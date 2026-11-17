La imagen se repite al menos tres veces al día desde octubre: la Salvamar parte de La Restinga, en El Hierro, con la cubierta vacía mientras se pierde en el horizonte.

Tarda algunas horas en volver. No importa la hora: a veces hay luz, otras es de noche o la marea está alta. Ninguna de esas condiciones importa.

Cuando finalmente aparece, se divisan decenas de siluetas de quienes vienen a bordo en los espacios que anteriormente estaban vacíos. Todos ellos han sido rescatados y van a salvo en un barco de Salvamento Marítimo.

Hasta ahora, desde octubre, han llegado a El Hierro 80 cayucos que transportaban casi 10.000 inmigrantes. Pero este pasado fin de semana se han batido todos los récords, con la llegada de 3.163 personas personas en apenas tres días: 1.580 de ellas el sábado.

Esta isla, ubicada en el Atlántico, tiene apenas 12.000 habitantes y, en un mes, ha recibido casi la misma cantidad de personas provenientes de Marruecos y otros países de África.

En gran medida, los encargados de atender la emergencia son los agentes de la Guardia Civil.

En El Hierro, según la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), hay 40. De esos, únicamente 24 son operativos y están repartidos entre el aeropuerto, el puerto, la ciudad y la oficina.

"De ese número deben tenerse en cuenta los agentes que libran o están en vacaciones. Por eso, al día, hay dos parejas de guardias civiles para atender a los inmigrantes que llegan", dice Alfredo García, portavoz de JUCIL en El Hierro.

Ese número contrasta con los datos oficiales proporcionados por el Instituto Armado, que asegura que hay 92 guardias civiles.

"Se ha reforzado considerablemente su presencia en la zona con agentes de distintas unidades y especialidades, entre ellas Seguridad Ciudadana, Fiscal y Fronteras, USECIC, GEAS, Policía Judicial y Servicio Marítimo", explica la Guardia Civil.

Solo dos parejas de servicio

Con la entrada de tres o cuatro cayucos al día, los servicios en El Hierro han estado colapsados.

"Solo hay una o dos parejas de servicio por turno como máximo y llevamos desde octubre así. Es normal que en estas fechas suceda, ya que es la época a la que llamamos las calmas de la mar y por eso vienen más pateras, pero este año se ha batido el récord", añade García.

Anteriormente, en estas épocas, entraban muchos menos cayucos y menos de la mitad de los 10.000 inmigrantes que han llegado.

"La sensación que tenemos es que aquí nos dejan abandonados a los pies de los caballos. El Ministerio del Interior no nos ha facilitado nada y tampoco ha enviado tantos refuerzos. Dan por hecho que nos hacemos cargo y ya está", afirma el portavoz de JUCIL.

Además, García dice que los refuerzos o voluntarios que han llegado a El Hierro deben gestionar por su cuenta el alojamiento, ya sea quedándose con algún conocido en la isla o pagando una habitación en un hotel.

El Gobierno, por su parte, aprobó un paquete de 15,18 millones de euros para asumir ocho medidas extraordinarias pactadas con el Ejecutivo canario y así afrontar la situación que está viviendo El Hierro.

"La medida que deberían tomar, principalmente, es enviar a más guardias civiles para poder llevar esto bien. Adicionalmente, el personal que está en Ceuta está cobrando una gratificación por servicio extraordinario de 100 euros diarios. Aquí no están pagando nada de eso", reflexiona García.

Otra de las problemáticas que están afrontando radica en los establecimientos. En El Hierro no hay grandes complejos hosteleros como sí existen en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura o Lanzarote.

Los establecimientos son pequeños como casas rurales y viviendas vacacionales. En total, hay 3.965 plazas turísticas, de las cuales apenas 376 pertenecen a hoteles.

"Los inmigrantes llegan en condiciones que no te puedes imaginar después de estar tanto tiempo en el mar. A muchos hay que sacarlos entre dos compañeros y los de la Cruz Roja y Protección Civil. Lo único que pedimos es que se preste apoyo a los guardias de El Hierro para que no les haga falta poner de su dinero para cumplir con su servicio", sentencia García.

Algunas de las personas que llegan en los cayucos deben ser trasladadas al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, en Valverde, el cual dispone de 31 camas de hospitalización que llegaron a estar ocupadas en los días en los que hubo más flujo.

Para poder hacer frente, los sanitarios tuvieron que acondicionar el salón de actos con otras diez plazas y reorganizar los servicios para atender a quienes llegaban en estado de agotamiento, deshidratación o con lesiones derivadas de la travesía.

Conforme son estabilizados, son trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, el cual tiene una capacidad máxima de 800 personas.

En ese recinto, inaugurado en noviembre de 2023, hay 10 policías realizando las identificaciones de los inmigrantes con el apoyo de intérpretes, letrados y personal humanitario.

"Una vez se completa este proceso, que es de unos pocos días, se les traslada a Madrid, Tenerife o Sevilla. Actualmente se han transportado a casi el 80% de los inmigrantes", concluye García.

El SOS de la Policía Nacional

La Guardia Civil no es el único cuerpo que está pidiendo refuerzos a las autoridades. También la Policía Nacional a través de sus sindicatos.

Desde Jupol y el SUP han reiterado que están trabajando en una "situación de absoluta saturación sin los apoyos necesarios, encontrándose los agentes totalmente abandonados".

Jupol ha solicitado a la Dirección General de la Policía y al Ministerio del Interior "refuerzos urgentes ante la grave carencia de medios humanos y materiales que sufren actualmente los policías nacionales desplazados a El Hierro desde Tenerife, una situación insostenible para el conjunto de las Islas Canarias".

Por su parte, el SUP pone el acento en que llevan "desde octubre de 2020" reclamando más efectivos, medios y medidas de prevención de riesgos laborales en Canarias. "En octubre de 2023 denunciamos específicamente la situación de la isla, exigiendo refuerzos de Extranjería, Policía Científica, UIP y unidades especializadas en la lucha contra las redes de tráfico de personas. Tres años después seguimos reclamando soluciones a los mismos problemas".