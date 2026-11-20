"Los turistas vienen menos. No se fían de la situación en que estamos, la inseguridad que hay...", cuentan desde Viajes Trujillo a EL ESPAÑOL. "Ten en cuenta que cuando la entrada masiva, era temporada alta para nosotros. Cancelar la feria fue un desastre.. si no devolvimos 200 billetes y 40 habitaciones de hotel, no devolvimos ninguna", continúan.

En Ilu Viajes comparten dificultades, sobre todo los meses de julio y agosto, fecha de la Feria en la ciudad. "Teníamos mucha oferta y mucha demanda con el tema de los hoteles y todo se anuló. Billetes de barco, hoteles para familiares, con sus visitas...", cuentan.

"Todavía lo estamos sintiendo a día de hoy. Si hoy en día vienen familiares, hay muy pocos que vengan con reservas de hoteles" continúan. Aunque haya algunas reservas, estas son muy pocas con respecto a otros años, "un 90% menos, pérdidas seguras" explican.

Desde la agencia, como en tantas otras, esperan recuperar parte de la facturación perdida con la campaña navideña, aunque no están seguros de que lo vayan a conseguir.

Sin embargo, para las agencias ceutíes especializadas en viajes a Marruecos la situación es incluso peor.

"No tenemos ni una reserva en los próximos tres meses" afirma Raúl, gerente de la Agencia de Viajes Flandrias, empresa familiar fundada en los ochenta. "Con respecto a la misma temporada de 2025, hemos dejado de ingresar un millón de euros" continúa.

Actualmente la empresa sobrevive de una actividad secundaria, las tour operaciones en la Costa del Sol. Desde la agencia especializada en viajes al país vecino, cuentan que ven la luz al final del túnel a finales de febrero, con el puente de Andalucía. Sin embargo, "en el peor de los casos, esperaríamos empezar a retomar la actividad a finales del verano que viene, en septiembre o agosto de 2027", cuenta.

La empresa, cuya plantilla de trece empleados es "como parte de la familia" está especializada en conectar la ciudad autónoma con ciudades del norte de Marruecos como Tánger, Tetuán o Chefchaouen. Cuentan que siempre insistían en todos los grupos accedieran a Marruecos a través de Ceuta, "para que por lo menos pasaran una noche en la ciudad". Sin embargo, los tour y paquetes turísticos están paralizados.

ABC Travel es otra agencia que oferta viajes a Marruecos, entre otro destinos. Desde la agencia aseguran que esta es precisamente la línea de negocio más afectada por la entrada masiva y la crisis migratoria, y que aunque los viajes al resto de mundo que ofertan también se han visto reducidos, lo ha sido en menor medida.

Pérdidas millonarias

El impacto en el sector ha sido tal que incluso ha llegado a inspirar un documental, cuya presentación oficial tuvo lugar el 13 de noviembre: "En vilo. Ceuta no se rinde" fue producido en Benidorm y recoge los testimonios de autónomos y comerciantes afectados por la crisis que atraviesa la ciudad.

El consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deportes de la Ciudad Autónoma, Nicola Cecchi, se pronunció al respecto afirmando que el turismo cayó en un 94% en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes, dejando el trabajo de tres años "anulado por completo".

"Todos lloramos aquel día de julio. Estábamos a punto de recoger los frutos de nuestro trabajo", ha recordado. "Pero todo se arruinó en un solo día" declaró en el IV Foro Económico Español en Ceuta celebrada a mediados de octubre.

Cecchi no ha sido el único en acusar las pérdidas económicas en el sector. Desde la Cámara de Comercio, estiman que las pérdidas económicas en la ciudad ascienden a un millón de euros diarios, en una ciudad en la que el tejido empresarial lo conforman las pequeñas y medianas empresas, las PYMES.

Las agencias de viajes de Ceuta han alcanzado una pérdida de actividad del 62,9 % como consecuencia de la crisis provocada por la entrada de miles de personas por la frontera a finales de julio, que se ha traducido en un importante descenso de turistas, según recoge EFE.

De hecho, a día de hoy, las ayudas directas prometidas por el gobierno no han llegado a Ceuta, lo que ha provocado que la semana pasada la Cámara Alta de la ciudad reclamase al Gobierno de España que acelere el pago de las ayudas directas a fondo perdido destinadas a paliar las consecuencias económicas de la entrada masiva de este verano.

La institución señaló que cerca de 1.000 pymes y autónomos continúan pendientes de recibir el dinero a mediados de noviembre, pese a que los primeros abonos comenzaron el pasado 6 de octubre.

No sólo eso, las pérdidas acumuladas equivalen ya al 4% del Producto Interior Bruto (PIB) de Ceuta.

A este impacto se suma la destrucción de 158 empleos directos hasta octubre en los sectores más afectados. De ellos, 63 corresponden al comercio y más de 50 a la restauración.

Según los datos recabados por la entidad a El Faro de Ceuta, a mediados de noviembre se han presentado alrededor de 2.230 solicitudes, de las que apenas unas 1.300 han sido tramitadas.

La Cámara considera que esta ralentización resulta especialmente preocupante porque estas subvenciones tenían como objetivo proporcionar liquidez inmediata a los negocios afectados y evitar su cierre.

La organización empresarial sostiene que cada día de demora aumenta el riesgo de que establecimientos de la ciudad no puedan continuar con su actividad y tengan que cerrar.

Desde Viajes Flandrias afirman que parte de culpa la tienen los medios de comunicación: "al poner siempre las mismas imágenes de la entrada masiva cada vez que se habla de Ceuta se crean cierta alarma en el turista y hace que no quieran venir" explica el gerente.