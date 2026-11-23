"Este fin de semana se celebró en la capital de España un congreso de organizaciones patrióticas europeas organizado por la Alianza por la Paz y la Libertad", escribió hace un año en su cuenta de Telegram el administrador de una organización conocida como Movimiento Imperial Ruso (MIR).

"En esta ocasión, fueron los rusos quienes devolvieron la visita a Madrid", añadía la nota.

"Y entre ellos se encontraban representantes de nuestro movimiento, aunque participaron de manera extraoficial para no poner en una situación comprometida a la derecha europea por sus contactos con una organización que ha caído en desgracia ante los globalistas", concluía.

Un participante en los cursos de Partizan dispara su fusil durante un ejercicio de combate en el interior de un edificio. Redes sociales / MIR – Legión Imperial

El congreso al que se refería el MIR fue el que congregó el 23 de noviembre del pasado año en el Espacio Ardemans de Madrid a dirigentes de la extrema derecha europea bajo el lema Europa, una, grande y libre.

Ejercía de anfitrión el presidente de Democracia Nacional, Pedro Chaparro, con la ayuda del responsable de Relaciones Exteriores del partido, Gonzalo Martín, quien presentó a los invitados y tradujo sus intervenciones.

Los neonazis suecos Viktor Melin y Anton Thulin, integrantes del Movimiento de Resistencia Nórdica, durante su entrenamiento militar en el centro Partizan de San Petersburgo en 2016. Meses después participaron en una campaña de atentados con explosivos en Gotemburgo. Redes sociales

Por allí desfilaron Roberto Fiore, líder del partido neofascista italiano Forza Nuova; el británico Nick Griffin, antiguo dirigente del British National Party; Claus Cremer, de la formación alemana Die Heimat, heredera del NPD; y representantes de organizaciones ultras francesas, griegas, rumanas y serbias.

El portavoz del MIR no mencionó quiénes les representaban, pero es fácil inferir quiénes no viajaron a Madrid: Denis Gariyev, comandante de la Legión Imperial, el brazo armado del MIR, y Stanislav Vorobyev, fundador y jefe del Movimiento Imperial Ruso.

Ambos figuran desde diciembre de 2022 en la lista de sancionados de la Unión Europea, lo que implica la congelación de sus activos y la prohibición de entrar o transitar por territorio comunitario.

El primero, por dirigir una organización paramilitar, la Legión Imperial, que combate contra Ucrania, recluta voluntarios para la invasión rusa y ha proporcionado entrenamiento militar a supremacistas blancos europeos.

El segundo, por encabezar el MIR, promover el extremismo supremacista blanco en Occidente y reclutar personalmente combatientes para luchar junto a las fuerzas rusas en Ucrania.

Stanislav Vorobyev, fundador del Movimiento Imperial Ruso; Stanislav Shevchuk, su antiguo representante en Europa, y Denis Gariyev, comandante de la Legión Imperial, fotografiados junto a su cicerone español en el Valle de los Caídos durante su visita a Madrid. Redes sociales y canales de las propias organizaciones

El MIR comparte con buena parte de sus correligionarios europeos su marginalidad política y sus inclinaciones racistas y totalitarias, pero dispone de algo que lo convierte en una amenaza mucho mayor: una infraestructura paramilitar.

En las afueras de San Petersburgo, con todas las bendiciones de Moscú, funciona Partizan, un campo de instrucción dirigido por Gariyev.

Disponen de espacios para practicar tiro y terrenos de maniobras donde los reclutas se ejercitan con fusiles Kaláshnikov, ensayan asaltos a edificios y aprenden técnicas de supervivencia y medicina de combate.

Partizan anuncia sus cursos, fechas y matrículas con la banalidad de una academia de idiomas. En su página web exhibe incluso un número de licencia educativa estatal.

Claro que por sus instalaciones no solo pasan voluntarios rusos. Si por algo ha adquirido notoriedad internacional es precisamente por sus alumnos extranjeros.

