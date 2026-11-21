Vista frontal de la manifestación celebrada el 21 de noviembre en Ceuta, a la altura de la Plaza de África. María Inmaculada Balbás Pérez

Mujeres Caballas vuelve a llenar las calles para que vuelva la normalidad en Ceuta: "Esto se debe ver en toda España"

Tras el éxito de la convocatoria del 25 de octubre, Mujeres Caballas lo ha vuelto a hacer. Las calles de Ceuta se han unido en un nuevo clamor. Al grito de "Yo soy español, español, español", "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y "Ceuta resiste, España existe", miles de personas han partido desde las Murallas Reales hasta la Plaza de los Reyes para reclamar que la ciudad vuelva, de una vez por todas, a la normalidad.

Bajo el lema "Porque Ceuta sigue esperando", la movilización de este sábado, 21 de noviembre, ha contado con el respaldo de ciudadanos llegados de distintos puntos de España, especialmente de Andalucía, Canarias y Melilla, la ciudad hermana.

La convocatoria llega después de la manifestación celebrada en Madrid y del mes de margen que las organizadoras dieron a las administraciones para comprobar si se producían avances en sus reivindicaciones.

Manifestantes se abrazan al inicio de la marcha de Mujeres Caballas. María Inmaculada Balbás Pérez

"Gracias a vosotros por aguantar aquí", ha exclamado un joven llegado desde Fuengirola (Málaga). "Gracias por apoyarnos y apoyar a Ceuta", han respondido las integrantes de Mujeres Caballas al inicio de la marcha, mostrando su agradecimiento por el respaldo recibido por todos aquellos que han venido de fuera.

Desde la Asociación de Mujeres Empresarias de Marbella (AMPREM) han destacado la fuerza de las mujeres caballas, con las que se sienten identificadas, y han animado a más personas a sumarse a la causa. "Rogamos que todas las mujeres de España apoyen a estas mujeres valientes", han manifestado, en referencia a quienes defienden su ciudad "en unas condiciones horribles".

La marcha ha reunido a representantes de distintos ámbitos de la sociedad ceutí. Tampoco han faltado los miembros del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Su portavoz en la ciudad, Raúl Piera, ha defendido que "esto se debe ver en toda España, que si la gente se sigue manifestando, es por algo". Además, ha advertido de que "en Ceuta no existe la normalidad, hay miedo por las noches, hay gente por ahí... nos vemos desbordados y necesitamos una solución rápida".

Entre los asistentes también ha habido espacio para las anécdotas. Algunos han acudido acompañados de sus perros, ataviados con banderas de España. "Aquí estamos con las perritas, que nos acompañen en la reivindicación… ellas apoyan también a Ceuta, son caballas", ha contado entre risas uno de sus dueños.

Perra ataviada con la bandera de España en la manifestación de Mujeres Caballas. María Inmaculada Balbás Pérez

De la desesperanza a la lucha

La iniciativa de Mujeres Caballas nació tras la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio. "Había mucha tristeza, mucha desesperanza y nos juntamos un grupo de mujeres, Mujeres Caballas de todas las culturas", ha recordado Kumari Nanwani, integrante del colectivo y miembro de la comunidad hindú.

El primer gran paso llegó el 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta. "Organizamos una manifestación y no pensábamos que íbamos a tener el apoyo que tuvimos de todas las ciudades, de la Península, de Canarias y demás. Eso nos animó mucho y empezamos a ver la luz, empezamos a ver que toda España estaba con nosotros", ha rememorado emocionada.

Después llegó la convocatoria de Madrid, el pasado 25 de octubre. "La mayoría de la gente nos decía: Ceuta ha estado en la DANA, Ceuta ha estado en el chapapote, y nosotros ahora queremos venir a ayudar", ha explicado Nanwani.

Instantes antes del comienzo de la marcha en las Murallas Reales, donde se pueden ver banderas de Canarias, Ceuta, Melilla y España María Inmaculada Balbás Pérez

Tras aquella movilización, las organizadoras decidieron dar un margen para comprobar si se producían avances. Sin embargo, según ha explicado Raquel, otra de las integrantes del colectivo, "al ver que no se hacía el trabajo que se debía hacer, consideramos que teníamos que reclamar y dar un último tirón".

Entre sus principales reivindicaciones figuran una frontera más segura y cambios en la legislación de extranjería. Sobre esta última cuestión, Raquel considera que "no ha habido realmente ningún cambio", pese al inicio de las obras de remodelación del espigón del Tarajal el jueves 19 de noviembre, que ha calificado de insuficientes.

En materia migratoria, desde una asociación, que se define como apolítica, insisten en que no están en contra de la inmigración, siempre que se produzca "de manera legal".

