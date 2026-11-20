Mouhamed Sarr llegó hace unos días a El Hierro a bordo de un cayuco y ahora está en Carabanchel, en el sur de Madrid, donde ha encontrado alojamiento en uno de los centros de acogida habilitados para recibir a los migrantes que el Gobierno está trasladando desde Canarias.

Es un joven rapero que se presenta como originario de la región de Fatick, en Senegal, y que ha terminado en la capital española después de una sucesión de viajes que comenzó con su desembarco en la isla más occidental del archipiélago.

Primero lo subieron a un ferri con destino al sur de Tenerife, después embarcó en un avión de la compañía Privilege Style hacia Madrid y, una vez en Barajas, fue conducido hasta Carabanchel, donde permanece desde entonces.

El traslado en ferri de los migrantes de El Hierro | Fuente: Televisión Canaria.

Su recorrido, realizado en cuestión de tres días, permite reconstruir cómo funciona el dispositivo de derivaciones que ha puesto en marcha el Ejecutivo para sacar de El Hierro a miles de personas que han llegado durante noviembre y cuya salida se ha convertido en una de las prioridades de la emergencia migratoria.

El caso de Sarr tiene su continuación en Valencia, donde se encuentra Ndeye, otra mujer que también llegó a El Hierro durante las últimas semanas y cuyo traslado se organizó mediante una ruta diferente.

Ella salió de la isla en avión hasta Tenerife y desde allí tomó otro vuelo, también de Privilege Style, con destino a Madrid, desde donde continuó hasta la Comunidad Valenciana.

Ambos viajaron en aparatos de la misma compañía, aunque en vuelos distintos, y terminaron separados por unos 350 kilómetros después de haber entrado en España por una isla de apenas 12.000 habitantes.

En las imágenes de sus respectivos recorridos aparecen los aviones, las embarcaciones de Salvamento Marítimo y algunos de los lugares por los que han pasado durante estos días, que permiten seguir una parte del trayecto posterior a su desembarco.

Para entonces, el viaje por el Atlántico había dado paso a una operación de transporte coordinada entre las autoridades y los responsables de los recursos de acogida.

El Gobierno sostiene que este sistema ha permitido reducir considerablemente la presión sobre El Hierro, donde llegaron más de 10.000 migrantes durante la primera mitad de noviembre.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró el martes que apenas quedaban unas 500 personas en la isla, una cifra que confirmó también el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pese a sus reproches al Ejecutivo central por la falta de previsión ante el repunte migratorio.

Torres defendió este miércoles que en Canarias "hay un sistema que funciona" y recordó que el denominado Plan Canarias dispone de unas 7.000 plazas de acogida, además de una red de derivaciones hacia otros territorios.

La salida de los migrantes de El Hierro, sin embargo, puede conducirlos a otras islas del archipiélago antes de que sean trasladados a la Península, como sucedió con Sarr y con Ndeye, que ahora se encuentra en Valencia.

Un grupo de mujeres migrantes, entre las que se encuentra Ndeye, posan en el CATE de San Andrés (El Hierro) poco antes de su derivación a Valencia. E. E.

El siguiente destino

El recorrido comienza habitualmente en el puerto de La Restinga, donde Salvamento Marítimo desembarca a buena parte de los ocupantes de los cayucos que llegan a las proximidades de El Hierro.

Después de recibir asistencia sanitaria y pasar por los trámites policiales de identificación, los migrantes son conducidos a instalaciones temporales como el CATE de San Andrés, en Valverde, desde donde se organizan las primeras derivaciones.

Para quienes salen en barco, como Sarr, el siguiente destino suele ser el puerto de La Estaca, en el otro extremo de la isla, donde embarcan en los ferris que conectan con Los Cristianos, en el sur de Tenerife.

Durante las últimas semanas se han utilizado tanto las conexiones regulares como servicios extraordinarios para trasladar a centenares de personas, mientras que otras expediciones han salido por vía aérea hacia diferentes aeropuertos del archipiélago.

La rapidez de los movimientos ha permitido aliviar unas instalaciones que el pasado domingo acogían todavía a 1.606 migrantes, repartidos entre el CATE, un polideportivo habilitado para la emergencia y los dispositivos de Cruz Roja.

Aquel día, el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, anunció que estaba previsto derivar a unas 900 personas y explicó que las salidas continuarían durante las siguientes jornadas.

"Estamos tratando de derivar a esa gente, sacarla de la isla con la mayor brevedad posible", señaló entonces el responsable insular, que lleva semanas reclamando mayores medios para atender el volumen de desembarcos.

La organización de los traslados depende también de la capacidad de los centros de Tenerife, que han recibido buena parte de las expediciones procedentes de El Hierro y donde la saturación de algunos recursos ha obligado a buscar instalaciones adicionales.

Es en Tenerife donde el recorrido de los recién llegados puede experimentar otro cambio importante. Algunos permanecen en los centros de la isla mientras se estudia su siguiente destino y otros son incluidos en las operaciones aéreas hacia la Península, como las que realiza Privilege Style desde el aeropuerto de Tenerife Norte.

Un grupo de migrantes sube por la escalerilla de un avión de Privilege Style para ser trasladado desde Tenerife a Madrid, después de haber llegado en cayuco a El Hierro E. E.

Entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre, el Gobierno organizó nueve vuelos de esta compañía, ocho con destino a Madrid y uno a Sevilla, según pudo documentar EL ESPAÑOL, mientras que el Ejército del Aire también ha participado en los traslados mediante aparatos militares con destino a la base de Torrejón de Ardoz.

Una vez en territorio peninsular, las entidades encargadas de la acogida distribuyen a los pasajeros entre los recursos disponibles, lo que explica que algunas personas permanezcan en Madrid y otras continúen hacia diferentes comunidades autónomas.

En Carabanchel, Mouhamed Sarr ha empezado a conocer el lugar al que lo ha conducido aquel itinerario que comenzó en El Hierro. En Valencia, la mujer que viajó también a bordo de un avión de Privilege Style se encuentra en otra ciudad después de haber pasado por Tenerife y Madrid.

Sus recorridos son dos ejemplos de las derivaciones que el Gobierno está utilizando para responder al mayor repunte de llegadas registrado este año en Canarias, mientras la red de acogida continúa recibiendo a quienes abandonan las instalaciones de primera atención.

En El Hierro, entretanto, las guaguas siguen conectando los centros con el puerto de La Estaca y con el aeropuerto, desde donde parten los siguientes grupos hacia otras islas. En La Restinga, los equipos de emergencia continúan atendiendo los cayucos que llegan desde el Atlántico.