En agosto de 2016, por ejemplo, los neonazis suecos Viktor Melin y Anton Thulin, miembros del Movimiento de Resistencia Nórdica, viajaron a Rusia para recibir once días de instrucción militar.

Pocos meses después se vieron implicados en una campaña de atentados con explosivos en Gotemburgo, dirigida contra un café frecuentado por militantes de izquierdas y contra varios alojamientos para refugiados.

El historial de Partizan alcanza también a Atomwaffen Division, una de las organizaciones aceleracionistas más peligrosas de Estados Unidos, cuyos militantes utilizaban el terrorismo y los asesinatos como instrumentos para desencadenar una guerra racial.

Una investigación académica publicada en 2026 documenta que Kaleb Cole, uno de sus dirigentes, recibió entrenamiento en las instalaciones rusas en 2018 y que otros militantes de su entorno siguieron sus pasos alrededor de 2020.

Todos esos contactos explican precisamente por qué, en abril de 2020, Estados Unidos convirtió al MIR en la primera organización supremacista blanca de la historia designada como terrorista global bajo su régimen de sanciones antiterroristas.

Washington fundamentó precisamente aquella decisión apelando a su complicidad en el entrenamiento de terroristas.

Su propio comandante militar, Denis Gariyev, dejó meridianamente claros sus objetivos en enero de 2017: "Consideramos que la identidad ucraniana es como la rabia. Una persona está enferma. O se la pone en cuarentena o se la liquida, porque, de lo contrario, contagiará a los demás".

Y por si alguno albergaba dudas sobre la finalidad de aquellos cursos, el propio Gariyev lo aclaró también: "En términos generales, estamos aprendiendo a matar".

El benedictino Santiago Cantera, entonces prior del Valle de los Caídos y antiguo candidato de Falange Española Independiente, reunido en Rusia con miembros de la Hermandad de Academistas en 2021. Hermandad de Academistas

Su jefe, Stanislav Vorobyev, tampoco se fue por las ramas al explicar su concepción de la nación vecina en abril de 2025: "Los ucranianos nunca han existido".

Aunque no estuvieran en la última cita madrileña de fascistas, ambos son viejos conocidos de la extrema derecha española. Y no precisamente por mantener correspondencia desde San Petersburgo. Los dos han estado varias veces en la capital de España antes de que les incluyeran en la lista de la UE.

Tal y como documentó EL ESPAÑOL en dos investigaciones publicadas en enero y febrero de 2023, Vorobyev y Gariyev viajaron a la capital española por primera vez en 2015 para estrechar relaciones con Democracia Nacional y La Falange.

De aquella visita quedó un pequeño álbum de familia.

Los tres rusos posaron junto a un busto de José Antonio Primo de Rivera en la sede de La Falange, se fotografiaron con su entonces dirigente, Manuel Andrino, y desfilaron por las calles de Madrid junto a militantes y pancartas de las organizaciones españolas.

También hubo tiempo para el turismo político. Manuel Canduela, entonces uno de los principales dirigentes de Democracia Nacional, ejerció de cicerone de los visitantes rusos por algunos de los lugares emblemáticos de la dictadura, lo que incluía, entre otras cosas, una visita al Valle de los Caídos.

Entrevistado por este digital, Vorobyev explicó después que habían viajado a España para promover lo que denominaba "la última cruzada", una alianza internacional contra la inmigración musulmana y la izquierda.

"De ninguna manera me gustaría hablar de nuestras relaciones actuales en España y otros países por el bien de la seguridad de la gente", advertía ya entonces, al tiempo que aclaraba, por si acaso: "Tampoco llevamos a cabo ni planeamos llevar a cabo ninguna acción terrorista en el territorio de España".

