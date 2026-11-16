Una de las embarcaciones llegadas este fin de semana a El Hierro con más de 200 personas a bordo. Efe

El Hierro, desbordado: llegan 9.090 migrantes a una isla con 12.173 residentes en la primera quincena de noviembre

El Hierro, isla con 12.173 residentes, ha recibido a 9.090 migrantes en 96 embarcaciones durante la primera quincena de noviembre, el 83,7 % de las 10.866 personas desembarcadas en Canarias en ese periodo, según fuentes de los servicios de asistencia.

Esta isla concentra más de ocho de cada diez personas llegadas por mar al archipiélago y registra más de cinco veces el balance conjunto de Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, que suman 1.776 migrantes en 22 embarcaciones.

En total, han llegado a Canarias 118 embarcaciones entre el 1 y el 15 de noviembre, de ellas 96 a El Hierro, el 81,4 % de las llegadas registradas por los servicios de asistencia.

En el conjunto de Canarias, el desglose por sexo comprende 9.897 hombres (91,08 %) y 969 mujeres (8,92 %), mientras que los 2.013 menores registrados, entre ellos 57 lactantes, equivalen al 18,5 % de las personas llegadas durante la primera quincena.

De esos menores, 1.613 han desembarcado en El Hierro (el 80,13 %) y los otros 400 se reparten entre Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y La Gomera.

Entre las personas menores desembarcadas en la isla de El Hierro hay 39 lactantes.

El desglose por sexo de las llegadas a esta isla recoge 8.328 hombres y 762 mujeres, una cifra esta última que representa el 78,6 % de las 969 registradas en el balance autonómico.

Lanzarote, en segundo lugar

Lanzarote ocupa el segundo lugar por número de personas recibidas, con 765 en 11 embarcaciones, el 7 % del total de Canarias.

Los servicios de asistencia han registrado en Lanzarote a 681 hombres y 84 mujeres, mientras que el número de menores asciende a 107, entre ellos nueve lactantes.

Gran Canaria figura a continuación, con 517 personas en cinco embarcaciones, el 4,8 % del total autonómico, con un reparto por sexo de 449 hombres y 68 mujeres.

En esta isla se han contabilizado 173 menores, incluidos nueve lactantes.

Los menores representan aproximadamente un tercio de los migrantes desembarcados en Gran Canaria, frente al 17,7 % de El Hierro y el 14 % de Lanzarote.

Tenerife ha recibido a 413 personas en otras cinco embarcaciones, el 3,8 % del total de Canarias, con un desglose de 380 hombres y 33 mujeres y un registro de 93 menores.

Aunque Tenerife y Gran Canaria presentan el mismo número de embarcaciones, la segunda ha recibido a 104 personas más, de acuerdo con los datos de los servicios de asistencia.

La Gomera completa la relación con 81 personas en una embarcación, de las que 59 son hombres y 22 mujeres y el número de menores asciende a 27, un tercio de sus ocupantes, mientras que ni Fuerteventura ni La Palma han recibido embarcaciones.