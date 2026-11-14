Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026, en Ceuta (España). Marcos Moreno / Europa Press

Una nueva Jefatura, mejores condiciones y reconocimiento al mérito: las exigencias de los policías de Ceuta

La nueva Jefatura Superior de Policía de Ceuta lleva tres décadas sobre la mesa sin que se haya colocado un solo ladrillo.

Esta es tan solo una de las reivindicaciones que la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han trasladado al delegado del Gobierno, David de la Encina, durante una reunión celebrada el jueves.

Entre la batería de reivindicaciones, están las mejoras urgentes en las infraestructuras y de los medios materiales, además de la mejora en las condiciones laborales de los agentes.

El encuentro se produjo después de una concentración convocada en la plaza de los Reyes por los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, entre ellas AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles) y Jucil (Asociación Profesional Justicia Guardia Civil), para exigir el reconocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como profesión de riesgo y una jubilación digna.

Sobre la mesa, los representantes sindicales pusieron una serie de demandas que consideran urgentes.

Entre ellas, la construcción de una nueva Jefatura Superior que sustituya a la actual, que, según denuncian, no cuenta con espacio suficiente ni reúne las condiciones adecuadas para que los funcionarios puedan desarrollar su trabajo con garantías.

A esta reclamación se suma la actualización del Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT), que consideran obsoleto y alejado de las necesidades operativas de Ceuta y de la presión migratoria que soporta la ciudad.

Desde los sindicatos también han insistido en la necesidad de incrementar la dotación de medios materiales para mejorar la seguridad de los efectivos durante sus intervenciones.

Otra de las cuestiones centrales de la reunión ha sido la ampliación del espigón fronterizo del Tarajal. Los sindicatos han reclamado que los trabajos comiencen “cuanto antes” para reforzar la protección de la frontera.

Sin embargo, el inicio de las obras tiene ya una fecha: el 17 de noviembre, como conocimos la semana pasada y les trasladó David de la Encina.

La intervención constituye una de las medidas pendientes para mejorar las infraestructuras fronterizas de la ciudad, especialmente después de los acontecimientos migratorios registrados durante el pasado verano.

Reconocimiento

UFP y SUP también han formalizado una petición dirigida al Ministerio del Interior para que conceda la Cruz al Mérito de la Seguridad, a título individual, a todos los policías nacionales y guardias civiles que participaron en la contención de la entrada masiva de inmigrantes de los días 30 y 31 de julio.

La solicitud incluye tanto a los efectivos destinados permanentemente en Ceuta como a los agentes de las unidades desplazadas desde otros puntos de España para prestar apoyo durante la crisis migratoria que siguió a la entrada masiva.

Las organizaciones sindicales consideran que la condecoración serviría para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio de los profesionales que participaron en el dispositivo.

Tras el encuentro,y según recogen El Faro de Ceuta y El Pueblo de Ceuta, los sindicatos valoraron la disposición mostrada por el delegado del Gobierno, que tomó nota de las reivindicaciones y se comprometió a realizar las consultas pertinentes sobre las cuestiones planteadas, incluida la viabilidad de conceder las condecoraciones solicitadas.

De la Encina también se habría comprometido con los representantes policiales a trasladar una respuesta oficial en las próximas fechas y a mantener nuevos encuentros para abordar los asuntos pendientes.

Según los sindicatos, el delegado del Gobierno se mostró “cercano, participativo y dispuesto a escuchar, tomando nota de todas las reivindicaciones planteadas y emplazándonos a futuras reuniones”.

No obstante, las organizaciones han advertido de que permanecerán vigilantes para que los compromisos se traduzcan en hechos.

“La seguridad de Ceuta y las condiciones laborales de sus policías no pueden seguir esperando”, subrayaron.