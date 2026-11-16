Alexéi, el joven ruso enviado al frente por pintar a Putin como un nazi que huyó de la guerra: "Quiero refugiarme en España"

Publicar una fotografía de Vladímir Putin embutido en el clásico uniforme negro de las SS — con las runas en las solapas, gorra de plato y brazalete con la esvástica— ante una bandera rusa también marcada con la cruz gamada, le arruinó la vida a Alexéi Vereténnikov.

Tenía apenas 17 años cuando compartió por primera vez el fotomontaje en Vkontakte — el Facebook de los rusos— , el 3 de enero de 2021.

La primera publicación pasó casi inadvertida, pero la posteó de nuevo al año siguiente y esta vez la policía se presentó en su domicilio con una citación del departamento de lucha contra el extremismo del Ministerio del Interior ruso, una unidad de vigilancia política creada por Putin en 2008 sobre las estructuras de la antigua policía contra el crimen organizado.

Los rusos lo conocen como Centro E. Sus agentes visten normalmente de paisano y se hallan especializados en rastrear las redes sociales, identificar disidentes y perseguir a quienes, como Alexéi, realizan publicaciones críticas con el régimen.

Entre aquella segunda publicación del fotomontaje y su huida de Rusia, en agosto de 2025, transcurrieron más de tres años en los que fue arrancado de golpe de su vida de estudiante para ser arrojado a una ciénaga de violencia, corrupción, saqueos y brutalidades militares en la Ucrania ocupada.

Ahora vive en Ereván, la capital de Armenia. Después de desertar su principal ocupación es mantenerse a salvo de los federales rusos.

"No diseñé yo mismo el grafismo de Putin como oficial de las SS", asegura a EL ESPAÑOL desde su escondite. "Encontré en internet el fotomontaje y lo publiqué porque quería subrayar quién es ese hombre, un nazi, y en qué se ha convertido una parte de Rusia bajo su dictadura: en un país de fascistas".

En realidad, Alexéi Vereténnikov llevaba desafiando al Estado policial del Kremlin desde que era solo un chiquillo.

Alexéi Vereténnikov, en el ejército ruso. Cedida por Alexéi Vereténnikov.

"Cuando se presentaron en mi casa estudiaba en un colegio de formación jurídica, pero estaba en contra de la dictadura desde que me alcanza la memoria", dice.

"Ya en 2018 publicaba mensajes contra Putin en las redes sociales. Comencé a odiar su régimen porque detesto que me obliguen a hacer cosas contra mi voluntad. Detestaba que nos obligaran a asistir a los desfiles militares del 9 de mayo y que tuviéramos que permanecer allí durante horas bajo un sol abrasador o empapados por la lluvia. ¿Para qué o para quién era necesario? Para mí, desde luego, no".

Juventud

Alexéi tampoco era una excepción. Pertenecía a una generación de jóvenes rusos que habían descubierto que las redes sociales brindaban un soporte para una rebelión a menudo muy poco organizada, pero no por ello, menos peligrosa.

"Y así transcurrió toda mi adolescencia: “Tienes que cumplir tu deber con la patria, no debes tener opiniones propias, tú no entiendes nada”. Pero yo sí entendía lo que ocurría. La propaganda decía una cosa y la realidad demostraba otra completamente distinta".

La juventud que podría haber tenido Vereténnikov se esfumó el día en que los agentes del Centro E llamaron a la puerta de su casa. Hasta entonces, desafiar a Putin le había costado discusiones, malas notas y amenazas de expulsión. A partir de aquel momento tendría que vérselas con policías, jueces y oficiales del Ejército.

"Me entregaron una citación para acudir al departamento del Ministerio del Interior de lucha contra el extremismo en la que me decían que, si no iba voluntariamente, me llevarían por la fuerza".

Durante los primeros interrogatorios, los policías le dijeron que había tenido suerte de que Putin fuera "bueno" y le permitiera librarse pagando algunas multas.

Después de todo, parecía que lo de presentarlo ataviado como un nazi se saldaría con una regañina y unos cientos de rublos.

"Mis amigos incluso me felicitaron", asegura. "En mi círculo personal solo había personas que entendían los horrores de aquel régimen así que todos entendieron lo que había hecho. Quienes sí se enfadaron fueron mis familiares. Se lo tomaron mal porque la mayoría son unos vatniki".

