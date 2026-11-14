Máxima alerta policial por el debut de Raúl en Oviedo ante miles de aficionados tras la fuga de El Ruso y los avisos de bomba

La histeria colectiva se ha apoderado de la ciudad de Oviedo por los avisos falsos de bomba que se han sucedido en la última semana tras la fuga de 'El Ruso', el presunto autor de la explosión del barrio de Villafría en la que murió un agente de policía.

En este contexto, el debut de Raúl González como entrenador del Real Oviedo estará marcado esta noche por un dispositivo de seguridad pocas veces visto antes en el Tartiere.

La Policía extremará los controles de acceso al estadio ante la previsión de que miles de aficionados acudan a presenciar el estreno del exfutbolista del Real Madrid en el banquillo asturiano.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la Policía está "muy preocupada" ante lo que pueda acontecer en el feudo carbayón, ya que un aviso de bomba obligaría a evacuar el estadio y a suspender el partido.

Por esta razón, el dispositivo incluirá el establecimiento de controles exhaustivos en los accesos al estadio, con cacheos y especial atención a las mochilas y pertenencias de los espectadores.

La intención es revisar los objetos que introduzcan los aficionados de manera individualizada para impedir la entrada de cualquier material sospechoso.

Las fuentes consultadas explican que la vigilancia será especialmente rigurosa durante las horas previas al encuentro, cuando se espera la llegada de miles de seguidores.

La presencia de especialistas en desactivación de explosivos forma parte de los dispositivos habituales de seguridad de los partidos. Sin embargo, esta vez tendrán una presencia especial.

Los TEDAX de la Policía Nacional realizan inspecciones preventivas durante la semana y también en las jornadas en las que se disputan encuentros, según las mismas fuentes.

Sin embargo, la situación que atraviesa Oviedo ha elevado considerablemente la inquietud de los responsables de seguridad.

Las continuas llamadas alertando de la posible presencia de artefactos explosivos están obligando a las fuerzas de seguridad a mantener una vigilancia especial.

Aunque los avisos recibidos en los últimos días han resultado falsos, el temor a que pueda aparecer otra bomba ha generado un clima de nerviosismo entre la población.

A ello hay que unir la fuga de 'El Ruso', que sigue en paradero desconocido y sobre el que pesa una orden de detención internacional.

Desde entonces, las fuerzas de seguridad mantienen abierta la búsqueda del presunto asesino, cuya huida ha provocado una extraordinaria movilización policial en Asturias, con más de 300 agentes.

Según las fuentes consultadas, los responsables de seguridad del estadio tienen preparados procedimientos de evacuación para actuar con rapidez si se produce alguna incidencia que requiera desalojar las instalaciones.

Histeria colectiva

La histeria colectiva que existe en la capital asturiana ha quedado reflejada en los últimos días en al menos tres intervenciones policiales por falsos avisos de bomba en Oviedo.

El jueves, los agentes tuvieron que desplazarse a la calle José Manuel Fuente 'El Tarangu', en La Corredoria, por una mochila sospechosa, y horas después a la avenida del Mar, donde otro objeto abandonado obligó a cortar la circulación.

El viernes, el hallazgo de una maleta en el número 31 de la calle Uría provocó un nuevo despliegue, con el desalojo de los comercios de la zona. En los tres casos se descartó la presencia de explosivos.

La sucesión de incidentes ha llevado a la Policía Nacional a advertir públicamente de las consecuencias de los avisos falsos, que obligan a movilizar agentes, bomberos y ambulancias y restan efectivos a otras emergencias.

Mientras tanto, el cerco sobre 'El Ruso' continúa sin resultados. Los agentes han peinado distintos barrios de Oviedo, como Las Campas y San Lázaro, además de la calle Joaquina Bobela y el entorno de Villafría, donde se produjo la explosión.

Los registros se han extendido a zonas boscosas, cementerios, polígonos industriales y localidades próximas, como Las Regueras.

También se han establecido controles en carreteras, estaciones de tren y autobús, mientras los investigadores recurren a drones y unidades especiales para intentar localizar al fugitivo.

Pese al despliegue de unos 300 agentes, 'El Ruso' sigue en paradero desconocido cuatro días después de la explosión.

La búsqueda se ha ampliado al conjunto del territorio nacional y se ha emitido una orden internacional de detención, aunque los investigadores no descartan que permanezca oculto en Asturias.