El último mensaje de 'El Ruso' en un foro fue publicado en burbuja.info el 9 de noviembre, el día antes de colocar una bomba casera sobre los buzones de un portal en el barrio de Villafría, Oviedo. En él, el delincuente fugado reflexionaba sobre los precios de las lechugas.

Manuel Ferrero -ese es su nombre real- mantenía una alta actividad en al menos cuatro portales a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Sus comentarios no siempre eran tan intrascendentes como este último. Muchos revelan una forma de pensar en la que la escatología, la violencia y los conflictos eran temas recurrentes.

Pese a que sigue en busca y captura desde el pasado 10 de noviembre, uno de sus perfiles registró actividad por última vez hace dos días.

Cuentan que 'El Ruso' pasó su infancia por el Barrio del Cristo, en la parte alta de Oviedo, una zona periurbana y medio rural por su cercanía con los praos asturianos. "Una vez entró a clase por la ventana y le quemó los libros al profesor encima de su escritorio", según recuerda una persona que conoce a los familiares del fugado.

La ficha que la Policía ha distribuido para intentar localizar a 'El Ruso'. E. E.

"Lió la de Dios en el colegio", recalca esta persona. "Hacía chiquilladas, no lo de ahora, pero siempre fue muy raro, muy suyo y muy especialito: no le gustaban los guajes ni los perros".

Ese carácter peculiar no cambió demasiado en su etapa adulta, a la vista de los comentarios que parece que Manuel 'El Ruso' publicaba en Forocoches y otros foros digitales a través del nick edulcorante 1, bajo el cual compartía sus disputas con los vecinos del bloque de pisos sociales del Barrio de Villafría donde colocó una bomba casera que le costó la vida al subinspector Jota.

"Segunda vez que voy a juicio contra mi vecino. La primera vez salí condenado a 360 euros y costas. Ahora salimos condenados a 360 euros, yo a él, y otros tantos él a mí, más las costas, además de pagar los gastos de revisión médica al SESPA [Servicio de Salud del Principado de Asturias] y en caso de impago, un mes de arresto sustitutorio".

En esta publicación, allá por el 12 de septiembre de 2014, 'El Ruso' confiesa que esas dos peleas vecinales acabaron en el juzgado porque llegó a las manos: "La primera, un puñetazo que se me escapó, y la segunda, unos golpes que nos dimos en medio de la calle. Somos imbéciles. A la juez solo le faltó reírse de nosotros en nuestra cara. Admito de todo, menos fóllatelo".

En el espacio digital Foro Paralelo publicó el 14 de abril de 2024 un comentario en el que afirmaba que "los asesinatos significan poner fin a una vida y como tal generan miedo, el miedo es completamente necesario para controlar la sociedad. Conclusión: son un mal necesario para mantener el orden".

El comentario de 'El Ruso' en Foro Paralelo donde opina sobre la moralidad de los asesinatos. E. E.

Una de las teorías que baraja la Policía Nacional es que 'El Ruso', con diez antecedentes, fabricó una bomba y la colocó en los buzones del portal del bloque de viviendas sociales número 2 de la calle Rafael Urrusti de Oviedo, tras mantener "varios conflictos vecinales" con denuncias de por medio. De forma que tales publicaciones en Forocoches apuntalarían esa teoría.

'El Ruso' mantiene una tensión máxima con ese vecino con el que llegó a juicio en septiembre, debido a que en otra publicación fechada el 30 de octubre de 2014, afirma que su pareja, Tatiana 'La Rusa', denunció al vecino por intentar atropellarle y fue archivada. Así explica 'El Ruso' lo que le ocurrió junto a 'La Rusa', a través de su nick: 'Edulcorante1'

"Tras un intento de atropello hacia mi persona y otro hacia mi mujer, por parte de un vecino borracho, ladrón y expresidiario, se me escapó un golpe de mierda que apenas le hinchó un ojo y el chivato en cuestión, se fue a Comisaría a poner una denuncia por la agresión, con un parte de lesiones, celebrándose un juicio en el que debido a mi culpabilidad y desconocimiento del tema: salí condenado a pagar 360 euros de indemnización y las costas procesales, o en su defecto, 6 días de arresto en 'mi feudo' de 55 metros cuadrados. Esto ya es sentencia firme".