Los contactos nunca se interrumpieron porque se caen bien. En 2019, Democracia Nacional organizó otra conferencia internacional en Madrid. Y durante todos sus viajes a Madrid, les acompañaba como traductor un ultranacionalista de origen ucraniano afincado en Cataluña.

Stanislav Shevchuk terminaría adquiriendo cierta notoriedad en enero de 2023 cuando The New York Times, citando a funcionarios de inteligencia estadounidenses, atribuyó al MIR una posible participación en la campaña de cartas bomba enviadas semanas antes al presidente Pedro Sánchez, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos y otros objetivos españoles.

La noticia dio la vuelta al mundo. Y las miradas terminaron dirigiéndose hacia Shevchuk, a quien el Departamento del Tesoro estadounidense había sancionado en 2022 e identificado como representante del MIR en Europa.

EL ESPAÑOL consiguió localizarlo y hablar con él mediante mensajes de audio cuando todavía no se conocía la identidad del responsable de los envíos.

"Buffff... Hay una tremenda confusión en esta historia y yo no tengo las respuestas", indicó a este digital, visiblemente desconcertado.

Poco después, la Policía detuvo en Miranda de Ebro a Pompeyo González Pascual, un jubilado burgalés al que la Audiencia Nacional acabaría condenando por los envíos. Había sido un patinazo del New York Times.

Misterioso Mijaíl

La reunión celebrada en Madrid el 23 de noviembre del pasado año fue, por tanto, un jalón más en una historia de relaciones que se remonta al menos a una década y conecta a Democracia Nacional y La Falange con algunas de las organizaciones de supremacistas blancos más tóxicas de Rusia.

Y entre el público de aquel acto del otoño precedente estaba precisamente Stanislav Shevchuk. ¿Se referían a él sus colegas rusos cuando hablaban de sus “representantes” de tapadillo? Si fue así, nunca lo aclararon.

Quien sí figuraba en el cartel oficial de ese congreso fue un ruso al que se identificó como Mijaíl, solo que, sobre el papel, no representaba al MIR sino a la Hermandad de Academistas.

Con tal nombre se conoce una organización ultranacionalista rusa protegida por Konstantín Maloféyev, el oligarca próximo a Putin que financia proyectos políticos y mediáticos de la extrema derecha internacional.

Más allá de los clichés y los delirios conspiracionistas sobre la teoría del reemplazo, el llamamiento que hizo Mijaíl en la capital de España era particularmente revelador: hay que impedir que los blancos sigan matándose entre ellos.

La Hermandad en cuyo nombre hablaba el ruso tampoco es exactamente una asociación de estudiantes de secundaria aficionados a los debates políticos.

Bajo una pátina de nacionalismo imperial, cristianismo ortodoxo y defensa de la civilización rusa, desarrolla programas de instrucción militar, prácticas de tiro y manejo de drones.

Al igual que el MIR, la Hermandad también ha establecido puentes con la extrema derecha española antes de viajar a la capital de España.

Su célula de Moscú organizó una conferencia por videoconferencia con Revolutio, un colectivo estudiantil español ya extinto de orientación ultraderechista, con el que estableció una colaboración internacional.

Y sus relaciones españolas se extendían también al ecosistema del tradicionalismo católico.

En noviembre de 2021, los propios Academistas difundieron una fotografía tomada en Rusia en la que aparecía el benedictino Santiago Cantera, entonces prior del Valle de los Caídos.

Cantera no pasaba por ahí. Antes de ingresar en la orden benedictina había figurado como candidato de Falange Española Independiente en las elecciones generales de 1993 y las europeas de 1994.

Larga amistad

Los contactos del MIR con sus amigos españoles nunca se han interrumpido. Al menos en el terreno público, el movimiento sigue sus actividades con una atención que va bastante más allá de las cortesías entre organizaciones ideológicamente afines.

Durante 2026, su canal de Telegram ha continuado haciéndose eco de las iniciativas de La Falange y Democracia Nacional. En mayo celebró una intervención de un militante falangista bajo el encabezamiento "La Falange sigue viva".