Vatnik significa literalmente "chaqueta acolchada", una prenda humilde muy extendida en la Unión Soviética.

Desde 2011, el término se utiliza despectivamente en Rusia y Ucrania para ridiculizar a los nacionalistas más exaltados, especialmente a quienes repiten sin cuestionar las consignas del Kremlin, veneran el pasado imperial ruso y defienden incondicionalmente a Putin.

"En casa hablábamos bastante de política, pero las conversaciones siempre terminaban en lo mismo: antes, en la Unión Soviética, se vivía mejor", se lamenta.

Sus familiares añoraban un país desaparecido que Alexéi nunca había conocido. Al estudiante le resultaba incomprensible aquella nostalgia por un monstruo geopolítico comunista, construido a la medida de un esclavo y vendido como el paraíso de los trabajadores.

Alexéi nació el 21 de febrero de 2003 en Saransk, una capital de provincias de unos 300.000 habitantes, situada a 650 kilómetros al sudeste de Moscú, en la República de Mordovia.

Es una ciudad de raíces ugrofinesas, donde las culturas tradicionales de los pueblos moksha y erzya conviven con los monumentos soviéticos y las iglesias ortodoxas.

Saransk tuvo su minuto de gloria internacional durante el Mundial de fútbol de 2018. Fue la ciudad más pequeña de las once sedes rusas y, para la ocasión, levantaron un estadio de más de 40.000 localidades, el Mordovia Arena, donde se disputaron cuatro partidos.

Raíces

Vereténnikov tenía entonces 15 años y ya había empezado a publicar mensajes contra el régimen. Mientras su ciudad se preparaba para recibir a los aficionados extranjeros, él comenzaba a cuestionar buena parte de lo que le habían enseñado.

Su familia pertenecía a esa Rusia modesta que apenas llega a fin de mes. Sus progenitores se divorciaron cuando era pequeño. De hecho, a su padre apenas lo conoció porque murió pocos años después de separarse de su madre a consecuencia de la hipertensión.

Él creció con su madre, ingeniera de profesión, y con sus abuelos. El abuelo trabajaba en una fábrica y ahora está jubilado. La abuela había sido empleada del Registro Civil y, tras jubilarse, murió de coronavirus en 2021.

"Mis familiares elogiaban a Putin y, al mismo tiempo, se quejaban de que vivían mal y de que nunca tenían suficiente dinero. A diferencia de ellos, yo podía establecer una relación directa entre ambas cosas".

Alexéi maduró rápidamente y adquirió conciencia de la obscena hipocresía de una clase dirigente que acusaba a Occidente de querer destruir Rusia mientras saqueaba su propio país y ponía a buen recaudo sus fortunas en Londres o la Costa del Sol.

La contradicción le resultaba insoportable: quienes exigían sacrificios a los ciudadanos y denunciaban la supuesta amenaza occidental disfrutaban de privilegios que la mayoría de los rusos jamás podría permitirse. "Ni siquiera lo disimulaban y yo no estaba dispuesto a aceptar toda aquella inmundicia".

Resultó que, al final, la travesura adolescente de mostrar a Putin embutido en el uniforme negro de las SS no se saldó con unos interrogatorios y un puñado de multas, como supuso inocentemente.

En abril de 2022, poco después de comparecer ante un juez, llegó a su centro de estudios una nueva citación. Y esta vez no procedía de la policía política.

Voluntarios a golpes

Lo reclamaba el Ejército ruso y llevaba una fecha de incorporación: el 20 de junio. Alexéi, que tenía 19 años y disfrutaba de una prórroga de estudios, era el único alumno del centro que había recibido aquella orden.

"Ni siquiera había podido defender aún mi trabajo de fin de carrera, así que el colegio tuvo que reunir urgentemente una comisión especial para que pudiera hacerlo", afirma. "Nadie me dijo que lo de mi llamada a filas fuera un castigo por lo que había hecho". Pero dos y dos son cuatro.

En el cuartel, Alexéi descubrió que el Ejército ruso fabricaba voluntarios a golpes. Había llegado para cumplir los doce meses de servicio militar obligatorio que exigía la legislación rusa, pero sus superiores pretendían convertirlo en un soldado profesional.

