Rosario Guardiola, este domingo, posando orgullosa con la portada de Pedro Sánchez en la revista Lecturas. Badía

Rosario logra que Sánchez le firme su portada de Lecturas en Murcia: "Ayuso le insulta porque está enamorada de él, es guapo"

Los militantes enarbolan banderas del PSOE y alguna pancarta de apoyo a su candidato, pero Rosario se aferra a su revista Lecturas con Pedro Sánchez en portada, jugándose el tipo entre la nube de periodistas y fotógrafos que se acumulan en el pasillo por el que va a pasar el líder socialista hacia el atril de su mitin en Murcia.

"Está guapísimo en la revista". "Voy pedirle a Pedro Sánchez que me firme la portada con un autógrafo", subraya ilusionada Rosario Guardiola, pasadas las once de la mañana de este domingo, mientras el personal de seguridad no le quita ojo ni a ella ni a su revista Lecturas.

Durante la espera a la llegada del secretario general del PSOE al Pabellón Príncipe de Asturias, Rosario Guardiola, puro desparpajo a sus 71 primaveras, con una rosa en una mano y la revista en la otra, no para de bailar con cada canción que pinchan. No importa si es la Superestrella de Aitana o un tema de música indie.

"Yo era de izquierdas, pero del Partido Comunista", se confiesa Rosario con el periodista de EL ESPAÑOL. "Durante la Transición pensé que votando al PSOE era la única forma de lograr el cambio en España y por eso me hice militante socialista".

"Empecé a votar al PSOE con Felipe González en 1982". Pero ahora bebe los vientos por el PSOE de Pedro Sánchez. "Es muy elegante", recalca esta septuagenaria, mirando la portada como una adolescente.

Rosario, con su revista Lecturas, en el pasillo por el que iba a entrar Pedro Sánchez para ofrecer su mitin. Jorge García Badía

- Está claro que le gusta la percha del presidente, pero como político: ¿Qué valora de Pedro Sánchez porque con Felipe González no se lleva precisamente bien?

- Rosario: Es un político muy luchador que mira mucho por la clase trabajadora y por la sanidad pública. Me parece un hombre sincero y que mira por España. Es una persona educada y me parece que los otros partidos nos van a llevar para atrás, en vez de hacia adelante.

Y le voy a decir una cosa: Isabel Díaz Ayuso pone verde a Pedro Sánchez porque está enamorada de él porque es muy guapo y viste muy bien.

Esta jubilada, madre de tres hijos, se levantó a las seis y media de la madrugada de este domingo, se acicaló y se tomó "un cafelico", para coger un autobús a las ocho en punto, para desplazarse de Cieza a Murcia a seguir el mitin del líder socialista y lograr su objetivo: el autógrafo de Sánchez en la portada de Lecturas.

"Han sacado ya varias ediciones de la revista". "A ver si logro que me la firme", insiste la ciezana Rosario.

- ¿Qué le dicen sus hijos de la marcha que lleva en los mítines con 71 años?

- Rosario: No me gusta imponerle a mis hijos lo que tienen que votar porque yo soy demócrata y ellos tienen que tomar su decisión: uno tiene 48, otro 47, y 'el pequeño', 44. En esta campaña he estado en otros actos, como uno que hicieron en mi pueblo, en el centro de la mujer en Cieza.

Rosario suma cuatro décadas de militancia y sus reflexiones no tienen nada que ver con el panorama político actual que está marcado por la polarización, la estridencia y los excesos en muchos de los discursos.

"No me gusta Santiago Abascal: es muy malo haciendo campaña porque lo único que hace es insultar y Pedro Sánchez también tiene una madre y le dolerá lo que escucha". "No pueden ir diciéndole hijo de puta", se lamenta.

- ¿No le gusta el tono de esta campaña electoral?

- Rosario: Habría que hacer campaña sin insultos. Está siendo una campaña muy sucia. No me gusta este clima que hay en España, incluso los de izquierdas tiran.

Rosario mostrando feliz la revista Lecturas. Badía

- ¿Le parece bien que en los mítines del PSOE haya tanto baile y música tras la tragedia ferroviaria de Urda?

- Rosario: Los socialistas sentimos lo de los trenes, eso está clarísimo, pero los accidentes vienen porque la vida es así y no porque Pedro Sánchez haya provocado el accidente. El poner música en un mitin me parece bien porque eso no quita que sintamos lo sucedido.

Esta jubilada ha acudido al mitin de Murcia acompañada de su hermana, también del PSOE, aunque admite que en su extensa prole de diez hermanos no todos piensan igual, pero se llevan bien que es lo importante. "Somos nueve hermanas y un hermano y hay empate: la mitad somos de izquierdas y la otra mitad de derechas".

"Nosotros no nos peleamos, debatimos las cosas", recalca Rosario sobre el talante que considera que deberían tener los políticos en el Congreso de los Diputados en la próxima legislatura.

"Tengo una hermana que está bien montada económicamente y yo le digo que ha hecho los millones con el Partido Socialista", bromea esta jubilada, que tuvo que marcharse de España durante la dictadura franquista.

"Emigré con Franco"

"Yo estuve viviendo en Francia con mi marido, cuando éramos novios tuvimos que emigrar para comer por culpa de Franco. Nos dedicábamos a trabajar en la conserva del tomate, cerca de Aviñón".

El mitin va a empezar y Rosario se ve superada por el dispositivo de seguridad que rodea al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta vecina de Cieza no ha podido frenar al líder socialista para lograr su autógrafo, de camino al atril, sin embargo, no tira la toalla y se espera hasta el final en el mismo sitio.

Pedro Sánchez, este domingo, aplaudiendo a los asistentes al mitin de Murcia. Badía

Después del acto de campaña, este diario le pega un telefonazo a Rosario para preguntarle qué ha pasado con su autógrafo y se muestra exultante, aunque contrariada con los escoltas.

"El tío de seguridad no me dejaba que me firmara la revista y le he dicho que voto al PSOE desde los tiempos de Felipe González. Hasta me han quitado la revista para mirar si llevaba algo".

- ¿Y qué ha pasado?

- Luego me la han devuelto y al final del mitin, Pedro Sánchez me la ha firmado. Estoy comiendo con unas amigas del PP y Vox para contárselo.

- ¿Qué pronóstico hace para el próximo domingo 29 de noviembre?

- Mis tres hijos me dicen que van a votar a Pedro Sánchez porque los otros lo van a privatizar todo. Todo lo que dice el PP solo son mentiras y Alberto Núñez Feijóo solo fue a tirarle en el debate.

El PSOE va a ganar con mayoría absoluta por todos los insultos.