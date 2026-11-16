Un compañero del policía muerto en Oviedo: "El Ruso muere matando, está escondido con víveres o le encubren"

"Nos cuesta creer que 'El Ruso' se haya suicidado". "Este tío, si se ve acorralado, te puede tender una emboscada". "Con la sangre fría que ha demostrado colocando una bomba en el bloque donde vivía, este muere matando".

Esta reflexión la realiza un policía nacional, destinado en Oviedo, y "amigo durante treinta años de Jota": el subinspector de la Unidad de Guías Caninos, Juan José Rodríguez, asesinado por el artefacto explosivo que Manuel 'El Ruso' colocó sobre los buzones del portal del bloque número 2 de la calle Rafael Urrusti.

Este lunes se cumplen seis días de la búsqueda de Manuel Ferrero (1962), alias 'El Ruso', y que ha pasado de ser un delincuente común a convertirse en objetivo prioritario de un enorme dispositivo policial cuya cifra de agentes movilizados recuerda a la película del rey espartano Leónidas: 300.

"El Ruso tenía antecedentes de baja intensidad". Tales como robos con fuerza, coacciones, daños, amenazas, lesiones, actas por drogas, riñas, hurtos y desobediencia a la autoridad. En definitiva, un perfil que "no era alarmante" y que "no hacía prever" que elaboraría un explosivo casero para colocarlo en el bloque de viviendas sociales donde residía en el Barrio de Villafría.

Este policía nacional, un veterano curtido, tiene "dos hipótesis personales" acerca del paradero de 'El Ruso'. La primera: "Tenía planificado lo de la bomba, su huida y un sitio con víveres para mantenerse escondido". La segunda: "Está siendo ayudado por alguien que lo encubre en una fuga precipitada, tras verse sorprendido en el portal por la menor de edad a la que disparó".

El Real Oviedo rindió este fin de semana un homenaje en su estadio al subinspector Jota y a su perra Deny. E. E.

Este lunes, en plena resaca por el homenaje que recibió Jota en el estadio del Real Oviedo al que solía ir a trabajar, como miembro del dispositivo policial en algunos partidos de Liga, prosigue la búsqueda de 'El Ruso', con la movilización de drones para que los agentes movilizados sobre el terreno dispongan de ojos desde el aire.

"El Ruso es un tío peculiar". Todo ello, debido a la forma como se desencadenaron los acontecimientos el martes pasado, cuando Manuel Ferrero, un delincuente reincidente con conocimientos de calderero, supuestamente decidió saldar los conflictos vecinales que mantenía con varios inquilinos del bloque colocando una bomba de fabricación casera, sobre los buzones, cerca del conducto del gas ciudad.

"Estamos todos perplejos". "¿Iba a atentar contra los vecinos del bloque porque colocó la bomba cerca del conducto del gas ciudad sabiendo que su pareja sentimental seguía en casa?"

"¿Por qué le pegó 5 tiros por la espalda a una chavala de 17 años que salía de su casa para ir al instituto?", tal y como se pregunta este policía nacional. "Se supone que ella bajó por el ascensor, lo vio en el portal y él creyó que le vio poniendo el dispositivo y le descerrajó 5 tiros en la acera".

A continuación, 'El Ruso' disparó dos veces más contra el coche donde el progenitor de la adolescente la esperaba en la calle. "El padre salía de su turno de trabajo nocturno, iba a llevar a su hija al instituto, la cría iba directa al coche de su padre y 'El Ruso' disparó dos veces al vehículo".

El padre salió ileso porque las balas solo impactaron contra el coche y su hija, de 17 años, se salvó de milagro. "Le dio cinco impactos a la chica, pero eran balas de un calibre pequeño". Las peores lesiones las sufrió en el fémur y la cadera, siendo intervenida de urgencia en el Hospital Universitario de Asturias.

Aquella balacera que protagonizó 'El Ruso' se saldó con un fuerte despliegue policial donde se detectó la presencia de una mochila con un artefacto explosivo en el portal. Por desgracia, es conocido el final de esta intervención: la deflagración le costó la vida al subinspector Juan José Rodríguez, de la Unidad de Guías Caninos, a su agente canina Deny, una pastora alemana, y el subinspector de los TEDAX Francisco Javier García sufrió graves lesiones.

Pánico en Oviedo tras una fuerte explosión en el centro de la ciudad: varios heridos y graves destrozos

De momento, la Policía Judicial y el Grupo de Información tienen claro que los conocimientos de 'El Ruso' en la metalurgia, como calderero profesional, dedicándose a instalar y reparar calderas, le han servido para fabricar este artefacto explosivo porque la metralla que usó eran hierros.

Otro dato de interés que manejan los investigadores es la afición de Manuel Ferrero, a sus 65 años, de recorrerse zonas montañosas para practicar senderismo. De hecho, se han realizado batidas por un espacio boscoso próximo al Barrio de Las Campas porque hay varias cuevas.

De ahí que también se estén volando drones sobre espacios abiertos, para ver si El Ruso ha recurrido al medio natural para esconderse.

"Cabañas y cuadras"

"En Asturias hay muchas cabañas y cuadras que están deshabitadas por el campo", remarca este agente, amigo del difunto subinspector Jota, dando por sentado que ese tipo de inmuebles también están en la diana de la investigación.

La Operación Jaula con 300 agentes, incluidos miembros de élite del Grupo Especial de Operaciones (GEO y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), también se ha extendido a pueblos próximos a Oviedo, como Colloto y Grado, así como a las aldeas de Llamas y Noceda donde se cree que el sospechoso -armado con una escopeta y un revólver- podría tener familiares o amigos a los que podría haber recurrido.

Manuel Ferrero, alias El Ruso, junto a una imagen de los difuntos Jota y Deny. E. E.

"El dispositivo de la Policía Nacional sigue trabajando sin descanso", subrayan fuentes de la Jefatura Superior de Oviedo.

La cabeza de 'El Ruso' se ha convertido en objetivo prioritario para las Fuerzas de Seguridad que continúan trabajando con la teoría de que no abandonó el Principado de Asturias.

"Por vía aérea no ha podido huir: no cogió un avión porque no tuvo tiempo con el despliegue", según sostiene este amigo y compañero del difunto subinspector Jota. "La furgoneta Mercedes 310 que 'El Ruso' heredó de su madre tampoco la usó y no hay denuncias por robos de coches".

Entretanto, no paran de circular carteles con la imagen de 'El Ruso', cuya calva se ha convertido en la más conocida y compartida del país en redes sociales: "Peligrosidad extrema, podría ir armado y portar explosivos. No se acerque ni intervenga. Si lo ve, avise de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".