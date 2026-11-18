El cónsul general de Tetuán, Álvaro Castillo, estaba de salida cuando tuvo lugar la crisis de Ceuta. En ese momento ya se había dado a conocer oficialmente su relevo en el cargo, junto al de otros 29 homólogos españoles en distintos lugares del mundo.

Pero dos días antes del cruce masivo de la frontera de El Tarajal, Castillo pidió un "carril específico de acceso" para poder llegar con mayor fluidez desde el Consulado hasta la ciudad española. Su objetivo era reunirse con autoridades institucionales. Para entonces, ya había decenas de inmigrantes irregulares saltando el espigón. Pero lo peor aún estaba por llegar.

Este relato no lo ha ofrecido oficialmente el ya excónsul en Tetuán. Es el testimonio de un agente de la Policía Nacional ante la magistrada María Tardón, en el marco de la investigación judicial por el asalto a la frontera.

Decenas de migrantes celebran haber traspasado la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada al caer la noche de este jueves, 30 de julio. Marcos Moreno / Europa Press

El propio Consejo General del Poder Judicial, en un comunicado en el que cita la resolución de la juez Tardón, describe lo siguiente: "Un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía declaró que el día 28 de julio recibió instrucciones para habilitar un carril específico de acceso con el fin de permitir la entrada urgente en Ceuta del Cónsul de España en Tetuán, precisando que se trató de una circunstancia absolutamente inusual y ajena al funcionamiento ordinario del puesto fronterizo".

"Asimismo, manifestó que el carril fue efectivamente habilitado y que tuvo conocimiento posterior de que el citado diplomático utilizó dicho acceso", prosigue.

"El mismo testigo añadió, según el auto, que los comentarios que circularon entre funcionarios policiales durante aquellos días se encontraba la afirmación de que el cónsul habría acudido a Ceuta para advertir a las autoridades españolas de la posibilidad de una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, si bien precisó que no disponía de conocimiento directo sobre dicho extremo".

Esto no revela con quién se reunió el ya excónsul. Tampoco si finalmente se produjo ese encuentro. Sea como fuere, Tardón reconoce que "la relevancia de esta información no reside en los comentarios o rumores mencionados por el testigo".

"Reside en la constatación objetiva de varios extremos que sí resultan acreditados, como son la existencia de un desplazamiento urgente del Cónsul General de España en Tetuán a Ceuta en fechas anteriores a los hechos investigados, la adopción de medidas excepcionales en frontera para facilitar dicho desplazamiento, y la coincidencia temporal de tal desplazamiento con un período en el que diversas unidades policiales ya estaban detectando una presión migratoria extraordinaria y recibiendo alertas de riesgo extremo".

La trayectoria de Castillo

El excónsul, de 60 años, licenciado en Derecho, ejerció el cargo en Tetuán desde 2022 hasta el 1 de agosto de 2026: en pleno cruce masivo de la valla.

Antes, había sido embajador en Chipre [2018-2022] y en Nigeria[2011-2014]. Su ejercicio se desarrolló sin polémicas mediáticas a ojos de la opinión pública española. Pero de cara a la marroquí, la cosa cambia.

En 2025, el digital alauí Tetouani publicó un artículo crítico titulado: Tetuán, entre la cooperación y el bloqueo consular.

En el mismo, el diario aseguraba que "se hace cada vez más evidente el contraste entre la calidez de las relaciones oficiales [Marruecos-España] y la parálisis consular que caracteriza el trato del Consulado de España en Tetuán con las solicitudes de visado, lo que provoca un creciente malestar en los círculos estudiantiles, económicos y de derechos humanos".

Este artículo ponía el acento en que "varios actores locales afirman que los servicios consulares españoles, en lo que respecta al expediente de visados, han suscitado un amplio descontento entre estudiantes y empresarios".

"Diversos testimonios coinciden en que el Consulado de España en Tetuán aplica criterios estrictos y a veces poco claros al estudiar los expedientes, rechazando solicitudes que cumplen con los requisitos sin ofrecer justificaciones suficientes, y reduciendo la duración de los visados concedidos a unos pocos días o semanas, incluso en el caso de solicitantes que mantienen relaciones regulares con socios españoles o estudiantes admitidos en instituciones educativas del país", prosiguió el digital.

Pero este artículo no fue el primero que se hizo eco del supuesto descontento hacia la gestión de Castillo.

Un año antes, en mayo de 2024, El Faro de Ceuta se hacía eco de una protesta a las puertas del Consulado de Tetuán convocada por la Asociación de Defensa de Derechos Humanos de Marruecos. El motivo era el mismo: la polémica de los visados.

Los manifestantes denunciaron el "trato denigrante" hacia los ciudadanos marroquíes que solicitaban visados y la "denegación" de un "gran número" de estos documentos alegando una "justificación errónea".

"Muchas denegaciones afectan a élites y personajes de la ciudad muy respetables, entre otros, abogados, ingenieros, comerciantes, inversores... Con explicaciones ilógicas y faltas de respeto hacia los ciudadanos marroquíes en Tetuán", según protestó este colectivo, en declaraciones recogidas por el diario ceutí.

Esta entidad interpretó estos "atropellos" como un "desprecio" a los ciudadanos marroquíes y denunció la "nefasta" gestión de la concesión de visados por las empresas intermediarias encargadas de recibir las solicitudes.

Además, denunciaron las "dificultades" para obtener una cita para presentar los expedientes de visado que llegaban a durar meses. Como consecuencia, detectaron una "proliferación de citas disponibles en el mercado negro a través de intermediarios".

Ante estas protestas, el propio cónsul, en declaraciones al diario marroquí hibapress, se defendió asegurando que la institución diplomática que representa recibía cada año 20.000 solicitudes de visado, de las cuales el 70% eran aprobadas.

Castillo Aguilar enfatizó que la tramitación y estudio de las solicitudes estaba sujeta al máximo respeto y preservación de la dignidad de los candidatos, además de la adecuada exactitud en su tramitación de forma organizada, segura y legal, y por supuesto la aprobación se produce si se dan las condiciones.

Durante su etapa como embajador en Nigeria, fue protagonista de una controversia similar, cuando en 2012 la Cámara de Representantes del país africano le citó para que explicase por qué la Embajada denegó los visados a la delegación nigeriana que participaría en el campeonato juvenil de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, que se celebró en Barcelona, según recogió el periódico Daily Post.

No obstante, su reemplazo como cónsul en Tetuán no responde, aparentemente, a ninguna de estas controversias, ya que esta decisión se anunció junto a la de otros 28 homólogos del Estado español en todo el mundo.

Tampoco responde a la propia crisis, ya que esta decisión se dio a conocer en abril.

En cualquier caso, el testimonio de Castillo ante la Audiencia Nacional, la información de que disponía acerca de la crisis que estaba por empezar y qué fue a hacer a Ceuta puede ser clave para la conclusión de esta investigación judicial.