En junio dedicó una publicación a Pedro Chaparro, presidente de Democracia Nacional, a propósito de su aparición en la televisión española. Y en agosto llegó a defender que "solo La Falange salvará España".

El intercambio, además, sigue teniendo billete de ida y vuelta.

Entre el 12 y el 14 de septiembre de 2025, Manuel Andrino, jefe nacional de La Falange, y Gonzalo Martín, vicepresidente de Democracia Nacional, viajaron a San Petersburgo para participar en una cumbre de organizaciones ultranacionalistas europeas apadrinada por el oligarca Maloféyev.

La conferencia reunió a más de medio centenar de representantes de la extrema derecha internacional y contó con la participación del ideólogo imperialista Aleksandr Duguin.

De aquella cumbre salió también una nueva organización internacional: la Liga Soberanista Paladines, una plataforma que reúne a formaciones neofascistas y supremacistas blancas de Europa y otros continentes.

En su canal de Telegram, la organización reivindica la defensa de las "naciones blancas y cristianas" y difunde mensajes de un racismo difícilmente disimulable.

Claro que la presencia de Democracia Nacional en semejante compañía tampoco supone una ruptura con su historia.

El partido nació en 1995 de la confluencia de sectores procedentes de Juntas Españolas y organizaciones como el Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), uno de los principales centros de difusión del nacionalsocialismo en la España de la segunda mitad del siglo XX.

Es un fenómeno muy español: señores obsesionados con la pureza racial a los que un análisis de su ADN podría arruinarles buena parte del árbol genealógico.

Aceleracionistas españoles

Por Partizan también se interesó Rinaldo Nazzaro, el estadounidense afincado en Rusia que fundó The Base, una organización terrorista neonazi aceleracionista con ramificaciones en España.

Según una investigación del Centro Dossier citada por medios ucranianos, Nazzaro solicitó recibir entrenamiento militar en las instalaciones del MIR.

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL en diciembre de 2025, el propio Nazzaro explicó que su objetivo era seguir el modelo de Al Qaeda y el Estado Islámico: organizar una insurgencia armada, conquistar territorio y establecer una «Patria Blanca».

Las conexiones españolas de Nazzaro no desembocan en una reunión de nostálgicos del fascismo, sino en una investigación de la Audiencia Nacional por terrorismo.

El pasado 8 de septiembre se conoció un auto del juez Antonio Piña, fechado el 21 de agosto, en el que procesaba a dos presuntos integrantes de The Base, la organización terrorista fundada por Nazzaro y dirigida durante años desde territorio ruso.

Miembros de la Hermandad de Academistas rusos, en una fotografía difundida con motivo de una videoconferencia con Revolutio, una organización estudiantil española de extrema derecha actualmente desaparecida. Hermandad de Academistas

Los procesados son David Dionis Gandía, considerado responsable de la célula española, y Jesús Estrada Lozano, señalado como su segundo. Ambos habían sido detenidos a finales de noviembre de 2025 durante una operación policial en la provincia de Castellón.

Según el Ministerio del Interior, los agentes descubrieron una célula cuyos integrantes realizaban entrenamientos paramilitares, captaban simpatizantes por internet y habían manifestado su disposición a cometer atentados.

El inspector que dirigió la operación explicó tras las detenciones que Dionis mantenía contacto permanente con Nazzaro, le comunicaba sus movimientos y recibía instrucciones de él.

Y Nazzaro aceptó hablar de todo aquello con EL ESPAÑOL y lo negó.

"Yo no ordené a los individuos arrestados en España que llevaran a cabo ataques", declaró, al tiempo que se apresuraba a defender a sus correligionarios españoles.

"Esos hombres son prisioneros políticos", aseguró. Y concluyó: "Su único crimen es preocuparse por el bienestar de los europeos nativos que están siendo sistemáticamente reemplazados por extranjeros raciales. Tienen mi respeto y apoyo moral".