Para lograrlo precisaban que firmase un contrato con las Fuerzas Armadas y, de paso, que aceptase su posible envío a la guerra de Ucrania. El problema es que, como casi nadie quería firmar, los mandos insuflaban vocación militar a los reclutas mediante palizas, insultos, amenazas y ejercicios físicos extenuantes.

Citación del Centro E de marzo de 2022 y certificado policial de diciembre de 2025 que acredita la orden de búsqueda contra Alexéi. Cedida por Alexéi Vereténnikov.

El procedimiento tenía una lógica perversa: primero doblegaban la voluntad del recluta y después le hacían firmar un documento donde constaba que había decidido libremente convertirse en militar profesional. Pese a todo, fueron pocos los que cedieron. Al menos, al principio.

El 21 de septiembre de 2022, Putin decretó la movilización parcial de reservistas y las presiones se convirtieron en amenazas.

Los oficiales reunieron a los 117 hombres de la compañía de Alexéi y les comunicaron que podían escoger entre dos formas de participar en la guerra.

Quienes firmasen el contrato serían destinados a un batallón de retaguardia.

Quienes se negasen acabarían en los destacamentos de asalto, lanzados directamente contra las posiciones enemigas.

Más de la mitad de sus camaradas aceptaron entonces convertirse en soldados profesionales. Alexéi fue uno de ellos. Los demás fueron firmando durante los días siguientes.

Él estampó su firma a finales de septiembre, aunque su incorporación oficial como militar contratado quedó registrada el 29 de noviembre de 2022.

El 28 de junio del año siguiente llegó a Brianka, en la región ucraniana de Lugansk, bajo ocupación rusa.

"Una vez llegué allí, principalmente nos dedicábamos tal y como prometieron a cargar y descargar vestuario militar y suministros humanitarios en la ciudad", recuerda.

"También solíamos ir a la ciudad de Stajánov para descargar alimentos. En Lugansk desarmábamos cajas para extraer las tablas y en las inmediaciones, talábamos árboles o construíamos puestos de mando de comunicaciones".

El 8 de enero de 2024, después de seis meses en Brianka, su batallón se trasladó a Andréyevka, donde permaneció hasta el 28 de abril de 2025, con alguna incursión ocasional en Volnovaja. A las tareas de carga y descarga se añadieron entonces las guardias nocturnas.

"A quienes caían exhaustos por el trabajo físico duro o cometían alguna falta los enviaban a las unidades de asalto. Pero lo más horrible que recuerdo fue cuando trajeron a un prisionero ucraniano, completamente atado, cubierto de barro y destrozado por las palizas, y continuaron golpeándolo".

El hombre aparentaba entre 45 y 50 años. Suplicaba a gritos que lo soltaran e intentaba zafarse desesperadamente. Cada tentativa provocaba una nueva tanda de golpes.

Según dice, "le agredieron un suboficial y un sargento de Daguestán mientras el resto de los hombres observaba como si aquello fuera de lo más normal. Yo no podía soportarlo y tuve que marcharme. Volví al cabo de un rato y presencié como le amarraban por una pierna a la caja de un camión Ural".

Muerte

Aquella noche escuchó a hurtadillas una conversación entre los oficiales, que acostumbraban a reunirse para beber cerveza. Uno se interesó por el ucraniano y el otro respondió: "Se lo llevaron para ponerlo a cero", que es como se conoce en la jerga militar rusa al acto de asesinar.

"Presencié cosas allí que preferiría no haber visto nunca", dice. "En los batallones de retaguardia vi cómo obligaban a prestar servicio a gente mutilada o con muletas que apenas podía moverse. Fui testigo indirecto de cómo una compañía entera se negó a participar en un asalto y los metieron a todos en un hoyo".

El combustible, los alimentos y los uniformes desaparecían de los inventarios para reaparecer en el mercado negro. Los mandos daban de baja suministros perfectamente utilizables y los vendían, mientras exigían a sus propios soldados que sufragaran con parte de sus salarios la compra de generadores eléctricos y motocicletas para el batallón.

La corrupción disponía, por tanto, de un mecanismo de recaudación bastante más eficaz que el de cualquier organización mafiosa: sus recaudadores podían enviar al frente a quienes no pagasen la mordida.

Pero el negocio más suculento estaba fuera de los cuarteles. En los territorios ucranianos ocupados, las instalaciones industriales se habían convertido en una reserva de metales que podían arrancarse de las fábricas, transportar en vehículos militares y vender al otro lado de la frontera.

