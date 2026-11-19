'El Ruso' antes de convertirse en el fugitivo más buscado del país era el típico vecino problemático, ese con el que nunca te quieres cruzar en el portal porque siempre va con la pistola cargada para discutir y que por desgracia abunda en la mayoría de comunidades de vecinos.

La psicóloga forense Ana Villarrubia, con amplia experiencia en procesos penales, sostiene que Manuel Ferrero -alias 'El Ruso'- desplegaba "un cuadro cuasi delirante, suspicaz y paranoico de enfrentamiento contra el mundo" en el bloque de pisos donde residía en Oviedo.

"Tenemos varios comportamientos llamativos que apuntan a un comportamiento de corte esquizotípico: aislamiento social, pero con marcada historia de conflictividad, conductas socialmente extravagantes y vestimenta inadecuada".

De hecho, una de las teorías que baraja la Policía Nacional es que 'El Ruso', con diez antecedentes y actas por drogas, fabricó una bomba casera y la colocó en los buzones del portal del bloque de viviendas sociales número 2 de la calle Rafael Urrusti de Oviedo, tras mantener "varios conflictos vecinales" con denuncias de por medio.

Tal precedente invita a esta psicóloga forense a valorar que Manuel Ferrero tiene "una patología dual": "Lo que se publica y lo que se reseña en los medios de comunicación apunta a que coexiste un cuadro psiquiátrico crónico con una historia profusa de consumo y adicción a estupefacientes".

"Falta por saber en todo este recorrido, si realmente están afectadas sus capacidades cognoscitivas y volitivas en el momento de planificar y cometer aquellas atrocidades. O si la enfermedad mental coexiste con momentos de lucidez, en los cuales hubiera podido cometer tales hechos".

Pánico en Oviedo tras una fuerte explosión en el centro de la ciudad: varios heridos y graves destrozos

Lo que está claro es que la aparente paranoia vecinal de 'El Ruso', calderero de profesión, de 65 años, se saldó con la fabricación de un artefacto explosivo que le costó la vida a Juan José Rodríguez, subinspector de la Unidad de Guías Caninos, y a su pastora alemana Deny, así como graves lesiones al subinspector de los TEDAX, Francisco Javier García, tras explotar la bomba cuando lograron sacarla del portal.

La terrible explosión tuvo como prólogo los cinco disparos que 'El Ruso' descerrajó sobre su vecina de 17 años y que el martes pasado tuvo la mala suerte de cruzarse con él en el portal, cuando la adolescente iba a clase y pilló supuestamente a este vecino problemático colocando una mochila con la bomba sobre los buzones, cerca del conducto del gas ciudad.

"No sabemos si la elección de sus víctimas obedece a una fijación obsesiva, ya sea con su vecina, la chica de 17 años, con figuras con autoridad, o sí por el contrario, se trató de una huida hacia adelante, sin importar la identidad o procedencia de sus víctimas", reflexiona Ana Villarrubia, curtida en evaluar la personalidad de delincuentes en procesos judiciales y colaboradora habitual en situaciones críticas.

- P. La Policía Nacional lleva más de una semana tras la pista de 'El Ruso' y se valora desde que esté escondido en cualquier zona del país, incluso en el bosque por su afición a la montaña o que se haya suicidado. ¿Usted lo ve capaz de quitarse la vida?

- R. Ana Villarrubia: De encontrarnos ante un perfil psiquiátrico, con una patología psicótica, lo cierto es que debería de ser mucho más fácil su localización porque estos perfiles suelen tener planes de huida poco elaborados. No es que no tengan plan de huida, es que ese plan suele ser poco sofisticado, precario, excesivamente infantil y también cortoplacista.

Estadísticamente, un perfil como este huye a lugares cercanos, que conoce y donde sabe cómo desenvolverse. Para entender y explicar el porqué está siendo tan complicado localizarlo, también hay que tener en cuenta que si estamos ante un perfil tan inestable, como lo parece, su comportamiento se vuelve doblemente errático, impredecible y potencialmente cambiante.

En el estado en el que parece que se encuentra, es muy posible que ni siquiera él esté en la mejor de las situaciones para cuidar de sí mismo y de su integridad física. Todo es esperable.

La psicóloga forense Ana Villarrubia, en un plató de televisión. Instagram

En esta búsqueda de 'El Ruso' que mantiene en vilo al país, con una enorme movilización de agentes de la Policía Nacional, la única que puede tener respuestas es Tatiana, conocida por el Barrio de Villafría como 'La Rusa' por su nacionalidad, con antecedentes por robo, consumidora de drogas, y que llevaba dos décadas compartiendo su vida con Manuel: un hombre que le saca veinte años.

Tatiana fue detenida por homicidio, según confirmaron fuentes policiales a este diario. Pero quedó en libertad como investigada tras prestar declaración en el juzgado donde solo respondió a preguntas de su abogada de oficio, con el objetivo de desvincularse de la elaboración de la bomba casera que colocó su pareja, 'El Ruso', sobre los buzones del portal del edificio donde ambos convivían.