"La inmigración también es necesaria, pero una inmigración controlada", ha defendido la caballa. En cuanto a los menores extranjeros no acompañados que permanecen en la ciudad, han sostenido que, como madres muchas de ellas opinan que estos "donde mejor están es con sus familias, al calor de su hogar".

Silencio y manifiesto

A su llegada a la Plaza de los Reyes, los manifestantes han recibido al presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, entre gritos de "Se nota, se siente, Vivas está presente". El dirigente ha estado arropado por numerosos asistentes, que también han aprovechado para fotografiarse con él y hay quien incluso ha hecho un regalo al presidente.

Tras la proyección de un vídeo que ha repasado los incidentes posteriores a la entrada masiva y mostrado los asentamientos surgidos en distintos puntos de la ciudad, los asistentes han guardado un minuto de silencio.

A continuación, Maxi La Casa, una de las portavoces de Mujeres Caballas, ha leído el manifiesto del colectivo. En él han querido trasladar también su apoyo a Melilla, ciudad hermana "que comparte nuestra realidad fronteriza", y a Canarias, "que sufre una situación parecida a la nuestra".

"Ceuta es España. Nuestra distancia geográfica no puede convertirse en distancia institucional. Vivimos en una ciudad española y europea", ha reivindicado La Casa.

La portavoz ha recordado que la ciudad es frontera exterior de la Unión Europea y cuenta con "unos servicios públicos colapsados que no pueden sostener por tiempo indefinido una emergencia de esta dimensión".

Asimismo, ha defendido el modelo de convivencia de la ciudad: "Defendemos una convivencia construida entre culturas y generaciones. Rechazamos el odio, la violencia y cualquier intento de enfrentar a unos vecinos con otros".

La lectura del manifiesto ha dado paso a los himnos de Ceuta y España y a un baile de las cuatro culturas, interpretado por integrantes de la Escuela de Danza Weil.

Los desafíos de Ceuta

El presidente de la Ciudad ha sido el último en intervenir. Vivas ha insistido en que Ceuta lleva "cuatro meses esperando soluciones en lo fundamental" que no se han producido.

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas junto a miembros de su partido (PP) a su llegada a la Plaza de los Reyes, sujetando un cartel que reza: "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" María Inmaculada Balbás Pérez

El dirigente ha sostenido que la entrada masiva pudo evitarse, pero no se hizo porque no se atendieron las advertencias ni los informes previos.

También ha criticado que el control de la frontera quedara en manos de Marruecos, país que, ha asegurado, "decidió cuántas personas entraban y hasta qué hora entraban esas personas".

A continuación, ha enumerado los tres principales desafíos que, a su juicio, siguen pendientes desde el pasado 30 de julio.

El primero, recuperar la normalidad mediante el retorno a Marruecos de quienes llegaron de forma masiva e irregular, una medida que, según ha recordado, anunció el presidente del Gobierno, pero que "no cumplió".

El segundo pasa por recuperar el control fronterizo, que "tiene que estar en manos de España y de Europa porque Marruecos no es un país fiable". El tercero es impulsar medidas para la reconstrucción de Ceuta, algo que, ha lamentado, "en cuatro meses no se ha llevado a cabo".

Vivas ha terminado reclamando una conversación pública con Pedro Sánchez para abordar su actuación antes, durante y después de la entrada masiva. No obstante, ha aclarado que no pretende celebrar un debate, ya que "para debates tiene a Feijóo".

También se ha referido al cara a cara celebrado esta semana entre el candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo y el del PSOE y actual presidente, Pedro Sánchez .

A su juicio, quedó patente que hubo una persona "que sabía lo que quería, en condiciones de asumir la presidencia del Gobierno" y otra "que está en retirada". Por ello, ha concluido que, para él, "no hubo debate".

Paella, DJ y un tour

La jornada reivindicativa ha tenido también una segunda parte festiva y culinaria. Tras la manifestación, los participantes se han trasladado a la plaza Nelson Mandela, conocida popularmente como Plaza Blanca, donde se ha organizado una jornada de convivencia con paellas y montaditos, gracias a la colaboración de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos.

La programación ha incluido música a cargo de un DJ que ha participado de manera gratuita.

Pero la jornada no ha terminado ahí. A las 16.00 horas ha comenzado una ruta en autobús por distintos puntos de la ciudad, organizada por Mujeres Caballas y con el apoyo de las asociaciones Renace y Turrillas Movimiento Social, según ha confirmado una de las organizadoras.

El recorrido ha partido del Poblado Marinero y ha pasado por algunos de los lugares donde se han registrado asentamientos informales y chabolistas tras la entrada masiva.