El pasado 11 de octubre, un comunicado difundido en nombre de The Base anunció que Nazzaro abandonaba la dirección y que la organización suspendía sus actividades hasta nuevo aviso.

Todo apunta, sin embargo, a que sigue en Rusia, puerto franco mundial para nazis, nihilistas y supremacistas blancos de cualquier pelaje, con una sola condición de entrada: servir a Putin y respaldar su agenda.

El catálogo de curiosidades de esa Rusia "desnazificadora" incluye hasta una editorial con ramificaciones andaluzas que vende literatura hitleriana a miles de clientes internacionales.

El pasado marzo, la radiotelevisión pública alemana RBB reveló que Adrian Preißinger, un neonazi reclamado internacionalmente por la justicia de su país, seguía dirigiendo presuntamente desde Moscú la editorial Der Schelm.

Su residencia en Rusia consta incluso en una resolución del Tribunal Supremo Federal alemán. RBB lo sitúa concretamente en las afueras de Moscú y asegura que una solicitud de extradición presentada por Alemania fracasó hace años.

Y una vez más, sus tentáculos llegaban hasta España o, más concretamente, a Málaga, donde una sociedad vinculada a Udo Weiß y a su esposa había servido para cobrar pedidos de la organización. La trama fue objeto de registros simultáneos en Alemania, España y Polonia.

"Nadie puede entender que la Rusia de Putin lleve desde febrero de 2022 presentando su guerra de invasión como una operación para liberar Ucrania del nazismo mientras en su propio territorio han encontrado refugio racistas ultraviolentos de todo Occidente", apunta el activista Vadym Syroyezhko.

Vadym es uno de esos ucranianos que, desde suelo español, han constituido una pequeña resistencia pacífica contra las actividades del Kremlin.

Nació en Oleksandriia, en el centro de Ucrania, pero creció en Sebastopol, en Crimea. Lleva más de dos décadas viviendo en Las Palmas de Gran Canaria, desde donde monitoriza y denuncia las actividades de las redes de influencia rusas en España.

"En realidad, Putin no ha inventado nada. Solo ha prolongado una tradición soviética de falsificación política que lleva más de ocho décadas confundiendo deliberadamente la oposición a Moscú con el fascismo", continúa el activista.

"El 11 de mayo de 1944, Stalin ordenó la deportación colectiva de los tártaros de Crimea mediante el decreto secreto 5859ss. ¿Saben de qué les acusó cuando encargó su expulsión al NKVD de Beria? De colaborar con las fuerzas nazis. Casi 200.000 personas fueron deportadas con la excusa de desnazificar", remató.

Rusia de los Romanov

En opinión de Syroyezhko, lo que sucede hoy evoca en cierto modo la Rusia profunda de los últimos Romanov, un universo donde los pogromistas de las Centurias Negras compartían paisaje con sacerdotes taumaturgos, profetas de aldea y sectas religiosas que eran el epítome de la extravagancia.

Al igual que entonces, la ultraderecha rusa cuya influencia alcanza a España es hoy un universo poblado por corrientes muy diversas, solo conectadas por sus delirios chovinistas y sus inclinaciones ultraviolentas.

Junto a los supremacistas blancos del MIR o los aceleracionistas de la Al Qaeda neonazi, conviven el neoeurasianismo de Aleksandr Dugin, el nacionalbolchevismo de Eduard Limonov, el integrismo ortodoxo y zarista del citado Maloféyev, el nacionalismo imperial de Rodina, el neofascismo de Unidad Nacional Rusa o el neopaganismo neonazi de Rusich.

Cada cual conserva su propio catecismo, pero ninguno desafía al zar: Vladímir Putin.

"En realidad, la falsificación es más profunda que una mentira: el Kremlin ha confiscado las palabras con las que podría juzgársele", añade Syroyezhko.