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'El Ruso' emplea las expresiones "feudo de 55 metros cuadrados" o "castillo" para referirse con amarga ironía a su vivienda social, situada en la primera planta de la calle Rafael Urrusti número 2 de Oviedo. También se define en este foro como "un español modélico" y critica que su situación de desempleo le impide hacer frente a la indemnización que fija la sentencia.

"Me encuentro en el paro y no puedo hacer honor a mis deudas, teniendo que enfrentarme a semejante trauma para mi persona: permanecer en mi castillo durante 6 días".

"Hoy es el primero, todavía no he discutido con mi mujer [Tatiana 'La Rusa'], entonces, le pido amablemente a todo aquel que quiera amargarme el día, que se digne a leer la presente y a dedicarme unos minutos de su disfrute diario del foro y me dirija unas palabras a ser posible amables, cordiales, alegres, etcétera, con el fin de levantarme el ánimo".

Ahora decir que se podría haber evitado que 'El Ruso' disparase cinco veces sobre su vecina, de 17 años, y que colocase una bomba casera en el portal del bloque, sería ventajista y solo contribuiría a acrecentar el dolor de Ana, la viuda del subinspector Juan José Rodríguez, conocido como Jota en el Unidad de Guías Caninos de Oviedo.

Pero es evidente que el sistema ha fallado a nivel judicial y de los servicios sociales porque Manuel Ferrero, de 65 años, sumaba diez antecedentes por coacciones, daños, amenazas, lesiones, drogas, riñas y hurtos, sin embargo, nunca pisó la cárcel porque se consideraban delitos menores. De hecho, en sus publicaciones siempre cuenta que lo condenan a pagar una pequeña indemnización y a arresto domiciliario.

"Estoy arrestado desde hace un mes en casa", publicó en Foro Paralelo, el 7 de diciembre de 2025. "Tengo lapsus de memoria y salí de una tienda sin pagar la mercancía. Como ya lo había hecho más veces me conocían y cuando me vieron intentaron pararme, pero me fui".

El comentario de 'El Ruso' en Foro Paralelo donde explica los motivos por los que permanecía bajo arresto domiciliario en diciembre de 2025. E. E.

"Al cabo de un año me llamó la picoleta al móvil, me pidieron que pasara por el cuartel a declarar sobre el tema pero les dije que no tenía dinero para ir hasta allí. Entonces me avisaron de que eso se iba al Juzgado. El caso es que me condenó a 30 días de arresto".

En la parte social no se puede obviar que esos chats evidencian que la salud mental de 'El Ruso' se está deteriorando y lo estaba convirtiendo en una bomba de relojería, porque se refiere a sus condenas como situaciones que le generan un trauma, pero no da muestras de arrepentirse de sus actos. Más bien lo contrario porque avanza que no rebajará el tono con sus vecinos: "Acabaré foreando desde la cárcel".

Incluso da a entender que se arrepiente de no haber pegado más fuerte a su vecino y hasta arremete contra su mujer: "Resumen: 6 días sin salir por no haber pegado con la suficiente fuerza y el expresidiario [su vecino] pensando que va a cobrar los 360 euros de la indemnización antes de 15 años (plazo legal de duración de deuda) y con un señor (Policía) que viene cuando le da la gana a ver si estoy en casa".

Manuel Ferrero, alias El Ruso, junto a una imagen de los difuntos Jota y Deny. E. E.

"Próximas publicaciones: Recurso a la audiencia de la segunda bronca que el chorizo recurrió (en un par de meses vendrá la sentencia) y en la que se nos condenaba a los dos a pagar las costas judiciales, 180 euros o 15 días de cárcel, y 360 de indemnización de mí hacia él, y de él hacia mí, además de pagar los gastos del SESPA [Servicio de Salud del Principado de Asturias]. Yo los suyos y él los míos". "Otra más en la que su mujer me denuncia levantando un falso testimonio y me acusa de amenazas y agresión que ya saldrá el juicio.

"Postdata: Acabaré foreando desde la cárcel".