"Hay que saber si la pareja del sospechoso también comparte con él algún tipo de afección psiquiátrica y sí, como parece, también compartía con él un perfil de adicción a ciertas sustancias. En este último caso, toda especulación que podamos formular sobre ella, quedaría supeditada a lo impredecible y errático del comportamiento adictivo", advierte Ana Villarrubia, con conocimientos en psicoterapia.

"En cualquier caso, que ella no esté detenida en estos momentos y que siga residiendo en la zona habitual puede ser de ayuda de cara que esta persona, en caso de seguir con vida, pudiera requerir de apoyo y entonces recurriera directamente a aquella persona que sabe que se lo va a proveer.

- P. ¿Considera que Manuel Ferrero planeó al detalle el atentado contra sus vecinos y su posterior huida?

- R. En casos como este, tendemos a pensar que todo está mucho más pensado de lo que realmente pueda llegar a estarlo. Una cosa es que él hubiera planificado de forma meticulosa lo que quería hacer y lo haya llevado a cabo siguiendo escrupulosamente un guion. Otra cosa bien distinta, es que hubiera fantaseado con algunas de sus conductas, pero que nunca las hubiera hilado de una forma lógica, coherente y dirigida.

Es posible que muchas de las aseveraciones de la pareja que se han interpretado como mentiras, sean simplemente meras especulaciones desde un desconocimiento mucho mayor del que se le presupone.

Manuel Ferrero, alias El Ruso, junto a una imagen de los difuntos Jota y Deny. E. E.

- P. ¿Estamos ante un psicópata a la vista de que no dudó en disparar 5 veces a una menor de edad?

- R. Ana Villarrubia: Es importantísimo evaluar cuál ha sido el desarrollo de su pensamiento, de esa suspicacia y rabia que ha ido acumulando contra sus vecinos. Es posible que haya focalizado toda esa animadversión, delirante o no, yo apuesto a que sí, contra esta chica en concreto, pero eso no tiene por qué significar que la haya elegido específicamente.

Es muy probable, por doloroso que sea, que su presencia allí fuera meramente circunstancial, y que él arremetiera contra ella, como podría haber arremetido contra cualquier miembro de este vecindario, de esta comunidad, hacia quien había desarrollado una conflictividad patológica.

La muerte del subinspector Juan José Rodríguez, conocido con cariño como Jota en la Jefatura Superior de Policía de Oviedo, tras más de 30 años de servicio y condecoraciones, se ha sentido con hondo pesar en la ciudad con homenajes hasta en el Estadio Carlos Tartiere.

Pero el peor trago es para su mujer, Ana, ya que el pasado martes vio marcharse al padre de su hija al trabajo y horas después supo que había muerto por la explosión de una bomba, cuyas imágenes se viralizaron.

- P. ¿Cómo se gestiona el duelo de una pérdida tan inesperada, injusta e improbable, como morir en un atentado en Oviedo donde la última bomba data de tiempos de ETA?

- R. Por desgracia, los familiares de policías y guardias civiles son perfectamente conocedores del riesgo porque precisamente los profesionales se encargan de comunicar, transmitir y explicar a sus familiares, lo que realmente entraña su trabajo. Este caso es especialmente sangrante, por el prestigio, el reconocimiento y la admiración que este subinspector tenía entre los suyos y entre toda su comunidad.

Lo único que entrecomillas consuela a los familiares es saber la rectitud, profesionalidad, entrega, responsabilidad y diligencia que siempre mostró este padre de familia. Otro gran consuelo para la familia, sin duda, es la certeza de que, a pesar del sin sentido de su muerte en el ejercicio de sus funciones, el subinspector impidió que pudieran haber habido muchas muertes más.

Profesión de riesgo

El subinspector Jota peleó a nivel sindical por lograr que la Policía Nacional y la Guardia Civil fuesen declaradas profesiones de riesgo, para acceder a una jubilación digna. De forma que su pérdida, con 59 años, en vísperas de retirarse y peleando por los derechos de sus compañeros, se ha sentido con indignación por agentes que no tienen tiempo para procesar el duelo porque trabajan sin descanso para cazar a 'El Ruso'.

La psicóloga forense Ana Villarrubia cree que esto provoca que los policías nacionales implicados en la investigación, trabajen con el doble de presión para localizar a Manuel Ferrero, de 65 años: "Capturar al asesino de su compañero es más importante que nunca". "Es inevitable, pensar que tengan un extra de rabia, frustración y una sensación de impotencia hasta que no sean capaces de encontrar a esta persona".

"En cualquiera de los casos, esto requerirá de una revisión de todo tipo de protocolos, por si fuera posible introducir algún parámetro de seguridad que hasta el momento no se haya contemplado. Por desgracia, los agentes saben muy bien que muchos de sus aprendizajes, muchas de las decisiones que les permiten salvar la vida a futuro, provienen de experiencias dramáticas o fallidas que otros han tenido que transitar previamente".