'El Ruso' tenía por costumbre salir a caminar "unas dos horas diarias", según contaba él mismo en Forocoches. Era capaz de recorrerse "más de 10 kilómetros", por los praos asturianos, algo que le gustaba por su infancia en el Barrio del Cristo, en la parte alta de Oviedo.

La Policía Nacional tiene presente ese dato en el dispositivo que trata de darle caza. "Estamos haciendo batidas por el monte en los últimos días, barriendo prados, entrando en explotaciones ganaderas y en cobertizos", según detallan fuentes policiales.

"No creemos que se haya marchado de Oviedo". Esta teoría se sustenta en dos datos. El estado físico del fugitivo le podría impedir desplazarse con rapidez y su conocimiento del medio natural desde que era un guaje hasta la actualidad, debido a que era un sexagenario aficionado a recorrer sendas.

"Desde Oviedo se puede llegar a Grado a través de una senda". El citado Concejo de Grado está a 25 kilómetros a pie de la ciudad y forma parte de la estirpe familiar de Manuel Ferrero, alias 'El Ruso', de 64 años. "Un tío suyo mató a un paisano en Grado", apuntan fuentes policiales.

Los alrededores de ese concejo son uno de los puntos calientes de búsqueda junto a otros en plena naturaleza. "Están peinando zonas de montaña de Llanes, Las Encinas y la falda del Monte Naranco". De hecho, se ha recurrido a movilizar los drones de la unidad de Madrid.

Pero el trabajo sobre el terreno es crucial y los agentes afrontan caminatas maratonianas, escudriñando cada matorral, cueva, cuadra o cabaña, aunque esté para caerse a pedazos. De manera que su búsqueda se asemeja a intentar dar con un bandolero que conoce perfectamente el terreno.

Tales emplazamientos están en la diana no solo por el conocimiento de la zona que tiene 'El Ruso', por su infancia y por su afición a la montaña, sino también porque su condición física podría estar tocada debido a que padece artritis.

Manuel Ferrero contó que tenía esa patología a un usuario de Forocoches, bajo el nick 'edulcorante1' con el que solía chatear: "Yo la tengo en las dos rodillas, me han infiltrado y hay días buenos, días malos y semanas a base de antiinflamatorios. He dejado de correr hace un año, y ahora hay muchos días que no puedo ni andar".

Pánico en Oviedo tras una fuerte explosión en el centro de la ciudad: varios heridos y graves destrozos

'El Ruso' publicó ese comentario el 8 de noviembre. Dos días antes de disparar a una menor de edad en el bloque número 2 de la calle Rafael Urrusti porque le sorprendió colocando una mochila con una bomba casera en los buzones, cerca del conducto del gas ciudad. Ese artefacto se terminó llevando la vida del subinspector de la Unidad de Guías Caninos, Juan José Rodríguez, de su perra Deny, e hirió al subinspector del TEDAX Francisco Javier García.

Los testigos vieron salir caminando a Manuel Ferrero, luciendo una bata, para ocultar su vestimenta. De forma que no corrió y tampoco usó la furgoneta Mercedes que heredó de su difunta madre, para huir. Un escenario que refuerza la teoría de que 'El Ruso' pudo huir a pie, para burlar los controles por carretera de la Operación Jaula y esconderse en la montaña o en alguna zona rural donde cuente con algún allegado.

"La temperatura cae a tres grados centígrados en la montaña". "Es cuestión de días que aparezca porque necesitará algo", comentan con esperanza estas fuentes policiales. "Se piensa que está en Asturias, más cerca de lo que se cree, en algún escondite con víveres o con alguna persona que le está dando cobertura".

"Podría estar ganando tiempo para que le crezca la barba y algo de pelo en la calva, para cambiar la fisionomía de su rostro de forma natural, con el objetivo de salir de escondite y huir más lejos".

La ficha que la Policía ha distribuido para intentar localizar a 'El Ruso'. E. E.

La posibilidad del suicidio baja enteros porque se han usado canes adiestrados para encontrar cadáveres, como en la DANA de Valencia, y no han localizado nada. "Los perros especialistas en localizar restos humanos han olisqueado por el Barrio de Villafría". Entretanto, se mantienen fuertes controles tanto por Oviedo como por Gijón y en los pueblos de alrededor.

"La consigna de los agentes es extremar las medidas de autoprotección porque es un hombre peligroso". Prueba de ello es que se trabaja con la teoría de que huyó con una escopeta de caza y un revólver, incluso no se descarta que portase más explosivos encima.

En el bloque de viviendas sociales siguen con miedo. Todo ello, por la inquina que mostraba a algunos residentes, en particular a una pareja que residía en su misma planta y a la que El Ruso había bautizado con estos motes para referirse a ellos en sus publicaciones.

A él le llamaba "expresidiario", "chorizo", "alcohólico", y a ella, "doña Angustias calumniosas, a causa de que 'El Ruso' mantuvo una pelea con el hombre, un par de juicios, incluso su pareja, Tatiana 'La Rusa', lo denunció a él por tratar de atropellarles.

“Que con el vecino de la puerta de al lado es mejor llevarse bien, por lo menos llevarse no mal. Pero que cuando me intente atropellar otra vez con el coche.... y cuando se lo haga a mi mujer.... y cuando me llame ladrón.... y cuando me llene el coche de patadas..... y cuando su mujer me denuncie por algo que no sucedió.... Que me cago en la puta madre del alcohólico y de doña Angustias calumniosas. (perdón)".

“Solo le aticé en el brazo izquierdo, tres moratones, en la axila izquierda bajo el corazón en la costilla otro moratón y en la pierna izquierda un barrido para que se acabara el tema con el señor por los suelos. No pego en la cara está muy dura y luego se me hinchan los nudillos”.

