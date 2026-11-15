Radiografía de la rocambolesca fuga de 'El Ruso': pistas falsas, pisos allanados y hombres calvos detenidos por error

Manuel Ferrero Álvarez, conocido como 'El Ruso', sigue a la fuga tras disparar a una joven de 17 años en el edificio donde residía en la calle Rafael Urrusti, en Oviedo, el pasado 10 de noviembre.

En ese mismo ataque dejó una mochila bomba cerca del gas ciudad con la intención de volar el edificio. La explosión mató a Juan José Rodríguez, subinspector de la Unidad de Guías Caninos de Oviedo, y a su agente canina Deny, una pastor alemán de tres años que pertenecía a su equipo.

Además, Francisco García, subinspector de los TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) resultó gravemente herido.

Desde entonces, se han movilizado más de 300 agentes a la capital asturiana para poder encontrar a Álvarez.

En esa búsqueda también han llegado equipos de élite como el Grupo Especial de Operaciones (GEO), desplazado desde Guadalajara, y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de La Coruña.

Sin embargo, pese al despliegue, todavía no hay una pista concreta que pueda determinar el paradero de 'El Ruso'.

Algunos de los vecinos señalan que, tras el ataque, salió del edificio vestido con una bata de cuadros mientras portaba una escopeta de caza y un revólver calibre 22.

Los primeros registros se hicieron en las zonas verdes aledañas mediante drones, helicópteros y agentes en tierra, pero no hubo resultados.

Posteriormente llegaron las falsas alarmas. Una de ellas fue emitida por su pareja Tatiana, de nacionalidad rusa, que fue detenida por la Policía para interrogarla. Actualmente ya está en libertad y no se le imputó ningún cargo, pero continuará vinculada a la investigación.

Ese tiempo que ganó 'El Ruso' mediante la pista falsa le habría permitido ocultarse en algún lugar.

Para intentar revertir la situación y poder capturarlo, los accesos a Oviedo están siendo custodiados desde el momento en el que sucedió el ataque. Cada vehículo ha sido revisado, al igual que el despliegue de agentes en las estaciones de autobuses y de trenes.

Temor en Villafría

Las pesquisas por los diversos barrios de Oviedo no han dejado resultado. Algunos de los ciudadanos también han llamado a la Policía para alertar que han visto a personas parecidas a él: calvos, de más de 60 años y de contextura delgada.

Eso ha conllevado que los agentes se desplacen para atender las alarmas.

"Hemos detenido a seis hombres calvos y ninguno es él", confirma una fuente policial a EL ESPAÑOL.

Por su parte, los vecinos en Villafría todavía están en estado de shock: "Es imposible volver a ver este barrio igual. Nos han hecho un daño irreversible y lo peor de todo es que algunas familias que viven allí han regresado porque no tienen dónde estar y tienen el miedo de que 'El Ruso' vuelva e intente volar el edificio", señala Cruz, integrante de la Asociación de Vecinos.

A eso se suma la molestia de que Tatiana, la pareja del responsable del atentado, pueda regresar a su vivienda, la cual es pública y el Ayuntamiento descartó que hubiese una orden de desahucio por impagos.

"Tatiana, en la noche del 12 de noviembre, cuando quedó en libertad, no regresó a su vivienda, consciente de que la esperaba la prensa", señala una fuente del caso.

Además, tras salir de los juzgados, lo único que respondió sobre el paradero de Álvarez era que "no sabía dónde estaba".

"Es injusto que ella esté libre. Tatiana debía saber lo que su pareja hacía allí, que ocultaba armas y que estuvo preparando una bomba con la intención de matar. Eso no es algo que suceda de repente y tiene que pagar por ser cómplice", afirma una de las vecinas, que prefiere mantenerse en el anonimato por temor.

Justamente, en el vecindario, Tatiana y Manuel son conocidos por malas conductas. Ambos habían tenido inconvenientes con algunos residentes del edificio y también en los comercios de la zona.

Incluso, 'El Ruso' tiene 10 antecedentes penales por coacciones, daños, amenazas, lesiones, actas por drogas, riñas y hurtos.

"Manuel y Tatiana estaban peleados con varios vecinos del bloque de viviendas sociales y mantenían una mala convivencia en general. El sospechoso tenía denuncias de vecinos por ruidos y amenazas", asegura un investigador.

