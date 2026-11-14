Risto Mejide: "Óscar Puente no ha demostrado ni dignidad, ni coherencia, ni empatía con las víctimas de la tragedia de Urda"

Risto Mejide tiene nuevo programa hecho a su medida. En El Comité, el presentador y publicista reúne en cada edición —los lunes a las 23:00 horas— a un grupo de expertos de diferentes ámbitos para analizar las principales cuestiones de la actualidad política, económica, judicial, social e internacional desde el conocimiento y la experiencia profesional de cada uno de ellos.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con el catalán para que nos explique un poco más de su nuevo formato en Mediaset que compagina con Todo es mentira —de lunes a viernes en las sobremesas de Cuatro—.

Lo primero que ha querido abordar el comunicador ha sido la filosofía que mueve este nuevo proyecto televisivo, ha reflexionado sobre el papel de la opinión pública y no ha esquivado una de las cuestiones políticas más comentadas de las últimas semanas: la dimisión de Óscar Puente.

Risto Mejide en su nuevo programa, 'El Comité'. Mediaset España

Además, nos ha hablado de los aprendizajes de su trayectoria profesional, de las personas a las que admira intelectualmente y de su escaso interés por la viralidad en tiempos dominados por los algoritmos en redes sociales.

Precisamente, el espíritu de su nuevo formato nace de una premisa que para Mejide resulta esencial: diferenciar una opinión de un análisis fundamentado. Una cuestión que, a su juicio, está más vigente que nunca.

El presentador y publicista en un momento de su programa. Mediaset España

"Ya sólo el hecho de que me hagas esa pregunta denota lo necesario que es El Comité. El análisis fundamentado debería anteceder siempre a la formación de cualquier opinión", afirma.

Y es que el nuevo espacio de Cuatro busca reivindicar el valor del conocimiento especializado frente a los debates acelerados que dominan buena parte de la conversación pública.

No obstante, si hay un asunto sobre el que se muestra especialmente contundente es la reciente dimisión de Óscar Puente, exministro de Transportes y Movilidad Sostenible tras los últimos accidentes ferroviarios en España.

El presentador realiza una lectura muy crítica de la salida del vallisoletano y cuestiona abiertamente las explicaciones ofrecidas para justificar su renuncia.

"Bueno, ojo a esto, porque dijo que dimitía por tres razones, que son tres valores. Dignidad, dignidad política, dijo él, coherencia y empatía", asegura el presentador.

Sin embargo, considera que ninguno de esos principios ha estado presente realmente en su comportamiento. "Empatía, por supuesto, ninguna. Un ministro que ha sido capaz de decir ‘yo no sé qué puede recompensar o compensar a una víctima que ha perdido una pierna’, demuestra que no la tiene", señala.

La crítica continúa. Para Mejide, el comportamiento de Puente durante los días previos a su renuncia contradice el argumento esgrimido para abandonar el cargo.

"Coherencia, absolutamente ninguna. Lo hemos visto. Se tiró seis días, 144 horas, haciéndonos creer que no iba a dimitir. Y, de hecho, los mismos valores que él exprimía para seguir en el cargo son los que después nos dijo para dimitir. Su cambio de discurso constituye un ejercicio de cinismo político", apunta.

"Porque si los mismos valores te sirven para decir tanto que dimites como que no, da igual lo que digas. Y yo agradezco al exministro que nos haya demostrado cuál es realmente el trasfondo de esa política vacía. No vale de nada decir que uno ostenta la dignidad, la coherencia o la empatía si después no lo demuestra", añade el catalán.

Risto, conectado con algunas de sus reporteras en 'El Comité'. Mediaset España

El presentador va incluso más allá al cuestionar el comportamiento mantenido durante los días anteriores a la renuncia: "Porque se pasó seis días haciendo un teatrillo. Una actuación especialmente desafortunada por el contexto en el que se producía y por las víctimas afectadas. Si es verdad lo que nos dijo, ya no me creo nada, si es verdad que desde el minuto uno ya pensó en dimitir: ¿A qué viene el teatrillo delante de todos y, sobre todo, de las familias de las víctimas?", apunta.

A partir de ahí su discurso hacia el ya exministro se endurece todavía más: "Diciendo que no iba a dimitir y no pensaba dejar su cargo, cuando había ya comunicado a su propia familia que sí lo iba a hacer. Esa es la dignidad del ministro saliente. Esa es su coherencia. Desde luego esa es la empatía que ha tenido con las víctimas y sus familiares".

Lejos de rebajar el tono, el comunicador aprovecha para dirigir un último mensaje a Puente. "Deseamos que tanta paz se lleve como paz deja. Por todos esos insultados, bloqueados, gente a la que ha ofendido y molestado. Como él decía, además con orgullo, 'ese es mi trabajo y lo estoy haciendo muy bien'. Bueno, pues tan bien no lo ha hecho, señor ministro", afirma.

Asimismo, atribuye a su gestión una responsabilidad directa en los acontecimientos ferroviarios que han marcado la actualidad reciente.

