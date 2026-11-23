Este lunes 23 de noviembre, en el buzón de su casa, Manuela Cañadas, diputada de Vox, ha recibido la tarjeta censal de su marido, un piloto comercial que murió hace 15 años en un atentado terrorista en Afganistán.

"Son capaces de hacer votar hasta a los muertos", ha dicho Cañadas, quien ejerce en el Parlamento balear.

Este error no sería algo al azar sino que, según su concepto, se le atribuye a la maquinaria del Gobierno de Pedro Sánchez.

Para comprobarlo, Cañadas ha acudido a una rueda de prensa para exhibir la tarjeta censal que ha llegado a su domicilio en la Palma. Además, ha asegurado que esto sería una posible prueba de las advertencias que ha hecho Vox por un posible amaño de las elecciones, que se celebrarán este 29 de noviembre.

"Cuando decimos que estas son las elecciones más importantes de los últimos años es por cosas como esta", ha comentado la portavoz de Vox. "Son capaces de alterar el censo electoral y de hacer votar a los muertos con tal de no perder su asiento en la Moncloa".

🚨 Mi marido falleció hace 15 años y su tarjeta censal para votar en las próximas elecciones del 29N acaba de llegar a casa. Cuando decimos que son capaces de alterar el censo electoral para robarnos la democracia, no lo decimos por decir. Lo decimos con conocimiento de causa. 🗳️ Y este domingo, que nadie se quede en casa. Id a votar para conseguir que realmente haya un cambio y un futuro esperanzador en nuestro país para nuestros hijos y nuestros nietos. — Manuela Cañadas. 🇪🇦 (@ManuelaSesIlles) November 23, 2026

A su vez, ha aclarado que esta tarjeta la recibe "cada cuatro años" y que en esta ocasión va a acudir por primera vez a la mesa electoral con el certificado de defunción.

Tras su denuncia, Cañadas ha pedido públicamente a todas las familias que han recibido documentación electoral a nombre de sus parientes difuntos a que realicen las denuncias respectivas y exijan explicaciones a las autoridades competentes.

"Es fundamental ir a votar este domingo, que nadie se quede en casa", ha agregado. Y ha acusado al Ejecutivo central de ser "un gobierno corrupto y criminal", además de expresar que Pedro Sánchez "es un tirano dispuesto a todo para mantenerse en el poder".

En su momento, el Instituto Nacional de Estadística (INE) admitió a El Debate que los padrones municipales conservan miles de inscripciones de personas fallecidas por los retrasos o fallos en la comunicación de las defunciones por parte de los registros civiles o los consulados.

También el INE ha explicado que la Oficina del Censo Electoral da de baja a las quienes han fallecido en el momento en que la defunción es comunicada.

Sin embargo, si esta ocurre posterior al cierre del censo previo a unas elecciones, el nombre podría llegar a figurar temporalmente en las listas o recibir una tarjeta censal.

Finalmente, Vox ha presentado ante la Junta Electoral Central (JEC) una petición urgente para que se puedan controlar a diario los votos de los españoles residentes en el extranjero y también de las personas que han fallecido.

Todo esto cae en medio de las diversas polémicas que ha afrontado el gobierno de Pedro Sánchez con el censo exterior al amparo de la 'ley de nietos', con lo cual se le ha acusado de querer buscar influir en los resultados de los próximos comicios.

Incluso, la portavoz ha mencionado que tiene sospechas de que "el voto por correo ha sido manipulado" y que la 'ley de nietos' "se ha incrementado fraudulentamente", unos hechos que "ya se encuentran en los juzgados".