"Putin puede llamar desnazificación a una invasión y patriotas a quienes entrenan neonazis porque ha convertido el antifascismo en un certificado de obediencia. El crimen ya no necesita coartada: se la proporciona el diccionario".

Y Moscú no se conforma con alterar el significado de las palabras. También organiza ceremonias para celebrar sus nuevas definiciones.

La última representación tuvo lugar hace apenas unos días en Moscú. Y entre sus protagonistas había una mujer que lleva años desarrollando actividades en España.

Se trata de Victoria Samoilova, una agente de influencia rusa afincada en Madrid muy conocida entre los ucranianos.

Samoilova es una de las principales organizadoras en España del llamado Regimiento Inmortal, una de las mayores operaciones de propaganda que el Kremlin despliega cada primavera fuera de Rusia.

Hace solo unos días, la también presidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Cooperación Integral entre Rusia y España (ADIRE) volvió a codearse por videoconferencia con los apparátchiks del peculiar Politburó del presidente ruso durante un encuentro internacional celebrado en Moscú.

La cita, según el Kremlin dedicada a preservar la memoria de la Segunda Guerra Mundial y debatir sobre la situación política europea, se celebró el pasado 11 de noviembre.

Y cuando le llegó el turno de palabra, Samoilova comenzó a decir desde Madrid:

"Por desgracia, en España se desprestigia enormemente al movimiento antifascista y se presenta a sus integrantes de manera muy desfavorable. Los retratan como una especie de frikis, como anarquistas que no quieren trabajar y a los que no les interesa nada salvo destruir el país. Pero eso no es cierto".

Al final, a modo de colofón, Samoilova añadió: "Me gustaría que Rusia prestara más atención al movimiento antifascista. Cuando muestro a nuestros compañeros que Rusia les apoya, eso los motiva y les produce alegría. Me gustaría que ese respaldo y esa atención fueran mayores".

Con sus voluntarios incomprendidos, sus proyectos compartidos y sus peticiones de apoyo, su intervención tenía algo de discurso pronunciado ante los padres de una escuela alternativa.

Integrantes de la Legión Imperial, brazo armado del Movimiento Imperial Ruso. Redes sociales y canales de las propias organizaciones

Pero el programa del evento revelaba que el escenario de su discurso era bastante menos inocente. Se trataba, nada menos, que el XII Foro Internacional Antifascista de Moscú.

El comité organizador del evento en el que había tomado parte incluía representantes del Ministerio de Defensa, la Guardia Nacional, el Ministerio de Ciencia y Educación Superior y presidentes de comisiones de ambas cámaras del Parlamento ruso.

Entre sus principales protagonistas figuraba el general mayor Serguéi Lipovói, condecorado como Héroe de Rusia, que proclamó solemnemente: "Ningún otro Estado del planeta es capaz de cumplir esta misión. Por eso volvemos a salvar a los países europeos de esta peste parda".

¿Y cuál era la pandemia de la que Lipovói pretendía salvar a Europa? La "peste parda" de la que hablaba el Héroe de Rusia era el nazismo. La expresión alude a las camisas pardas de las SA hitlerianas, una asociación que también recoge el francés en la expresión peste brune.

Dos publicaciones del canal oficial del Movimiento Imperial Ruso. Canal de Telegram del Movimiento Imperial Ruso.

Ese presunto apoyo a lo que el Kremlin llama "antifascismo" europeo ya ha sido, de hecho, comprometido tanto por Putin como por la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

En octubre de 2023, el presidente aseguró que Rusia "siempre" había estado junto a las fuerzas antifascistas europeas y respaldaba sus posiciones.

Y el pasado septiembre, Zajárova anunció que Moscú haría "todo lo posible" para promover la formación de "un verdadero frente antifascista moderno". De momento, ya han constituido un frente, pero con neofascistas, neonazis y supremacistas blancos.