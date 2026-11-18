La Policía Nacional ha sido alertada de que un calvo con gafas, sesentón y con las características físicas de 'El Ruso' ha sido visto en Canarias. Pero es falso. Este aviso se ha repetido como un bucle en varios puntos de la geografía española, desde el pasado martes, y empieza a ser un problema para cazar al verdadero Manuel Ferrero, alias El Ruso (1962).

"Entendemos que la gente quiere ayudar, pero esto lleva a dividir recursos, condiciona la investigación y nos retrasa", tal y como advierten fuentes policiales inmersas en la búsqueda de ‘El Ruso’: objetivo prioritario para la Policía Nacional, por matar con una bomba a Juan José Rodríguez, subinspector de la Unidad de Guías Caninos de Oviedo.

Este aluvión de alertas ciudadanas provoca que ‘El Ruso’ tenga el don de la ubicuidad. Este lunes fue visto en la estación de autobuses de Manresa, en el Bar Atenes, en un tren de Rodalies o en Castelldefels. "Fue un bulo que estuviera en Cataluña”. “La gente lo está viendo en cualquier sitio y al final, lejos de ayudar, esto se convierte en un problema”.

“El sospechoso tiene un perfil bastante característico: calvo, con gafas y delgado". "Hemos tenido avistamientos en Canarias, en Madrid y en otros muchos lugares". "Esto perjudica porque se desvía la atención de lo importante", según insisten fuentes policiales. "Ahora hay avisos de mochilas con artefactos explosivos en todos los sitios".

El problema es que cada vez que llega un aviso se investiga para confirmar si es una pista falsa. El tiempo que se pierde y los recursos que se destinan, juegan a favor de que El Ruso siga alargando su huida de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Interpol porque se ha emitido una orden internacional de búsqueda para dar caza a este fugitivo, de 65 años.

Pánico en Oviedo tras una fuerte explosión en el centro de la ciudad: varios heridos y graves destrozos

'El Ruso' estaba considerado un delincuente común, por sus delitos de baja intensidad como hurtos, pero este calderero de profesión ha fabricado una bomba que explotó después de ser sorprendido por una menor de edad, de 17 años, que le pilló colocándola sobre los buzones del portal y sobre la que abrió fuego para no dejar testigos.

En su búsqueda policial se trabaja con varias teorías y una de ellas apunta a la planificación: "Lo tenía todo bien estudiado y calculado". "Lo normal es que el sospechoso vaya disfrazado o camuflado, lo lógico es que la huida la tuviera preparada después de volar el artefacto".

De hecho, se baraja que Manuel Ferrero salió luciendo una bata de cuadros del bloque número 2 de la calle Rafael Urrusti para ocultar su verdadera vestimenta de las cámaras de seguridad de la zona. Incluso se valora que vaya con peluca, gorra, barba o bigote, para modificar su rostro.

En redes sociales como ‘X’ ya circulan fotos con el logotipo de la Policía Nacional donde aparece ‘El Ruso’ luciendo una peluca, sin embargo, la Dirección General de Policía advierte de que esa imagen que ilustra este reportaje no ha sido distribuida por los investigadores y está alterada con inteligencia artificial: “La Policía no ha publicado nada de eso”.

Es un bulo y el problema es que se viraliza provocando nuevos avisos con pistas falsas para la Policía Nacional, debido a que la foto se acompaña con estos comentarios: "Alguien lo tuvo que ver. Hoy me puede tocar a mí, pero mañana a ti, ayudemos a identificar a ese tipo #AsesinoDeOviedo". Otro usuario: "No es un asesino, es un terrorista".

El vicedecano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Asturias, Jacobo Blanco, sostiene que la búsqueda de ‘El Ruso’ se ha convertido en “un fenómeno fuera de control” a nivel social y policial.

La ficha policial de Manuel Ferrero, alias El Ruso. Cedida

- ¿A qué achaca este fenómeno como sociólogo?

- Jacobo Blanco: En el Colegio de Sociólogos estamos sorprendidos con la dimensión que está tomando el caso con las denuncias de mochilas sospechosas por toda España y con alertas sobre la presencia de este 'señor' al que parece que todo el mundo ve en todas las partes del país.

