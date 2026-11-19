Varios inmigrantes, de los 9.090 rescatados en Canarias en 96 embarcaciones durante la primera quincena de noviembre, permanecen este miércoles en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en San Andrés (El Hierro). Gelmert Finol / EFE.

Tenerife, el epicentro de acogida por la crisis migratoria: habilita 4 macrocentros para más de 6.000 personas y un seminario

La noche del pasado sábado, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, llamó a Rosa Dávila para saber si el Cabildo de Tenerife podía poner guaguas a disposición de los migrantes que estaban llegando en barco desde El Hierro.

Había que trasladar a centenares de personas y la presidenta insular respondió que sí, aunque días después se quejaría de que Tenerife estaba prestando sus vehículos sin conocer cuántos migrantes recibía ni en qué centros terminaban. La situación ha obligado al Estado a abrir antes de tiempo un CATE en el puerto de Granadilla, a recuperar un antiguo cuartel en La Laguna y al Gobierno canario a volver a utilizar un seminario para alojar a menores no acompañados.

La crisis migratoria se concentra en El Hierro, donde han desembarcado miles de personas en apenas dos semanas, pero es Tenerife la que está ampliando a toda prisa los lugares donde recibir a quienes salen de aquella isla. El episodio más revelador ocurrió el 7 de noviembre, cuando unos 600 migrantes trasladados desde El Hierro fueron recibidos en el nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Granadilla de Abona, que, según denunció Dávila, todavía "no estaba preparado" para abrir.

Sigue la derivación de migrantes desde El Hierro

Las obras habían comenzado en enero sobre una parcela de más de 4.000 metros cuadrados junto a la central térmica del puerto industrial, con un plazo de ejecución de diez meses. El proyecto original contemplaba tres módulos con capacidad para 348 personas y una inversión anunciada de unos 7,4 millones de euros.