Las 'trampas de miel' sacuden Silicon Valley: el escándalo de Nvidia pone el foco en las mujeres chinas de los gurús

Durante años, el empresario chino Kang Wei habló abiertamente de la estrecha relación que su mujer mantenía con Jensen Huang, fundador de Nvidia y uno de los hombres más poderosos de Silicon Valley.

Ambos se conocían desde hacía aproximadamente una década. Fue el propio Kang quien presentó a su esposa, Alice Huang, al multimillonario estadounidense. El empresario parecía aceptar la intimidad entre ambos. Incluso bromeaba diciendo que ella se había convertido en la secretaria personal de Huang.

Aquella relación ha terminado desencadenando una de las mayores crisis de la historia de Nvidia. Los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que Alice Huang, una empresaria china vinculada al sector tecnológico, proporcionaba información a Pekín mientras mantenía una relación sentimental con el consejero delegado de la compañía.

Jensen Huang y, presuntamente, Alice Huang en Taipéi. Reuters

El problema no era únicamente que él estuviera casado desde hacía más de cuatro décadas. Es que ella estaba vinculada a Megaspeed, una empresa investigada por la posible transferencia a China de miles de millones de dólares en chips estadounidenses sujetos a restricciones de exportación. Las acusaciones de espionaje no han quedado demostradas públicamente.

El domingo pasado, Huang reconoció públicamente su infidelidad y pidió perdón a su familia y a los empleados de Nvidia. "No hay excusa para lo que hice", escribió. Prometió colaborar con una investigación independiente y recuperar la confianza de la compañía.

Fotografía de Huang y, presuntamente, Alice Huang, saliendo de un restaurante en Taipéi. Reuters

Pero tres días después se conoció otra supuesta relación sentimental, esta vez con Kimberly Powell, una ejecutiva de Nvidia que dependía jerárquicamente de él. Ninguno de los dos la ha confirmado públicamente.

El jueves, Huang abandonó la presidencia, la dirección ejecutiva y el consejo de administración de la empresa que había fundado 33 años antes. Ese mismo día trascendió que también habría mantenido una relación con una tercera mujer, otra empleada cuya identidad no se ha revelado.

La historia reúne todos los ingredientes de una novela de espionaje: un matrimonio chino, una relación extramatrimonial, negocios millonarios, tecnología estratégica y un empresario que pierde el control de su imperio.

Pero también ha resucitado una conversación mucho más antigua sobre la vida sentimental de los hombres que dominan Silicon Valley.

Porque Huang no es el primer magnate tecnológico cuya relación con una mujer de origen chino adquiere relevancia pública. Durante décadas, los fundadores de algunas de las mayores empresas estadounidenses han protagonizado romances, infidelidades, matrimonios y divorcios millonarios con mujeres de esa procedencia.

Historias muy diferentes, algunas escandalosas y otras perfectamente convencionales, que hasta ahora apenas compartían un elemento: la extraordinaria fortuna y el poder de sus protagonistas.

La creciente rivalidad entre Washington y Pekín ha terminado extendiendo esas sospechas incluso a matrimonios sobre los que no pesa ninguna acusación.

Google, Silicon, y el amor

En 2013, mientras Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, intentaba revolucionar la tecnología con unas gafas capaces de grabar vídeos y responder a órdenes de voz, su vida sentimental estaba provocando un terremoto dentro de la compañía.

Había comenzado una relación con Amanda Rosenberg, una empleada británica de ascendencia china y judía que trabajaba precisamente en el desarrollo de Google Glass.

Rosenberg, de veintitantos años, era una de las caras visibles del proyecto y había ideado la expresión "OK, Glass" para activar el dispositivo. Brin tenía 40 años, estaba casado con Anne Wojcicki, fundadora de la empresa genética 23andMe, y tenía dos hijos.

El cofundador de Google Sergey Brin con su actual pareja, Gerelyn Gilbert-Soto, en la MET Gala 2026. Photo by Stephen Lovekin/Shutterstock Gtres

Ambos formaban una de las parejas más conocidas y consolidadas de Silicon Valley. La familia tenía, además, una estrecha vinculación con Google: la hermana de Anne, Susan Wojcicki, había alquilado a Brin y Larry Page el garaje donde comenzaron a desarrollar su buscador.

La historia tenía un ingrediente especialmente incómodo. Wojcicki, la mujer, consideraba amiga a Rosenberg, la amante. Habían compartido cenas y encuentros familiares, y la esposa de Brin incluso le había comprado un regalo por Navidad.

Meses después, el fundador de Google abandonó el domicilio familiar. La separación se hizo pública en agosto de 2013 y el matrimonio terminó en divorcio dos años después.