Hipótesis descartadas

En un principio se barajó que el ataque se habría producido por la radicalización yihadista de Manuel o por violencia de género. Sin embargo, ambas posibilidades se descartaron con rapidez.

Posteriormente se decía que, como iban a desahuciarle, planeaba volar el edificio en forma de venganza.

Esta hipótesis fue una de las que más duró y fue descartada 24 horas después del ataque por el Ayuntamiento de la capital de Asturias.

Adicionalmente, una de las mayores incógnitas es el móvil por el cual le disparó a la joven de 17 años, que recibió cinco impactos de bala, dos de ellos en la cadera y en el fémur.

"Se valora que la chica de 17 años pudo recibir los disparos porque pilló a su vecino colocando la mochila con la bomba sobre los buzones", señala una fuente policial.

A eso se suma otra hipótesis, que radica en que, tras una discusión a las 6 de la mañana del 10 de noviembre con un vecino, Álvarez habría tomado la decisión de "vengarse" y por ello le habría disparado a la joven.

Entre tanto, el padre de la víctima señala que "ignora el motivo por el que descerrajó cinco disparos sobre mi hija" y que ella "está viva de milagro porque ha disparado para matarla".

Falsas alarmas

Tras el atentado, la Policía ha indicado que se están recibiendo falsas alarmas en Asturias por mochilas bomba.

Los vecinos, a raíz del ataque, están teniendo "cierta psicosis" que los lleva a tener avistamientos de 'El Ruso' y su posible paradero, además de que cualquier mochila que ven abandonada es motivo de alarma.

El protocolo de actuación ante cualquier aviso de objeto sospechoso, tras la explosión que acabó con la vida del mando policial, es "minimizar daños" y si es necesario, se detonarán los objetos sospechosos.

Justamente, durante la jornada del 12 de noviembre, la Policía recibió dos alarmas por dos bolsas sospechosas en las calles Uría de Oviedo y Niño Jesús de Gijón.

Una de las intervenciones conllevó que se desalojara un comercio. Ante la situación, la Policía Nacional advierte que debe tenerse en cuenta que pueden llamar a la línea para alertar ante sospechas, pero que realizar falsas alarmas "tiene consecuencias penales".

Sobre la bomba

Fuentes policiales le han explicado a EL ESPAÑOL que la bomba casera podría ser de amonal o amosal, pero esto no ha sido confirmado por los análisis.

Al respecto, José María Gil Garre, analista de inteligencia, seguridad y terrorismo internacional, señala que el dispositivo empleado "era un artefacto explosivo improvisado (IED) de fabricación casera, cargado con metralla y basado en nitrato de amonio potenciado con polvo de aluminio".

Estos elementos, tanto en España como en la Unión Europea, están fiscalizados y sometidos a registro obligatorio ante el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

"Desde luego, quien prepara esa combinación de manera ideal realiza una mezcla que tiene un nombre muy concreto y es terrorífico. No lo ha hecho alguien sin conocimiento. Ese artefacto estaba pensado y hecho para matar", advierte el investigador del Aula de Seguridad Humana de la Facultad de Seguridad de la Universidad de Murcia.

En un principio, se pensaba que Deny, la perra pastor alemán del equipo, se habría acercado abruptamente al explosivo con su hocico, lo que causaría la detonación.

"La explosión ocurre por una reacción de oxidación-reducción extremadamente rápida y exotérmica, impulsada por una onda de choque inicial. A nivel químico, los componentes cumplen funciones complementarias", explica Gil Garre.

Desde su experiencia, el analista señala que la mezcla de la bomba "es muy insensible al fuego común o a los golpes" y que para que suceda una explosión se requiere, obligatoriamente, el impacto de una onda de choque "supersónica que comprima y caliente el material de forma instantánea. Algo como un chispazo eléctrico de un detonador".

"Un perro preparado en la detección de explosivos no escarba ni se acerca a tocar el objeto del que emanan los olores que detecta. Me inclino a pensar en un temporizador con final en descarga eléctrica oxidante", concluye el experto sobre las causas de la detonación de la bomba.

Entre tanto, la Policía continúa la búsqueda de 'El Ruso' mientras los vecinos siguen aterrorizados con la idea de que el autor de la bomba y del tiroteo sigue en libertad.