Tenerife, el epicentro de acogida por la crisis migratoria: habilita 4 macrocentros para más de 6.000 personas y un seminario
El dispositivo de Granadilla recibió a 600 migrantes antes de su apertura prevista y el antiguo cuartel de Las Canteras volvió a funcionar este martes
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La noche del pasado sábado, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, llamó a Rosa Dávila para saber si el Cabildo de Tenerife podía poner guaguas a disposición de los migrantes que estaban llegando en barco desde El Hierro.
Había que trasladar a centenares de personas y la presidenta insular respondió que sí, aunque días después se quejaría de que Tenerife estaba prestando sus vehículos sin conocer cuántos migrantes recibía ni en qué centros terminaban. La situación ha obligado al Estado a abrir antes de tiempo un CATE en el puerto de Granadilla, a recuperar un antiguo cuartel en La Laguna y al Gobierno canario a volver a utilizar un seminario para alojar a menores no acompañados.
La crisis migratoria se concentra en El Hierro, donde han desembarcado miles de personas en apenas dos semanas, pero es Tenerife la que está ampliando a toda prisa los lugares donde recibir a quienes salen de aquella isla. El episodio más revelador ocurrió el 7 de noviembre, cuando unos 600 migrantes trasladados desde El Hierro fueron recibidos en el nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Granadilla de Abona, que, según denunció Dávila, todavía "no estaba preparado" para abrir.
Las obras habían comenzado en enero sobre una parcela de más de 4.000 metros cuadrados junto a la central térmica del puerto industrial, con un plazo de ejecución de diez meses. El proyecto original contemplaba tres módulos con capacidad para 348 personas y una inversión anunciada de unos 7,4 millones de euros.
La llegada de aquel contingente precipitó su entrada en funcionamiento, aunque Interior todavía no ha aclarado públicamente si se ha ampliado el aforo previsto ni cuántas personas permanecieron alojadas simultáneamente en el recinto.
Hasta Granadilla conduce una ruta que comienza en La Restinga, donde durante las últimas semanas los cayucos han llegado de madrugada, a media tarde y, en ocasiones, mientras los equipos de emergencia todavía asistían a los pasajeros de la embarcación anterior.
Desde el puerto, los recién llegados pasan por los dispositivos de primera atención de El Hierro, pero la isla, con unos doce mil habitantes y conexiones limitadas, necesita liberar plazas para el siguiente rescate. En los últimos días se han fletado barcos especiales hacia Tenerife y solo el martes fueron trasladadas por mar otras 550 personas.
La víspera, Pestana calculaba que todavía permanecían unas 2.000 en El Hierro, entre instalaciones policiales y recursos de acogida, mientras continuaban los preparativos para trasladar a más personas hacia la Península.
La recepción en Tenerife exige completar los trámites de filiación que corresponden a la Policía Nacional y encontrar posteriormente alojamiento para los recién llegados, de manera que el Gobierno ha tenido que recuperar otros edificios conforme aumentaba la frecuencia de los traslados.
El martes 17 de noviembre entraron los primeros migrantes en Las Canteras, un antiguo acuartelamiento de La Laguna que llevaba cerrado desde 2022 y acababa de ser reformado. Pestana había anunciado su reapertura un día antes porque necesitaba disponer de un "colchón" que facilitara las salidas de El Hierro mientras se preparaban las derivaciones a la Península.
En el mismo municipio funciona Las Raíces, uno de los grandes campamentos estatales de acogida, que ya existía antes de este repunte y al que ahora se suma el antiguo recinto militar. El movimiento de barcos y guaguas se ha convertido entretanto en motivo de enfrentamiento entre administraciones.
Dávila sostiene que el Cabildo continúa facilitando los vehículos de TITSA que le solicita el Estado, pero critica que las instituciones insulares desconozcan el destino de buena parte de los traslados. "No sabemos cuántos migrantes hay en Las Raíces, Las Canteras, Arona y Granadilla", protestó el lunes, cuando acusó al Gobierno central de "absoluta deslealtad".
Este miércoles ha solicitado formalmente una Junta de Seguridad Permanente para conocer las entradas, las salidas y la capacidad de los recursos disponibles. Al mismo tiempo, el Gobierno de Canarias ha tenido que buscar plazas para otro grupo de recién llegados que sigue un circuito diferente, bajo su propia tutela: los menores que viajan solos.
El antiguo seminario
En el Seminario Diocesano de La Laguna, las dependencias que hasta septiembre estuvieron ocupadas por niños y adolescentes migrantes vuelven a destinarse a ese mismo uso. La Consejería de Bienestar Social ha solicitado de nuevo su cesión al Obispado apenas dos meses después de reubicar a los anteriores residentes, cuando el descenso de las llegadas había permitido aliviar algunos recursos.
El centro dispone de unas 200 plazas, aunque la consejera Candelaria Delgado ha señalado que podrían llegar a habilitarse hasta 500 en función de las necesidades. El motivo está de nuevo en El Hierro, donde la semana pasada había más de 250 menores acogidos, aproximadamente el doble de la capacidad ordinaria de la isla. "No podemos seguir teniéndolos allí", advirtió Delgado al anunciar que serían trasladados hacia Tenerife.
Canarias tutela actualmente a 3.313 menores migrantes frente a una capacidad ordinaria de 782 plazas. Solo en la primera mitad de noviembre ingresaron otros 835, una cifra que ha obligado a reabrir seis centros en el archipiélago después de meses en los que algunos recursos habían quedado vacíos.
La directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, ha advertido además de que entre los recién llegados hay niños de muy corta edad: "Están llegando niños de 2, 4, 6 y 8 años que vienen solos". Para ellos se buscan familias de acogida o recursos más pequeños, porque las grandes instalaciones del seminario resultan inadecuadas para determinadas edades.
Entre el 1 y el 17 de noviembre, la Policía Canaria contabilizó 12.181 llegadas al archipiélago en 120 embarcaciones, 99 de ellas desembarcadas en El Hierro.
Los traslados han permitido liberar plazas en aquella isla mientras se habilitaban otras en Tenerife, donde un centro policial comenzó a recibir personas antes de su apertura prevista, un antiguo cuartel volvió a utilizarse después de cuatro años y el Gobierno autonómico recuperó las dependencias religiosas que había dejado de ocupar en septiembre.
Desde El Hierro continúan organizándose viajes por mar hacia Tenerife, donde aguardan los trámites policiales, la acogida y, para buena parte de los adultos, un nuevo traslado hacia la Península.