El romance también provocó tensiones dentro de la compañía. Algunas trabajadoras cuestionaban que el fundador pudiera mantener una relación con una empleada sin que Google estableciera una separación profesional entre ambos.

Brin volvió a protagonizar las crónicas sentimentales poco después. En 2014 conoció a Nicole Shanahan, una abogada y empresaria estadounidense de ascendencia china que había crecido en una familia con dificultades económicas en California.

Coincidieron en un festival de yoga junto al lago Tahoe. Empezaron a quedar y fueron juntos a Burning Man, el excéntrico festival que reúne cada verano a parte de la élite tecnológica en el desierto de Nevada.

Se casaron en 2018 y tuvieron una hija. Pero su relación también terminó en divorcio, formalizado en 2023. La ruptura había adquirido notoriedad un año antes, cuando The Wall Street Journal publicó que Shanahan había mantenido una aventura con Elon Musk, amigo de Brin.

Ambos negaron la supuesta infidelidad. Las condiciones del divorcio nunca se hicieron públicas, aunque personas próximas al empresario describieron un acuerdo económico extraordinariamente generoso.

Shanahan, que ya había desarrollado su propia carrera empresarial y filantrópica, terminó dando el salto a la política nacional: en 2024 fue candidata a la vicepresidencia junto a Robert F. Kennedy Jr.

Las dos relaciones de Brin ilustran una cultura empresarial que Google tardó años en afrontar. Hasta qué punto los fundadores y altos cargos podían mantener relaciones con sus trabajadoras sin someterse a las mismas reglas que el resto de la plantilla.

En Google, una empresa nacida entre amigos, parejas y compañeros universitarios, aquellas fronteras se habían vuelto especialmente difíciles de establecer.

Matrimonios y poder

Pero los líos de faldas no son patrimonio exclusivo de Google. A sus 82 años, Larry Ellison, fundador de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, está criando a cinco hijos pequeños con su sexta esposa, Jolin Zhu, una mujer nacida en China y 47 años más joven que él. Tuvieron su primer hijo cuando ella rondaba los 23 años y él los 70, antes de que el empresario se divorciara de su anterior mujer.

El matrimonio ha mantenido su relación lejos de los focos. Ni siquiera los conocidos de Ellison se ponen de acuerdo sobre cómo se conocieron: unos hablan de un viaje a Japón, otros de un encuentro universitario y algunos de internet.

Pero Zhu ha empezado a ejercer su propia influencia gracias a la fortuna familiar. Antigua alumna de la Universidad de Michigan, ha impulsado importantes donaciones para sus equipos deportivos.

El matrimonio asegura haber aportado unos diez millones de dólares, parte de ellos destinados a financiar la incorporación de una joven promesa del fútbol americano. Zhu también ha participado en conversaciones con responsables universitarios sobre nuevas fórmulas de financiación.

La historia de Mark Zuckerberg y Priscilla Chan es muy distinta. Mientras Ellison ya había construido su fortuna cuando comenzó su relación con Zhu, el fundador de Facebook conoció a la que sería su esposa cuando ambos estudiaban en Harvard, antes incluso de crear la red social.

Chan, médica estadounidense hija de refugiados de origen chino, ha acompañado al empresario durante su ascenso hasta convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo.

Pero eso no le impidió imponer sus propias condiciones: cuando Facebook empezaba a convertirse en un fenómeno mundial, le exigió al menos una cita semanal y cien minutos a solas, fuera de las oficinas de la compañía.

Se casaron en 2012, un día después de la salida a Bolsa de la red social, en una ceremonia sorpresa celebrada en el jardín de su casa. Tienen tres hijas y dirigen juntos una importante organización filantrópica.

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan comiendo McDonald's en las calles de Roma en el año 2012, cuando se casaron. Gtres

En 2024, Zuckerberg sorprendió a su esposa encargando una estatua de más de dos metros de altura que la representa envuelta en una capa plateada. La colocó en su jardín como homenaje a la tradición romana de esculpir a los seres queridos.

Otro de los fundadores de Facebook, Eduardo Saverin, se casó en 2015 con Elaine Andriejanssen, una financiera también de ascendencia china nacida en Indonesia.

Se conocieron cuando ambos estudiaban en Massachusetts y retomaron el contacto años después en Singapur, donde ella trabajaba en el sector financiero y él se había instalado tras abandonar Estados Unidos.

La boda se celebró en la Costa Azul francesa y estuvo rodeada de un secretismo extraordinario: los invitados recibieron instrucciones de viajar al aeropuerto de Niza sin conocer siquiera el lugar exacto de la celebración.

Ahora, ambos dirigen una fundación que figura entre las diez mayores organizaciones donantes privadas de Singapur y que financia proyectos de educación, salud mental e investigación médica.