Alexéi recuerda la llegada prácticamente diaria de enormes montones de cobre a las bases de Brianka y Andréyevka. Él mismo tomó parte en uno de los saqueos. Dice que le obligó su comandante.

Fue en una granja porcina situada cerca de la localidad de Golmovski. Los militares retiraban bandejas de hierro y extraían el cobre de los transformadores eléctricos.

En unos pocos meses, pasó de estudiar Derecho en Saransk a desguazar y robar instalaciones ucranianas por orden de sus superiores.

Mientras los oficiales saqueaban fábricas y esquilmaban los salarios de sus propios hombres, Alexéi llevaba tiempo preparando una operación clandestina de naturaleza diferente: escapar del Ejército.

Desde el comienzo de su servicio había ido reservando dinero, convencido de que tarde o temprano encontraría una salida y necesitaría aquellos ahorros para sobrevivir cuando desertase. No sabía todavía cómo hacerlo.

Opositor

A finales de 2024 encontró la manera en un lugar inesperado: un vídeo del opositor ruso Iliá Yashin en el que se anunciaban los servicios de Idite Lesom, una organización que ayudaba a militares rusos a escapar de la guerra.

Recibió instrucciones y preparó la fuga. Le faltaba lo esencial: una oportunidad para alejarse de sus superiores sin que recelasen.

La encontró, paradójicamente, en el propio Ejército ruso, que estaba dispuesto a enviarlo a una academia militar para convertirlo en oficial.

El 29 de mayo de 2025, después de pasar su último mes en la aldea ucraniana de República, donde había acabado trabajando como cocinero, Vereténnikov se marchó para ingresar en la academia militar DVOKU, dedicada a la formación de oficiales.

Pasó allí dos meses rodeado de aspirantes que pretendían hacer carrera en las Fuerzas Armadas hasta que consiguió su primer permiso.

En lugar de regresar, volvió a su casa de Saransk, reunió sus documentos y vendió sus pertenencias. Siguiendo las instrucciones de Idite Lesom, luego tomó un taxi interurbano hasta Minsk, la capital de Bielorrusia, y desde allí consiguió embarcar en un avión con destino a Armenia.

El 11 de agosto de 2025 llegó a Ereván. Tenía 22 años y acababa de abandonar clandestinamente unas Fuerzas Armadas en las que todavía figuraba como militar en activo.

Cuando obtuvo su pasaporte internacional y se disponía a abandonar el Cáucaso, supo que los funcionarios de su país lo habían declarado en busca y captura.

Moscú solicitó su extradición y las autoridades armenias le impidieron abandonar el territorio nacional mientras examinaban la reclamación. Y así hasta el día de hoy.

"No me siento seguro en Armenia", confiesa. "He visto en numerosas ocasiones vehículos militares rusos en Ereván. Intento no obsesionarme con la posibilidad de que me estén vigilando, aunque es posible que me hayan seguido y que continúen haciéndolo".

Su próximo problema será llegar a Georgia. Como no puede utilizar los pasos fronterizos, tendrá probablemente que echarse al monte y atravesar a pie una frontera que discurre entre bosques, montañas y altiplanos del Cáucaso meridional.

Entre tanto, la presión alcanza también a sus allegados, que permanecen en Saransk. "La policía va todos los días a casa de mi familia y les dice que saben dónde estoy, que tarde o temprano me atraparán y que sería mejor que regresara voluntariamente".

Escapar

A principios de este año, mientras buscaba la manera de escapar de Armenia, Alexéi comenzó a colaborar con Tviordy Znak, que es otra organización rusa dedicada a ayudar a los militares que intentan desertar y a los opositores perseguidos por el Kremlin.

Primero se ocupó de facilitar la adaptación de desertores y activistas políticos en Armenia. Después asumió tareas de seguridad, verificando los antecedentes de quienes solicitaban ayuda y elaborando instrucciones para protegerlos durante sus fugas.

Entre los destinos de la Europa occidental de quienes logran ponerse a salvo se hallan Francia y España. "Tviordy Znak ya ha ayudado a desertores rusos a llegar a Barcelona o Madrid. Conozco personalmente al menos un caso", apunta.

