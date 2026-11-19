Manuel Ferrero, el fugitivo conocido como 'El Ruso' buscado por ser el autor de la explosión de una bomba en Oviedo, publicó supuestamente contenido en redes sociales en el que reconocía haber estado involucrado en tiroteos.

"Disparar un arma en un principio resulta agradable, te hace sentirte grande, poderoso. Pero lo que verdaderamente te hace un 'hombre' es ver el resultado del disparo sobre un cuerpo vivo, luego puedes comentar lo que has sentido y si es en el tuyo, te convertirá en un 'súper-hombre'".

Estos son algunos de los miles de comentarios que el diario La Nueva España atribuye a 'El Ruso'.

El responsable de la detonación de un artefacto que causó la muerte de un policía nacional y un agente canino sigue en busca y captura nueve días después. Durante este tiempo, sigue apareciendo información que apunta a su carácter conflictivo.

En 2017, en uno de esos foros, un usuario preguntó a los integrantes cuál era la acción más ilegal que hubieran cometido. La respuesta de 'El Ruso', según el diario asturiano, fue una de las más llamativas: "Disparar tres tiros a un coche que nos seguía después de atracar un...., en una mañana con fuerte lluvia y un pueblo...."

Dos años después, en otro foro aseguró que había tiroteado "de manera descontrolada, hiriendo a alguien en una pierna".

No todos sus comentarios son así de autoinculpatorios. Sin embargo, otros sí que ilustran su interés por los explosivos.

El pasado junio participó en un debate sobre el asalto a una sucursal bancaria de Casinos, en Valencia, cuya fachada había sido destrozada durante el atraco.

Al respecto, matizó que "no es una explosión, es una deflagración y está realizada presuntamente con gas, posiblemente acetileno". "Les ha faltado algo de explosivo plástico para romper los cajetines de los billetes".

En el último comentario que se le atribuye en una red social, publicado dos días antes de la explosión por la que se le busca, se quejaba por su mal estado físico: "He dejado de correr hace un año y ahora hay días, muchos, que no puedo ni andar".

Pero eso no está siendo un impedimento para que el fugitivo le esté ocasionando múltiples quebraderos de cabeza a las autoridades que, al cierre de este artículo, todavía no han logrado dar con él.

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