El rey Felipe VI ha reconocido el "coraje añadido" que tuvieron que tener los empresarios vascos por la amenaza de ETA, al tiempo que ha agradecido su responsabilidad empresarial y "su arraigo", sin dejar de mirar a la internacionalización.

Lo ha hecho en Bilbao este viernes, 20 de noviembre, donde ha presidido la conmemoración del 50º aniversario del Círculo de Empresarios Vascos en la Universidad de Deusto.

A continuación, el monarca se dirigió al Paraninfo dentro de ese mismo campus cuando decenas de estudiantes le han aplaudido y han coreado vivas al Rey, y éste se ha acercado para saludarles.

El rey Felipe en Bilbao este viernes 20 de noviembre. Gtres

Su Majestad ha sido recibido entre aplausos por los empresarios y autoridades que le esperaban para el acto de entrega del X Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial al industrial vizcaíno José Domingo de Ampuero y Osma, presidente no ejecutivo de Viscofan.

El Rey ha comenzado su intervención con unas palabras en euskera para agradecer la invitación y felicitar al premiado, "por sus logros, su contribución a nuestra industria y a su proyección internacional".

"Reconocemos a una familia vasca de empresarios" y es que, ha destacado, "la empresa familiar forma parte de la identidad de esta tierra: aquí el dominio de un oficio, el conocimiento técnico y el trabajo bien hecho han pasado de generación en generación y han fraguado empresas capaces de competir en todo el mundo".

Sin embargo, "el arraigo" no les "ha impedido mirar lejos", sino que, ha añadido, "muchas veces ha sido el punto de partida de la internacionalización".

Además, ha recordado "el sufrimiento" de décadas de terrorismo de ETA que conllevó "amenazas y falta de libertad", "episodios horrorosos que no debemos olvidar".

Mientras tanto, empresarios, directivos y trabajadores vascos sostuvieron empresas y preservaron empleos asumiendo "un coraje añadido al que de por sí conlleva, siempre el emprendimiento", según ha dicho.

"Un valor extra que, aunque admirable, nunca debería haber sido necesario" y por ese "esfuerzo merece nuestro reconocimiento, por lo que significa para el País Vasco, para Euskadi, y para el conjunto de España", ha manifestado.

El monarca ha recordado unas palabras de Unamuno, "que nunca dejó de mirar a su Bilbao natal", y que destacaba el valor de la intrahistoria frente a los grandes acontecimientos, de la misma manera.

Según el Rey, "también la industria vasca se ha construido sobre esa perseverancia colectiva", dentro de la que ha situado al industrial premiado, como "heredero" de ella.

Felipe VI ha recordado que es la segunda ocasión que un empresario vasco recibe este premio, tras el galardón de Enrique Sendagorta.

El Rey entrega el X Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial a José Domingo de Ampuero y Osma. Casa de Su Majestad el Rey

Por su parte, el presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, ha agradecido al galardonado su "profundo arraigo" empresarial con esta tierra y su compromiso con ella.

El jurado ha valorado en ese empresario vizcaíno "su contribución al desarrollo económico y social de España a lo largo de varias décadas de esfuerzo y de trabajo, creando empleo, internacionalizando sus actividades y contribuyendo a la mejora de su entorno y al bienestar del país; conjugando de forma excelente intereses profesionales con causas sociales, artísticas y culturales".

"Todo lo cual le convierte en un ejemplo para las futuras generaciones", según ha destacado en su acta el jurado.

El rey Felipe ha entregado el premio al ingeniero y empresario José Domingo de Ampuero y Osma. Casa de Su Majestad el Rey

El Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial es convocado por el Círculo de Empresarios, el Círculo de Empresarios Vascos y el Cercle d'Economia, y tiene como objetivo distinguir la trayectoria y el ejemplo para las futuras generaciones de una figura empresarial relevante que haya realizado en España una obra importante en relación con la generación de empleo, inversión e internacionalización.

Además, considera a quien también haya contribuido al progreso y bienestar de la sociedad española en su conjunto. El galardón consiste en una reproducción de una medalla al mérito de la época de Carlos III cuyo original data de 1764.

La de hoy es la tercera visita del monarca a Euskadi en lo que lleva de año.

Responsables de las instituciones vascas han recibido al monarca que ha arropado a los empresarios vascos en esta conmemoración. Al acto ha acudido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Entre los empresarios asistentes al acto se encontraban los consejeros delegados de Repsol, Josu Jon Imaz, y de Velatia, Javier Ormazabal, además del presidente de la fundación eAtlantic, Iñigo Urkullu.