Tengo la impresión de que este suceso ha convertido la convivencia cotidiana en una experiencia asesina porque los hechos han ocurrido en un barrio modesto de Oviedo, en un bloque de viviendas sociales donde la convivencia se ha visto alterada por un vecino que decide, en apariencia, volar todo el edificio.

Estos factores introducen una cotidianidad en el suceso que lo hacen comprensible para toda la sociedad porque todos conocemos a algún vecino que es conflictivo, que es molesto o que es raro. De forma que todo el mundo piensa que le puede pasar lo mismo y eso genera una psicosis colectiva en toda España.

El suflé de psicosis no baja enteros. Este martes, la Policía Nacional ha informado de “un requerimiento” en la calle San Andrés de Zaragoza por “un objeto abandonado” que podría albergar una bomba y posteriormente se ha confirmado que era “una falsa alarma”.

Una más porque ahora todo el mundo cree ver un macuto o una maleta sospechosa en una gasolinera de Madrid o en un coche en Murcia, igual que la mochila que El Ruso colocó en los buzones del portal de su bloque.

Pero aquella mochila sí era realmente sospechosa porque tenía cables y una luz parpadeaba. Además, estaba situada cerca del conducto del gas ciudad del edificio de pisos sociales del Barrio de Villafría. De hecho, el difunto subinspector Juan José Rodríguez, conocido como Jota, evitó una desgracia junto a su guía canina Deny y el subinspector de los TEDAX, Francisco Javier García, cuando lograron sacar el artefacto del portal.

Manuel Ferrero, alias El Ruso, junto a una imagen de los difuntos Jota y Deny. E. E.

El vicedecano de los sociólogos asturianos considera que hay otro factor que contribuye a generar la actual “psicosis social”, tras la muerte del subinspector Jota, y que se traduce en este aluvión de llamadas con bulos sobre el paradero de 'El Ruso' y falsas alarmas de mochilas bomba.

“La sociedad se ha visto identificada con las circunstancias del suceso. Ha ocurrido en un edificio de gente normal, en medio de lo cotidiano de cada día, cuando una chica joven sale a clase por la mañana y mientras todo el mundo está desayunando en su casa y preparándose para ir a trabajar. Entonces, de repente, un vecino con el que llevas conviviendo desde hace años, decide colocar una bomba para volar el edificio”.

“En nuestro país, mucha gente vive en un edificio, comparte esos quehaceres diarios a las siete de la mañana y ha visto que un vecino desagradable que cualquiera de nosotros puede tener, se lía la manta a la cabeza, fabrica una bomba para romper la convivencia y logra desvanecerse”, según reflexiona Jacobo Blanco.

“Cuando ETA asesinaba a gente lo hacía con objetivos de un perfil específico [políticos y empresarios], pero la sociedad ha visto que una persona ‘normal’ como 'El Ruso' trata de matar a gente normal que convive en una comunidad de vecinos. Todo el mundo se ve identificado con una comunidad de vecinos y por eso impresiona tanto lo sucedido”.

Bulos informativos

También impresiona la cantidad de informaciones falsas que han circulado desde primera hora de la mañana del pasado martes, cuando explotó la mochila con la bomba casera fabricada por 'El Ruso' y se daba por muertos a los subinspectores: Juan José Rodríguez y Francisco Javier García. Pero solo falleció Jota. Luego se dio a Fran por superviviente, con la amputación de una pierna: otro bulo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, tuvo que aclarar públicamente el pasado sábado, durante un acto electoral del PSOE en Oviedo, que Manuel Ferrero no fue miembro de la Legión, tras publicarse que su formación militar le ayudó a diseñar el explosivo: "En ningún caso es militar, ni legionario, ni nada de nada como se ha dicho".

"Es simplemente un asesino sin más y sin matices", recalcó Robles a Europa Press. También circularon audios de vecinos que afirmaban que 'El Ruso' colocó una bomba para hacer explotar todo el edificio, como venganza, porque estaba inmerso en un proceso de desahucio. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Asturias desmintió que fueran a echarlo de su piso.

Margarita Robles (i), Adrián Barbón (d) y Adriana Lastra (c), en un mitin del PSOE celebrado el pasado sábado en Oviedo. Eloy Alonso / EFE

Tales bulos evidencian lo complicado que resulta para los medios de comunicación informar de un suceso de esta magnitud, cuando audios, noticias fake y fotos alteradas por IA, circulan por redes sociales, viralizándose sin tiempo para contrastar nada.