Él también sueña con instalarse aquí y está tramitando los papeles para obtener un visado humanitario que le permita pisar la Península, para después solicitar asilo. Le atraen su arquitectura, su cultura y, como apasionado del fútbol, lleva años siguiendo la Liga española y los partidos de la selección.

En realidad, España aparece desde hace años en la geografía clandestina de las deserciones rusas. En marzo de 2024, este periódico reconstruyó la fuga de Arshak Vardanyan, un sargento y antiguo boxeador que había conseguido escapar de Rusia para evitar participar en la invasión de Ucrania.

Después de alcanzar Tiflis, las autoridades georgianas le impidieron embarcar directamente hacia Madrid porque carecía de visado Schengen. Tuvo que recurrir a un itinerario alternativo a través de los Balcanes para continuar su viaje a España.

Antes que él, en noviembre de 2022, Nikita Chibrin, un soldado de la tristemente célebre 64.ª Brigada Motorizada rusa, había conseguido aterrizar en Madrid procedente de Georgia y solicitar protección. Ahora sobrevive por la calle como músico.

En febrero de 2024, también logró poner sus pies en Barcelona Stanislav Y., un antiguo policía ruso que denunciaba haber sido torturado después de negarse a servir en la Ucrania ocupada.

Distintos hombres, distintas organizaciones y distintos recorridos para alcanzar un mismo destino: un país situado a miles de kilómetros de Rusia donde sus antiguos mandos ya no pudieran obligarlos a combatir.

Actualidad

Hoy en día, Alexéi está ya tan desconectado de su país que ha perdido casi por completo el contacto con su familia.

"Prácticamente, he dejado de comunicarme con ellos", asegura. "Antes solían justificar la guerra repitiendo que Ucrania, junto con la Otan, pretendía atacar Rusia. Discutí muchas veces con mi madre y con mi abuelo que nadie pensaba atacarnos. Pero al final conseguí convencer a mi madre y, al menos parcialmente, también a mi abuelo, de que fue Rusia la que cometió una agresión criminal".

"Caso distinto es el de otras dos parientes, a las que siempre he llamado mi tía y mi abuela. Es imposible razonar con ellas porque se creen absolutamente todo lo que ven en la televisión. De todos modos, en general, mi familia cree que tomé la decisión correcta. Tampoco son unos monstruos y además, han visto cuántos conocidos suyos, jóvenes de mi edad, han muerto en esta guerra".

"¿Saben? A veces leo y veo historias de padres que les dicen a sus hijos que es mejor morir que escapar y eso me produce repugnancia", añade el desertor.

"Hay mucha gente en Rusia que se cree a pies juntillas la propaganda porque hace mucho tiempo que perdieron su propia vida en un país donde todo ha sido saqueado. Digamos que les viene bien que el aparato del régimen les diga que estamos rodeados de adversarios porque eso les permite culpar de sus fracasos a enemigos externos".

Hoy, más que en su adolescencia, el ruso huido está devotamente convencido de que "el régimen de Putin reprime la libertad, los derechos humanos, la libertad de expresión y la disidencia utilizando exactamente los mismos métodos autoritarios que el Tercer Reich".

"¿Cuántas más pruebas se precisan? En la televisión solamente hay propaganda. Alrededor del presidente se construye la imagen de un Führer casado con Rusia. Se promueve el culto a la personalidad y se presenta al presidente como una especie de macho alfa, aunque solo es un vulgar matón de barrio".

"Los partidarios de Putin son personas enfermas, en todos los sentidos. Pueden admirar simultáneamente la monarquía, el comunismo, el ateísmo y la ortodoxia cristiana sin que eso les provoque jamás ninguna contradicción. Por eso confían ciegamente en su Führer. Lo que sucede en Rusia hace mucho tiempo que superó los escenarios distópicos de Orwell".

"En cuanto a esa parte relativamente sensata de la población, aquellos que al menos comprenden que Lenin y Nicolás II son figuras incompatibles, actúan reproduciendo el mismo discurso que en el Tercer Reich: “Si el Führer lo supiera...”".

"Creen que los funcionarios y los diputados engañan al “bueno” de Putin y que, si él llegara a enterarse de lo que sucede, pondría orden inmediatamente. En Rusia existe un dicho que resume perfectamente lo que ocurre: “El zar es bueno, los boyardos son malos”".