar las cancelaciones hasta el 15 de diciembre, llamaron a la entidad financiera para intentar suspender el último pago, pero inicialmente les indicaron que necesitaban una confirmación formal de que su vuelo había sido cancelado. La pareja volvió entonces a ponerse en contacto con Plus Ultra para conocer el futuro de sus billetes.

Paola asegura que un empleado de la aerolínea le explicó por teléfono que las cancelaciones se estaban comunicando progresivamente para gestionar las solicitudes de reembolso y evitar que la acumulación de expedientes sobrecargara los sistemas.

Según relata, el trabajador llegó a afirmar que no habría vuelos durante 2027 y les aconsejó comprar otros pasajes. La afectada sostiene que grabó parte de la conversación, pero esa previsión no ha sido confirmada oficialmente por Plus Ultra, que en su comunicado de este lunes evita anticipar escenarios sobre el futuro de la empresa.

Después de trasladar la explicación a Klarna, la financiera les abrió una disputa por "servicio no entregado" y suspendió provisionalmente el cobro de la última cuota, mientras la aerolínea dispone, según la información facilitada a Paola, de 21 días para responder.

La normativa europea reconoce a los pasajeros afectados por una cancelación el derecho a elegir entre el reembolso y un transporte alternativo, además de recibir asistencia mientras esperan una solución, con alojamiento y manutención cuando sea necesario.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea recuerda que el reembolso debe realizarse dentro del plazo legal de siete días y que pueden existir compensaciones adicionales dependiendo de las circunstancias de cada cancelación. Si la aerolínea incumple su obligación de ofrecer transporte alternativo, los viajeros pueden reclamar determinados gastos razonables y debidamente acreditados.

La situación resulta más compleja para quienes tienen vuelos programados para fechas futuras y todavía no han recibido una notificación individual, así como para los pasajeros que adquirieron sus billetes mediante distintos sistemas de financiación o intermediarios.

FACUA comenzó a asesorar a los afectados el pasado 18 de noviembre, ante las dificultades que plantean las cancelaciones y la posibilidad de que la situación financiera de la compañía complique la recuperación del dinero.

La Policía Nacional durante el registro de Plus Ultra por una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea Plus Ultra EFE.

El último vuelo

Plus Ultra llegó a esta situación después de varios meses de deterioro financiero. La aerolínea recibió en 2021 un rescate de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuyo principal continúa pendiente de devolución, y las circunstancias de aquella operación están siendo investigadas judicialmente en la Audiencia Nacional.

La empresa presentó el preconcurso de acreedores el pasado 13 de noviembre, después de reconocer dificultades de liquidez, un fuerte incremento del coste del combustible y el fracaso de las conversaciones para conseguir financiación. También anunció la preparación de un expediente de regulación de empleo para su centro de trabajo de Madrid, donde figuran 679 empleados, aunque todavía no se ha concretado cuántos podrían ser despedidos.

La suspensión total de los vuelos supone un nuevo agravamiento de la situación, en un momento en que la dirección sigue tratando de negociar con sus acreedores.

Seis meses antes, el pasado 23 de mayo, Plus Ultra había inaugurado su conexión regular entre Madrid y Buenos Aires. EL ESPAÑOL documentó entonces las preocupaciones de trabajadores y fuentes del sector sobre las condiciones laborales, las dificultades económicas y el futuro de la compañía.

Algunos empleados ya expresaban su temor a que la aerolínea terminara dejando de operar. Aquella ruta con Argentina, presentada como una de las principales apuestas comerciales de la empresa para crecer en Latinoamérica, apenas consiguió mantenerse seis meses.

El 17 de noviembre dejó de funcionar junto con las conexiones a Lima, y desde este lunes también han quedado suspendidos los vuelos con Venezuela, que habían sido la última parte de su programación en mantenerse activa.

En la comunicación distribuida este lunes, Plus Ultra reconoce que las negociaciones y el análisis de alternativas para reforzar su situación financiera no han llegado a concretarse. La empresa sostiene que continuará trabajando en su reestructuración y asegura que sus equipos atenderán las situaciones derivadas de la suspensión conforme a la normativa aplicable.

"Somos plenamente conscientes del impacto que esta decisión puede tener para nuestros empleados, clientes, proveedores, distribuidores, autoridades, socios comerciales y demás organizaciones", señala. Sin embargo, el escrito no precisa cuándo podrían reanudarse las operaciones ni establece un calendario general para devolver el dinero de las reservas canceladas.

El preconcurso permite a la compañía continuar negociando con sus acreedores, pero no equivale por sí mismo a una declaración judicial de concurso ni a la liquidación de la empresa.

Imagen publicitaria de Plus Ultra en el que se ve a una tripulante de cabina de pasajeros ofreciendo una bebida a una pasajera en la clase ejecutiva. E. E.

Mientras esas negociaciones continúan, los afectados siguen haciendo sus propios cálculos. Yadira ha conseguido que su madre regrese a Lima y todavía espera recuperar el equipaje y resolver las reclamaciones económicas. Marcelo ha pagado más de 2.500 dólares para regresar a Argentina con su esposa y aguarda el resultado de la reclamación que ha encargado a una empresa especializada.

Elisabet continúa tratando de recuperar los gastos ocasionados por la cancelación de septiembre, y Carlos y Paola siguen pendientes del futuro de unos billetes que compraron para el próximo año. En Buenos Aires, Ramón intenta completar el regreso a Asturias junto a su mujer y su hija pequeña después de haber desembolsado una cantidad que cifra en 7.450 euros.

Roberto, por su parte, sigue en Lima. Su vuelo a Madrid estaba previsto para este viernes 27 de noviembre, aunque tanto la aerolínea como Rumbo le comunicaron su cancelación hace una semana. Había conseguido ahorrar para viajar con su esposa y visitar a sus hermanos y sobrinos, a quienes no ve desde 2019, pero las tarifas de otras compañías están ahora fuera de su alcance.

Ha pedido que le devuelvan los 1.880 euros que pagó en agosto o que lo trasladen a otro avión. Todavía no ha recibido una solución y tampoco sabe qué ocurrirá con el trayecto de regreso del 16 de diciembre, que permanece asociado a una reserva cuyo primer vuelo ya ha sido cancelado.