Después, la búsqueda de 'El Ruso' se ha convertido en un bucle de avisos erróneos: el fugitivo huyó a Colloto, a Grado, logró llegar a la sierra de Madrid... Y como guinda: una epidemia de alertas por maletas sospechosas por el mero hecho de estar junto a un contenedor de basura.

De forma que la Jefatura de Oviedo se ha visto obligada a emitir un comunicado: "La Policía Nacional alerta de las graves consecuencias penales y operativas de realizar llamadas falsas por supuestos artefactos explosivos".

"Cada vez que se recibe un aviso de estas características en los teléfonos de emergencia, los protocolos obligan a desplegar de inmediato un amplio dispositivo de seguridad. Esta respuesta implica movilizar a indicativos de la Policía Nacional, dotaciones de bomberos y ambulancias, lo que supone detraer de las calles a efectivos esenciales que dejan de estar disponibles para atender urgencias reales en las que puede estar en juego la vida".

Desde la Policía Nacional explican que deben hacer un cribado diario con los avisos ciudadanos: "Hay que distinguir entre llamadas que aportan pistas reales y llamadas falsas que buscan quitar recursos de la calle".

En el Cuerpo no se olvida lo sucedido en la tragedia ferroviaria de Urda, cuando la movilización de patrullas de Guardia Civil para atender a los heridos en la colisión de dos trenes, se aprovechó por unos ladrones para asaltar una joyería en Torrijos y hacerse con un botín de 400.000 euros.

Imágenes del robo en la joyería de Torrijos el mismo día que colisionaron dos trenes en Urda. Guardia Civil

- ¿Cómo es posible que se produzcan tantos avisos diarios alertando de mochilas sospechosas en distintas ciudades?

- Jacobo Blanco: Por la sospecha de que en una vida normal como la de 'El Ruso', se ha podido encontrar una doble vida porque hacer una bomba no es algo sencillo y un vecino conflictivo, pero normal en apariencia, ha puesto una bomba porque tiene una doble vida. Y lo ha hecho dentro de una mochila que es un objeto de lo más cotidiano para todos nosotros.

De forma que gente anónima de una comunidad normal ha visto alterada su vida por alguien que no hacía sospechar nada de esto. Estos factores levantan el interés y hacen sospechar a la gente de que en cualquier sitio puede haber una bomba porque algún chalado la ha colocado.

Se crea una inquietud de que el vecino de abajo o de arriba de tu bloque, puede montar una bomba y hacer estallar el edificio. En Oviedo han cortado dos calles tras ver mochilas abandonadas que no albergaban explosivos. Algo a lo que antes no le dábamos importancia, se lo concedemos ahora.

Desde fuentes policiales se admite a este diario que la búsqueda de Manuel 'El Ruso', una semana después, no se cierra a ninguna posibilidad sobre su paradero: "Todas las hipótesis se valoran, desde que se haya suicidado hasta que haya logrado salir de Asturias, incluso del país".

Por eso se pide cautela a los ciudadanos, para sumar en la búsqueda, en vez de restar al trabajo sin descanso de Policía Judicial y el Grupo de Información, entre otras unidades policiales de élite que buscan al asesino del subinspector Jota.

“El interés por la búsqueda de 'El Ruso' se incrementa conforme pasan los días porque ha logrado desvanecerse, sin dejar rastro, a pesar del despliegue policial", advierte Jacobo Blanco, vicedecano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Asturias.

- ¿Esta psicosis colectiva puede tener consecuencias?

- Jacobo Blanco: Esto ha sido un acontecimiento excepcional y por eso llama tanto la atención. No creo que vaya a haber una estigmatización de los calvos. A veces, cuando escarbamos un poco, nos encontramos con patologías sociales que están más extendidas de lo que pensamos.

Este caso es interesante por lo que implica y lo que esconde. Para saber qué motivación tenía este 'señor' para poner una bomba en su edificio, qué tenía en contra del mundo para querer volar a todos sus vecinos y cómo ha conseguido escabullirse de la Policía con una orden de búsqueda internacional porque le buscan hasta en las alcantarillas.