En sus chats plagados de faltas de ortografía hay insultos hacia esta pareja de vecinos que se mezclan con la aparente frustración que siente por no poder salir de su vivienda social. Prueba de ello es que a veces escribe "aburrío" como razón de las publicaciones que lanza porque está de arresto domiciliario por sus trifulcas vecinales.

"Refloto para seguir dando el callo y contando mis angustias de preso dominguero en mi castillo enano [su vivienda social]. Han venido ya cuatro veces, siempre a la misma hora y policías distintos, el trato me imagino que es el normal, todo correcto no hemos llegado a intimar ni lo más mínimo, se limitan a 'buenos días, me piden el DNI, lo comprueban y se van".

Otra publicación que demuestra que se enquistaban las tensas relaciones de 'El Ruso' con esta pareja de vecinos está fechada el 4 de abril de 2025. "Pues hace unos meses me condenaron a 15 días de arresto sustitutorio, en caso de impago de una mierda de 360 euros, como soy un 'matao' y no tengo ingresos, estoy pagando la pena en días de arresto: hasta un total de 15 sin salir de casa, llevo tres y me quedan otros 12".

"Acepto lo que me digáis y todo lo más, contestaré en proporción a lo que me podáis decir, no pongo comas porque no sé escribir y no tengo cultura. La condena fue por una medio pelea, y yo no gané, pero tampoco perdí. Desde entonces hasta ahora, ya me he juntado con dos juicios y el último lo tengo suspendido por solicitud de una grabación a la Policía Municipal".

"No mas explicaciones, salvo ruegos y súplicas que se aceptarán en forma y manera, a rascarla y disfrutar de ello", tal y como concluye Manuel Ferrero, de 65 años, en la venta al mundo desde su "castillo enano" que encontraba en este foro de Internet.

Una de las publicaciones de El Ruso con su nick 'edulcorante 1'. E. E.

Los 56 hilos abiertos por 'El Ruso' en Forocoches dibujan rasgos de su personalidad donde la inmigración es un tema recurrente, así como las personas de etnia gitana, justo algunos de los perfiles que tenían algunos de sus vecinos en su bloque de pisos sociales. En una ocasión preguntaba al resto de usuarios por el motivo por el que los gitanos conducen vehículos de 100.000 euros.

Otro comentario que llama la atención y que pone de manifiesto que no levantaba cabeza 'El Ruso', a pesar del paso los años, lo publica el 18 de marzo de 2020, en pleno confinamiento por el coronavirus, bajo su nick: 'edulcorante1'. "Hoy, entre la una y las dos del medio día, nos han cortado el gas. Resido en una vivienda VPP, recibimos una ayuda social de 500 euros para vivir a repartir entre mi mujer [Tatiana] y yo".

"Tenemos todos los recibos pagados al día. El motivo del corte por lo que pone el papel es no haber realizado la correspondiente revisión y pasar 4 meses desde el aviso, (no tengo constancia de ninguno). A disfrutar del estado de emergencia".

Por otro lado, en Foro Paralelo, son habituales sus comentarios en los que revela la mala relación con su esposa Tatiana, con la que lleva 20 años casado y seguía conviviendo: "Es muy raro que haga comida para los dos, pero claro, ella duerme en el salón y yo en la cama desde hace 4 años que estamos casi separados", posteó el pasado 9 de septiembre.

Su última publicación fue en otro foro, burbuja.info, el 9 de noviembre: un día antes de poner la bomba y darse a la fuga. En una discusión titulada "la comida no sólo es más cara, es que cada vez dura menos", 'El Ruso' comentó: "Las lechugas del Mercadona, antes con una tenía para dos días, ahora tengo que comprar una al día".

Los estamentos médicos alertaron de que la pandemia pasó factura a la salud mental de parte de la población. Incluso se reclamó un refuerzo de la atención psicológica por las secuelas de aquel largo confinamiento. En el caso de 'El Ruso' la cosa venía desde bien atrás porque el 19 de noviembre de 2015 publicó esta salvajada: "Me corroe la duda. ¿Quién ordena en realidad un atentado terrorista?"

"¿Qué intereses obedecen los que pierden la vida en ellos? ¿De verdad es por la religión o es por dinero?"