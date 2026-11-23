"Él estaba desesperado. Por eso saltó al mar e intentó llegar a nado al otro lado. Fue rescatado y sobrevivió, hamdulillah (gracias a Dios)".

Este testimonio, de uno de los miles de inmigrantes que fue recabado por EL ESPAÑOL a principios de septiembre en El Guano, el tramo final del asentamiento informal de El Trampolín, desmantelado a principios de octubre.

Uno de los inmigrantes magrebíes que residían allí relataba la historia de otro que había intentado alcanzar la península por el único medio del que disponía: su propio cuerpo. La noticia del rescate quedó recogida en El Pueblo de Ceuta y la Agencia EFE.

Meses después, el riesgo de estas travesías vuelve a quedar de manifiesto. La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Ceuta por su presunta participación en una organización criminal dedicada a favorecer la inmigración irregular desde la ciudad autónoma hasta la península mediante embarcaciones clandestinas.

Según la Policía, el entramado cobraba 15 euros diarios por el alojamiento de cada persona y hasta 6.500 euros por el traslado a la península.

La investigación, iniciada en el marco del operativo desplegado tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, permitió identificar una red asentada en Ceuta que, presuntamente, se encargaba de alojar y trasladar por vía marítima a inmigrantes en situación irregular.

En la madrugada del pasado 22 de noviembre, durante el dispositivo de vigilancia establecido sobre un inmueble situado en la zona de El Chorrillo de la ciudad autónoma, los agentes observaron la salida desde el interior del mismo de un grupo de aproximadamente 25 personas dirigiéndose a través de la rampa de acceso a la playa, portando una lancha neumática, un motor fueraborda y varios bidones de gasolina.

Cuando la embarcación fue introducida en el agua, los policías accedieron a la playa para impedir que iniciaran la travesía. La intervención permitió interceptar a 15 personas, entre ellas los dos presuntos organizadores y pilotos de la embarcación: un adulto de origen marroquí y un menor de nacionalidad española.

Ambos han sido detenidos por presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.

A los otros 13 inmigrantes se les ha incoado el correspondiente procedimiento administrativo de devolución y han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Ceuta. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Según relata la nota de prensa, la operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Casi 50 rescates en 24 horas

La intensidad de estas salidas ha alcanzado cifras especialmente elevadas durante las últimas semanas, en un momento en el que el foco mediático está puesto en El Hierro y las Islas Canarias.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescató a casi 50 inmigrantes en apenas 24 horas, entre el 8 y el 9 de noviembre, después de localizar hasta seis embarcaciones que habían partido de aguas ceutíes con la intención de alcanzar las costas peninsulares, según publicó El Faro de Ceuta.

"La desesperación es cada vez mayor, ya que ven que no se van a trasladar a la península y los trámites no se agilizan porque falta personal de Extranjería", advierten desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Desde el sindicato hablan de una media de tres o cuatro intervenciones diarias relacionadas con embarcaciones que tratan de alcanzar la península. Embarcaciones que en algunas ocasiones, son muy rudimentarias, como kayaks e incluso colchonetas hinchables.

La presión sobre el Servicio Marítimo ha aumentado considerablemente en los meses de otoño y, con ella, el riesgo para quienes se embarcan y para los propios agentes que acuden a socorrerlos.

A estos episodios se suma la detención, semanas atrás, de un presunto traficante de personas en Ceuta, después de interceptar otras dos embarcaciones con 16 ciudadanos marroquíes a bordo.

No obstante, el mar no es la única vía de salida. Los inmigrantes que permanecen en Ceuta también están recurriendo a los camiones que se dirigen al puerto para intentar alcanzar clandestinamente la península. Esta práctica ha vuelto a cobrar protagonismo tras la entrada masiva de decenas de miles de personas en verano.

Por poner solo un ejemplo, mientras la Policía desarrollaba una operación de desalojo del campamento del puerto hace un par de semanas, la Guardia Civil localizó a un ciudadano marroquí escondido en los bajos de un camión.

Los controles sobre los vehículos pesados han tenido que intensificarse para impedir que adultos y menores se escondan entre las mercancías o en los bajos de los camiones con la intención de embarcar en un ferry.

El temor a las devoluciones

Detrás de este repunte de las salidas estaría la incertidumbre sobre el futuro de los inmigrantes que permanecen en Ceuta.

Muchos de ellos temen que su destino final, después de meses sobreviviendo en la ciudad en condiciones precarias e insalubres, sea Marruecos. Por ello, algunos buscan abandonar Ceuta antes de que se produzca una eventual expulsión tras la denegación de sus solicitudes de protección internacional. También están los que no han sido filiados aún.

Estos sobreviven gracias al dinero que les envían familiares y amigos, la caridad de los vecinos,-especialmente de las barriadas musulmanas-, y de las organizaciones no gubernamentales que continúan repartiendo alimentos y ofreciendo asesoramiento legal gratuito. También los hay que encuentran trabajo “en negro”.

Así las cosas, durante algunos rescates, los agentes han localizado incluso a personas que todavía llevaban las pulseras identificativas de los dispositivos de acogida habilitados en la ciudad.

AUGC reclama más medios

El aumento de las salidas y la peligrosidad de las travesías han llevado a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a reclamar un refuerzo de los recursos humanos y materiales destinados a Ceuta.

La organización ha solicitado que no se retiren los efectivos desplegados en la ciudad cuando "decae la atención mediática", así como un incremento estable de la plantilla de, al menos, 200 agentes más.

Desde el sindicato señalan que en los meses de otoño se han ido retirando los refuerzos que se habían desplazado a la ciudad en verano. Han vuelto a la península dos secciones del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y un equipo de Grupos Especiales de Actividades Subacuática (GEAS o buzos).

Sin embargo, no niegan que también hagan falta efectivos en Canarias, simplemente piden a las administraciones que refuercen la plantilla de Ceuta de forma permanente "no sólo cuando hay una emergencia".

También reclaman dotar al Servicio Marítimo y a los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de embarcaciones y medios adecuados.

Desde AUGC sostienen que el problema ya no reside únicamente en el número de embarcaciones, sino también en la cantidad de personas que transporta cada una y en la velocidad a la que navegan.

En un comunicado difundido tras el hallazgo de un cadáver en la playa de Benítez el 6 de noviembre, la asociación recordó que el pasado 31 de octubre también se había recuperado otro cuerpo sin vida en el mar.

"Son dos vidas más que se suman a una tragedia que la ciudad viene soportando sin interrupción en los últimos tres meses", lamentó la organización.

AUGC considera que 2026 está siendo el "año más trágico" en cuanto a migrantes fallecidos en las costas y advierte de que el cuerpo localizado el 6 de noviembre podría corresponder a una de las personas que entraron en la ciudad a finales de julio.

La organización recuerda que la misión de la Guardia Civil es salvar vidas, pero advierte de que esta labor "no puede sostenerse indefinidamente con los medios y la plantilla actuales".

Por ello, reclama que el refuerzo del Servicio Marítimo no dependa del traslado de patrulleras de otras provincias durante los meses de verano.

Mientras tanto, la evolución de las llegadas a la península tampoco ha sido uniforme durante todo el ejercicio.

Septiembre registró menos llegadas a la península que el mismo mes del año anterior, mientras que octubre volvió a marcar un repunte significativo, con alrededor de 1.280 personas frente a las aproximadamente 730 de octubre de 2025, lo que ha supuesto un aumento del 73,1 %, según el Ministerio de Interior.

Mientras tanto, Ceuta sigue siendo escenario de una huida desesperada.