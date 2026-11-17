"El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no ha encontrado pruebas que permitan atribuir a las autoridades marroquíes la organización de la entrada masiva de migrantes en Sebta (Ceuta) los días 30 y 31 de julio". Así comienza el artículo del medio digital le360, que hace referencia al informe que se dio a conocer este lunes.

La prensa marroquí ha aprovechado las últimas conclusiones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta para cuestionar las informaciones que apuntaban a una posible implicación de las autoridades de Rabat en los acontecimientos del 30 y 31 de julio.

El medio digital Le360 destaca que los servicios de inteligencia españoles no han encontrado pruebas de que Marruecos instigara, planeara o coordinara la movilización que terminó con más de 100.000 personas intentando acceder a la ciudad autónoma.

La publicación marroquí pone el foco especialmente en la contradicción entre las conclusiones del CNI y las informaciones que se difundieron en septiembre a partir de los documentos del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional.

En concreto, señala directamente a EL ESPAÑOL por presentar como una certeza que las fuerzas marroquíes habían planificado y ejecutado las entradas, a partir de las referencias a 18 altos cargos policiales y civiles como supuestos “agentes dinamizadores” y de un “guiado activo” de migrantes por parte de agentes del país vecino.

Le360 sostiene que aquellas referencias no acreditaban que las autoridades marroquíes hubieran organizado o coordinado la entrada masiva.

El digital Hespress se ha hecho eco también de las conclusiones del informe del CNI, que apunta a que la movilización previa a las entradas masivas se originó a partir de llamamientos difundidos ampliamente a través de las redes sociales, “sin que se haya podido identificar a una sola persona o entidad responsable de impulsarlos” y señala también que el CNI “no ha podido demostrar la existencia de vínculos entre las personas que contribuyeron a difundir dichas convocatorias y los organismos del Estado marroquí”.

Así, ambos medios digitales han recogido las conclusiones del último informe remitido por el CNI a la Audiencia Nacional, que investiga lo ocurrido, y que descarta que se hayan encontrado evidencias de una operación estatal marroquí contra España.

Hespress señala que el informe del CNI distingue entre el hecho de “informar a las autoridades marroquíes de estos movimientos” y el de “demostrar su participación en la incitación, la planificación o la coordinación de los mismos”, y subraya que no hay pruebas que lo demuestren.

El artículo de Le360 también recupera las aclaraciones del director general de la Policía, Francisco Pardo, quien ya había señalado que ningún informe policial atribuía a las fuerzas marroquíes la planificación o ejecución de los acontecimientos.

Asimismo, Hespress señala que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había explicado, durante una sesión ante el Congreso de los Diputados el pasado 3 de septiembre que ninguno de los informes ni la correspondencia recibidos por las instituciones españolas preveía la magnitud de los acontecimientos ni la probabilidad de que se produjeran tal y como se vivieron en la ciudad.

El medio digital recuerda que Sánchez subrayó en dicha comparecencia la necesidad de distinguir entre la constatación del aumento de los intentos de cruce a nado durante el periodo anterior a la entrada masiva y la previsión de la llegada de decenas de miles de personas en cuestión de horas.

El informe del CNI

La información de Le360 coincide con uno de los principales elementos del artículo publicado por EL ESPAÑOL este lunes: que el CNI asegura que no ha encontrado en sus bases de datos coincidencias biométricas que permitan identificar a los agentes marroquíes señalados por el CENIF como supuestos “dinamizadores” de la entrada.

El servicio de inteligencia tampoco ha podido establecer vínculos entre las personas que difundieron las convocatorias en redes sociales y los agentes identificados en los informes policiales.

Según sus conclusiones, los llamamientos se extendieron de forma descentralizada y autogestionada, sin que se haya detectado una estructura centralizada que dirigiera la movilización.

Sin embargo, el informe del CNI introduce un matiz relevante que también recoge EL ESPAÑOL: la ausencia de pruebas sobre una operación planificada por el Estado marroquí no significa que sus autoridades desconocieran las convocatorias ni que su actuación no tuviera consecuencias en la frontera.

De hecho, los servicios de inteligencia consideran que Marruecos conocía la existencia de los llamamientos en redes sociales y que sus autoridades priorizaron la seguridad de la Fiesta del Trono, celebrada con la presencia de Mohamed VI en el palacio real de Rincón.

Dicha decisión habría limitado la disponibilidad de efectivos para contener a la multitud que se concentraba en las inmediaciones de Castillejos.

El CNI describe una situación de pasividad y falta de efectivos en el lado marroquí de la frontera. La consecuencia directa fue que el 29 de julio, cuando la concentración alcanzó un punto crítico, la presencia policial y de gendarmes resultó insuficiente para controlar a la multitud.

A la mañana siguiente, las Fuerzas Auxiliares marroquíes se vieron desbordadas y los primeros efectivos antidisturbios no llegaron a las inmediaciones del paso fronterizo de Bab Sebta (la frontera) hasta las 13.30 horas.

La crisis de 2021

El informe también establece una comparación con la crisis migratoria de 2021.

Mientras que el CNI considera que en 2021 Marruecos utilizó la presión migratoria en un contexto de enfrentamiento diplomático con España, interpreta que lo sucedido este verano responde a una combinación de convocatorias masivas en redes sociales, falta de expectativas laborales y fallos excepcionales en el control fronterizo.

El servicio de inteligencia también apunta a la difusión viral de una interpretación distorsionada de una sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones a Marruecos de quienes alcanzaran territorio español a nado como uno de los factores que alimentaron las expectativas de quienes participaron en los cruces.

De esta forma, Le360 presenta las conclusiones del CNI como un respaldo a la posición de Marruecos frente a las acusaciones de haber organizado la entrada masiva.

La publicación, sin embargo, no elimina el otro elemento que recoge la investigación española: aunque no se ha acreditado una operación dirigida por Rabat, el comportamiento de sus fuerzas de seguridad y la falta de una respuesta eficaz facilitaron que miles de personas accedieran a la ciudad.