Tales encontronazos, según narra 'El Ruso' en Forocoches, se saldaron condos juicios en 2015 y en uno de ellos le condenaron a indemnizar a su vecino, pero como se declara "parado profesional" no podía pagar la indemnización: “Tenía la opción de pagar o de estar en casa 15 días, como no tengo dinero, estoy en casa 15 días, tengo trabajo dentro de ella y estoy entretenido arreglando la cocina. Tenía que hacer la reparación de todas las maneras”.

“Pues sin dinero, qué se puede hacer, nada, seguiremos como hasta ahora. Pues en Villabona seguro que me dan casa también (cárcel)", tal y como advertía Manuel 'El Ruso', consciente de que la disputa vecinal le podía terminar llevando al penal asturiano.

El Centro Penitenciario de Villabona (Asturias). CC OO

La inquina de este sexagenario, con antecedentes y currículum profesional de calderero y fontanero, no bajaba enteros contra esta pareja en el foro.

"Sí señor, y el día 10 fui a otro juicio con el mismo personaje, en el que yo denunciaba a su mujer por insultos y amenazas y el marido me denuncia a mí, por supuesta falta de no dejarlo pasar en la puerta de su casa. Por cierto, estamos los dos cumpliendo la sentencia de 15 días sin salir [de arresto domiciliario], por no pagar la multa. Somos patéticos, vienen los municipales todos los días, dos veces, y pican en el 1ºA y 1ºB. Me da hasta vergüenza”.

"El problema de la impulsividad es que es descontrolada, entonces es fácil que acabemos mal los cuatro, ella, el, mi mujer [Tatiana 'La Rusa'] y yo”.

Prueba de ello es que trató de denunciar a "doña Angustias calumniosas" por conducir colocada, a raíz de un enfrentamiento vecinal que movilizó a una pareja de agentes en el bloque de viviendas sociales.

"Ayer, después de un intercambio de opiniones con la 'amiga' de mi vecina, vino la Policía Nacional a interesarse por el tema. Tras ser convenientemente informados del supuesto problema, la cosa se quedó en tablas. La vecina se subió a su Audi y se dispuso a marcharse, pero yo, honrado ciudadano, decidí informarles de que la señora no debe conducir, pues se encuentra a tratamiento de trankimazin (benzodiacepinas)".

"A lo que el agente me contestó, 'puedes probarlo', contestando yo, 'sí señor, tengo su expediente médico en mi casa'. El agente me mira, se lo piensa y me dice, no voy a hacer nada, sólo es una sanción administrativa. Bueno con las ganas y con cara de chivato planchado me quedé, a ver si hay una próxima oportunidad de Justicia".

Una publicación de El Ruso contra su pareja de vecinos. E. E.

Todos estos mensajes han sido analizados por el Grupo de Información por si pueden aportar algún dato de interés, para dar caza al sospechoso, o al menos, a trazar un perfil de su personalidad que contribuya a localizar su paradero.

Algunos usuarios de Forocoches le han enviado mensajes directos a 'edulcorante1', pidiéndole al titular de ese nick, Manuel Ferrero, que se presente en una Comisaría de Policía para acabar con la psicosis de avisos de ciudadanos que bien alertan de la presencia de una mochila con una bomba en calles, gasolineras y estaciones de autobús, o bien afirman haber visto a 'El Ruso' en Canarias, Manresa, Castelldefels o Madrid.

Valga como botón de muestra este del miércoles a las 14.14 horas: "Entrégate puto loko".

Entretanto se siguen sucediendo los avisos fuera de Asturias. El último este jueves: "La Policía Local de Rivas Vaciamadrid ha tenido un aviso de que habían visto a 'El Ruso' en un parque de la localidad". "En el Parque de la calle Miguel Gila se producía otro avistamiento: "Un compañero fuera de servicio ha creído verle por aquí, al sentirse observado se ha puesto unas gafas y ha echado a correr".

De forma que se hacían indagaciones policiales y se confirmaba lo siguiente. "Hoy se comprueba que efectivamente el hermano del Ruso tiene una Nave en Rivas-Vaciamadrid". Incluso se confirmaba la matrícula del turismo del hermano: Peugeot Partner". "En calle Electrodo, al que decían que se parecía a 'El Ruso' no se llegó a identificar, se marchó del lugar y no se encontró por la zona".

Uno de los controles policiales en las calles de Oviedo. EP

Los achaques físicos que manifestaba en sus foros contrastan con la forma en la que está evadiendo a las autoridades.

No obstante, antes de la artrosis que aseguraba padecer, manifestaba en distintos foros sus hábitos de salud y deporte: "En mi caso y con mi experiencia, correr antes de desayunar requiere más esfuerzo, ofrece peores tiempos, pulsaciones medias sobre 160. Dos horas después de comer: menos esfuerzo, mejores tiempos, pulsaciones medias por debajo de 160 (desde 158 hasta 148 depende del día)", publicó el 22 de noviembre de 2024.

"No bebo alcohol, no fumo, no azúcar, evito las harinas. Llevo unos 10 años en la franja de 71-75kg. Tiempo: 1 hora, 10.6 km, años 62, peso 74kg, altura 176", añadió.

El 15 de enero, en otro foro, publicó sus métodos para evitar el aumento de gases en el tracto intestinal: "Harinas no, azúcares no, verduras alguna vez a la semana, frutos secos muy pocos; carne o pescado o pollo, todos los días; grasas, mantequilla, todos los días mañana y tarde".

Ese reciente hábito es lo que los investigadores sospechan que le está permitiendo dar esquinazo a las autoridades, dado su conocimiento del medio rural.