El Gobierno ha afirmado que quedan 500 migrantes en El Hierro de los 10.000 que han llegado de forma irregular a la isla en noviembre.

Así lo han expresado fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática después de la celebración de la Comisión Interministerial de Inmigración.

En este sentido, según recoge Europa Press, han señalado que durante la primera quincena de noviembre han entrado en El Hierro 10.000 migrantes, mientras que en el conjunto del año, desde el 1 de enero, han sido alrededor de 16.000.

"En la isla quedan unas 500 personas gracias a la respuesta coordinada y rigurosa, con dispositivos y la respuesta solidaria en el conjunto del territorio", han asegurado las mismas fuentes.

Repunte migratorio

En esta misma línea, ha aprobado incluir en un Real Decreto-Ley urgente cinco millones de euros de ayuda inmediata para el refuerzo sanitario y el impacto socioeconómico del repunte migratorio de El Hierro.

Así, el Gobierno de Canarias recibirá de forma extraordinaria una subvención directa de tres millones de euros para financiar los gastos extraordinarios del Servicio Canario de la Salud derivados de la llegada de migrantes y el Cabildo de El Hierro recibirá dos millones para gastos sociales y económicos.

Estas cantidades se añaden a los 15,18 millones de la Emergencia Migratoria, para recursos de acogida, atención en costa y derivaciones.

Del mismo modo, el Ejecutivo ha informado de que ha llegado a Canarias la Guardamar Calíope y que Salvamento Marítimo ha enviado a El Hierro la Guardamar Urania, que estaba en Lanzarote. De las cinco guardamares que hay en España, tres están en Canarias.

Además, se ha acordado el refuerzo de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con una treintena de agentes más desde el pasado 10 de noviembre, así como las gestiones diplomáticas con países de origen.