Las relaciones con mujeres de ascendencia china también se extendieron al círculo de los primeros inversores de Facebook. Jim Breyer, uno de los financieros que apostaron por la red social cuando todavía era una pequeña empresa, se casó en 2012 con Angela Chao, empresaria estadounidense de ascendencia china que llegó a dirigir la naviera familiar Foremost Group.

Se habían conocido un año antes, durante una gala del Museo Metropolitano de Nueva York. Chao era hermana de Elaine Chao, secretaria de Transporte de Trump y esposa del senador republicano Mitch McConnell.

Breyer, por su parte, también había invertido en compañías chinas. El matrimonio reunía así negocios tecnológicos, grandes intereses comerciales y conexiones políticas. La historia terminó trágicamente en febrero de 2024, cuando Angela murió a los 50 años en un accidente de coche en Texas.

Fuera del entorno de las redes sociales, Brian Armstrong, fundador de Coinbase, una de las mayores plataformas de compraventa de criptomonedas del mundo, contrajo matrimonio en 2024 con Angela Meng, nacida en Pekín y criada en Estados Unidos, donde desarrolla su carrera profesional como periodista y profesional del sector financiero. La relación está rodeada de tanto secretismo que hasta su boda sorprendió a parte del entorno profesional del empresario.

Aunque todas estas historias son muy distintas, tienen algo en común. Estas mujeres comparten vínculos con algunos de los hombres más poderosos de Silicon Valley y raíces familiares chinas.

Durante años, sus relaciones apenas han trascendido las crónicas sociales, pero el escándalo de Nvidia ha terminado situándolas bajo una misma sospecha: la posibilidad, sin pruebas que la respalden en estos matrimonios, de que Pekín utilice las relaciones sentimentales para ganar influencia sobre la élite tecnológica estadounidense.

El amor, cuestión de seguridad

En las redes sociales ha comenzado a circular un término asociado desde hace décadas al espionaje: honey trap, literalmente "trampa de miel". Se utiliza para describir las operaciones en las que los servicios de inteligencia recurren a relaciones sentimentales o sexuales para obtener información, ejercer influencia o chantajear a sus objetivos. Una práctica que no es nueva ni exclusiva de China.

El antecedente más llamativo se remonta al primer mandato de Donald Trump. En 2017, los servicios de contraespionaje estadounidenses advirtieron a Jared Kushner, yerno y asesor del presidente, sobre Wendi Deng, exmujer del magnate de los medios Rupert Murdoch.

La empresaria, nacida en China, se había casado con Murdoch en 1999, después de conocerlo mientras trabajaba en una de sus compañías. Se divorciaron en 2013, pero Deng conservó su estrecha amistad con Kushner e Ivanka Trump.

Los responsables de contraespionaje sospechaban que podía estar utilizando esas relaciones para favorecer los intereses de Pekín. Una de sus preocupaciones era un proyecto financiado por China para construir un jardín de 100 millones de dólares en Washington, con una torre de 21 metros que podría utilizarse para labores de vigilancia.

Deng negó conocer aquellas sospechas y cualquier implicación en el proyecto y nunca fue acusada formalmente de espionaje.

Ocho años después de que aquellas advertencias se hicieran públicas, el escándalo de Nvidia ha reavivado los temores sobre posibles operaciones de seducción organizadas desde el gigante asiático.

En las redes sociales han comenzado a circular fotografías de Mark Zuckerberg, Larry Ellison y Brian Armstrong junto a sus esposas de ascendencia china, acompañadas de insinuaciones sobre una supuesta estrategia de Pekín para infiltrarse en la élite tecnológica estadounidense.

Las sospechas contrastan con la realidad de Silicon Valley, una región donde la inmigración ha sido fundamental para el desarrollo de la industria tecnológica.

Según el Silicon Valley Index de 2026, el 42% de sus habitantes se identifica como asiático y alrededor del 40% ha nacido fuera de Estados Unidos. Entre los profesionales tecnológicos cualificados, siete de cada diez son inmigrantes. La presencia de personas de origen asiático en los círculos empresariales de la región responde, por tanto, a una realidad demográfica mucho más amplia que las especulaciones surgidas en internet.

La rivalidad entre Washington y Pekín ha añadido una nueva dimensión a líos de faldas de Silicon Valley. Durante décadas, los romances, infidelidades y divorcios de sus fundadores alimentaron las revistas del corazón sin poner necesariamente en peligro sus imperios.

Ahora, cuando sus compañías controlan tecnologías esenciales para la seguridad nacional e internacional, las relaciones personales pueden desencadenar investigaciones de inteligencia y crisis empresariales.