"Se lleva a sus espaldas los dos accidentes mortales más trágicos de la historia de nuestro país en vías ferroviarias de alta velocidad", concluye el presentador al referirse a la dimisión del exministro.

Otros temas de actualidad

Tras hablar de uno de los temas de más actualidad, este periódico pregunta a Mejide si existe algún asunto sobre el que prefiera decir "no lo sé" antes que lanzarse a opinar. Su respuesta: "Es una buena pregunta para los expertos de El Comité".

Entre esas preguntas a las que no se ha lanzado a responder y que ha derivado a los expertos de su programa de Cuatro están desde cuál ha sido la noticia más importante de 2026 a qué cuestiones considera imprescindibles para esclarecer lo sucedido en Urda, pasando por si cree que España dispone de mecanismos suficientes para investigar de forma independiente una gran tragedia pública; dónde debe situarse el límite entre responsabilidad política y responsabilidad técnica en una crisis como esta; qué medidas serían necesarias para recuperar la confianza ciudadana en la seguridad ferroviaria.

El publicista tampoco ha querido mojarse sobre si la vivienda debe tratarse principalmente como un derecho o como un bien de mercado; ni qué papel deben desempeñar ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda; cómo compatibilizaría el control fronterizo con la protección de los derechos humanos; qué errores suelen cometer los medios de comunicación cuando informan sobre inmigración; cuáles serían, a su juicio, los tres asuntos que más influirán en el voto de los ciudadanos el próximo 29 de noviembre.

Por último, tampoco ha sabido pronunciarse sobre si pudiera formularle una única pregunta a todos los líderes políticos antes de las elecciones, cuál sería… "Y alguna más", confiesa.

Su extensa trayectoria

El publicista y comunicador Risto Mejide en un posado para su cadena. Mediaset España

Mejide saltó a la fama como jurado de Operación Triunfo para después labrarse una sólida carrera en televisión. Tras su paso por Mediaset y Atresmedia, regresó al grupo de Fuencarral, donde actualmente compagina Todo es mentira en las sobremesas de Cuatro y El Comité, en la noche de los lunes del canal.

Pero entre OT y el nuevo formato, le preguntamos al catalán por su mayor fracaso profesional de su carrera y las enseñanzas extraídas de él: "Me enseña más Todo es mentira en un solo día que cualquier fracaso que haya podido tener, dentro y fuera de la tele".

Y en ese programa hay personas a las que admira intelectualmente pese a no compartir necesariamente sus ideas. Lejos de citar grandes filósofos, pensadores o referentes internacionales, el presentador pone el foco en su entorno profesional más cercano.

"Casi todos los colaboradores de Todo es mentira: desde José Manuel García-Margallo hasta Pablo Echenique, pasando por Pilar Rahola, Alfonso Serrano, Ana Vázquez, Jaime de los Santos o José Muñoz".

Una lista a la que suma a varios de sus compañeros de programa. "Y, por supuesto, Laila Jiménez, Fabián Pérez, Miguel Ángel Martín, Luis Fabra, Saray Cerro, Berta Collado, Danny Boy Rivera, etc.", añade.

Su nueva ilusión

Esa diversidad ideológica es precisamente uno de los elementos que reivindica y que conecta directamente con el espíritu de El Comité. Según explica, el objetivo pasa por confrontar puntos de vista distintos desde el conocimiento especializado, dejando en un segundo plano las etiquetas partidistas.

Cuando se le plantea cuál es el problema que más debería preocupar actualmente a los españoles y del que apenas se habla, vuelve a recurrir al propio formato para responder: "Es una buena pregunta para los expertos de El Comité".

Mejide solo quiere ser conductor de una conversación basada en el criterio de especialistas. Y es precisamente al definir el programa cuando resume con más claridad la ambición del proyecto.

"El Comité es la primera auditoría de expertos televisada en la que se analizan los temas más importantes de la actualidad de la forma más objetiva posible: aportando datos, experiencia y conocimiento".

A renglón seguido añade otro matiz importante: "Y dejando de un lado, en la medida de lo posible, las ideologías que cada uno tenga".

No obstante, Risto insiste en que este nuevo espacio no compite con Todo es mentira, sino que responde a una lógica completamente diferente. "Son formatos muy diferentes. Un diario tiene la velocidad trepidante de la actualidad. Un semanal te permite analizar con más detalle y profundizar más en los temas".

Además, destaca que ambos programas parten de enfoques distintos. "Todo es mentira es un programa de sobremesa y de humor en el que se analiza la actualidad desde dentro de la política y con los representantes políticos en la mesa".

En cambio, en el nuevo formato la prioridad recae sobre el conocimiento y no sobre el cargo. "En El Comité, si viene algún político, será como experto en alguna materia, no por ostentar ningún cargo", aclara.

La viralidad de las redes sociales

Por último, en una época en la que gran parte de la televisión y de las redes sociales parecen diseñadas para provocar reacciones inmediatas y acumular visualizaciones, sorprende su respuesta cuando imagina cuál de sus declaraciones le gustaría que se hiciera viral dentro de un año. "Ninguna. Hacerse viral está sobrevalorado", concluye.