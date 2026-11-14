El Hierro, la 'Ceuta sin vallas' del Atlántico: mafias despiadadas, una nueva ruta desde Senegal y "20 años de crisis sin resolver"

La carretera que conduce a La Restinga termina frente al océano Atlántico. Para llegar hasta allí hay que atravesar las montañas del sur de El Hierro, dejar atrás los pinares que crecen sobre las tierras altas y continuar por una sucesión de curvas en las que el paisaje va perdiendo vegetación hasta convertirse en una extensión de lava oscura.

Los árboles desaparecen, las pendientes se vuelven áridas y el mar, que durante buena parte del recorrido permanece oculto, comienza a ocupar el horizonte. Abajo, casi al final de la carretera, aparece un pueblo de casas blancas y fachadas de colores, levantado sobre una pendiente volcánica, con calles tan estrechas que apenas permiten cruzarse a dos coches y otras que terminan, después de una cuesta pronunciada, en un pequeño puerto pesquero.

La Restinga tiene algo más de seiscientos habitantes y una relación con el mar que determina sus horarios, sus oficios y buena parte de sus conversaciones. Todavía es posible encontrar a un hombre que por la mañana trabaja como patrón de una embarcación de buceo y, cuando las condiciones lo permiten, sale a pescar, porque conoce los fondos de esta costa desde mucho antes de que el submarinismo convirtiera el pueblo en un destino apreciado por los visitantes europeos.

Imagen tomada desde un dron en la que se ven decenas de migrantes a bordo de un cayuco que navega cerca del puerto de La Restinga Borja Suárez / Reuters.

Los pequeños centros de inmersión se suceden entre las viviendas y los restaurantes, mientras en los locales próximos al muelle se guardan botellas de aire, trajes de neopreno y equipos que después se transportan hasta los barcos.

Ese es el puerto al que, durante las últimas semanas, han llegado miles de personas procedentes de Senegal, Gambia y otros países del continente vecino. Las embarcaciones aparecen después de travesías que pueden prolongarse durante seis o siete días y terminan, cuando consiguen alcanzar tierra, entre las ambulancias, los voluntarios de Cruz Roja y los agentes de la Policía Nacional que esperan al pie del muelle.

Las grúas retiran los cayucos vacíos para dejar libres los atraques y los camiones atraviesan las calles cargados con los restos de aquellas embarcaciones. En algunos momentos llegaron a acumularse 26, cuya retirada obligó a desplazar maquinaria desde Tenerife después de que se averiara la grúa utilizada habitualmente.

La Restinga tiene las dimensiones de La Restinga. Cada metro de muelle cumple una función y los pescadores necesitan que sus barcos puedan entrar y salir. Los días de mayor actividad, entre los rescates, los turistas que esperan para practicar submarinismo y las embarcaciones abandonadas, el puerto parece demasiado pequeño para todo lo que sucede en él.

Desde comienzos de octubre han desembarcado en El Hierro más de 8.000 migrantes, una cantidad difícil de imaginar en una isla de 12.040 habitantes, con un único hospital y unas comunicaciones que dependen de un pequeño aeropuerto y de sus conexiones marítimas.

La borrasca Charles, que durante los últimos días ha castigado Canarias con fuertes vientos y un oleaje considerable, tampoco ha interrumpido las llegadas. Sólo el miércoles fueron rescatadas 332 personas a bordo de cuatro cayucos, mientras las conexiones con el exterior permanecían suspendidas durante horas por las condiciones meteorológicas.

Un cayuco con 63 migrantes navega en las cercanías de un tormentoso Puerto de la Restinga, en el Hierro, la mañana de este miércoles. Borja Suárez / Reuters.

Una Ceuta sin vallas

Hay algo de Ceuta en este territorio perdido en el Atlántico, aunque las dos fronteras se parezcan poco cuando se observan sobre un mapa. La ciudad autónoma convive con Marruecos al otro lado de unas vallas y con dispositivos de seguridad ligados a su condición fronteriza.

En El Hierro, la frontera comienza mucho antes de que aparezca una embarcación en el horizonte, en las costas de África occidental, desde donde los cayucos emprenden un recorrido de más de mil kilómetros sin que siempre pueda determinarse el lugar exacto al que terminarán llegando.

El problema tiene también una dimensión geográfica. El Hierro ocupa 268 kilómetros cuadrados repartidos entre tres municipios —Valverde, La Frontera y El Pinar—, conectados por carreteras que atraviesan montañas y bordean barrancos.

Aquí las distancias tienen poco que ver con los kilómetros. Desde La Restinga hasta San Andrés, donde se encuentra el centro de atención temporal a migrantes, hay que recorrer una carretera que asciende desde el litoral hasta las medianías, atravesando un paisaje que puede cambiar por completo en apenas media hora.

Abajo, la lava ocupa enormes extensiones de terreno y el calor se concentra sobre la roca oscura. Más arriba reaparecen los pinares y la humedad comienza a sentirse en las zonas de mayor altitud.

En El Hierro es posible salir de un pueblo bajo un sol que parece de verano y llegar a otro donde ha comenzado el invierno. La niebla oculta con facilidad las curvas de San Andrés mientras continúa despejado el cielo sobre el Mar de las Calmas.

Esa variedad, que constituye uno de los atractivos de la isla, adquiere consecuencias menos poéticas cuando hay que trasladar heridos, enviar ambulancias o movilizar profesionales entre lugares que, aunque parezcan cercanos, están separados por carreteras difíciles.

El aislamiento ha contribuido también a preservar un modelo turístico singular. El Hierro carece de los grandes complejos hoteleros que ocupan kilómetros de costa en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura o Lanzarote.

Sus alojamientos se reparten entre pequeños establecimientos, casas rurales y viviendas vacacionales, muchas de ellas situadas en pueblos donde los visitantes comparten restaurantes y tiendas con los residentes. La isla dispone de unas 3.965 plazas turísticas, de las cuales apenas 376 corresponden a hoteles.

Llegar exige hacer escala en Tenerife o Gran Canaria y afrontar unos precios que han favorecido un turismo de poder adquisitivo generalmente medio o medioalto, principalmente peninsular, además de visitantes alemanes, franceses y británicos.

Hay quienes viajan exclusivamente para sumergirse en la reserva marina del Mar de las Calmas, otros que recorren los senderos y algunos que regresan cada año. Ese turismo sostiene numerosos negocios familiares, especialmente en La Restinga, donde los centros de buceo necesitan el mismo puerto que utilizan los pescadores y donde ahora desembarcan quienes han pasado varios días navegando desde las costas senegalesas.

Los vecinos llevan tiempo reclamando que las operaciones humanitarias puedan desarrollarse sin ocupar permanentemente los espacios necesarios para trabajar. Durante las últimas semanas han denunciado la acumulación de residuos, las dificultades para acceder al muelle y las consecuencias económicas de una situación que ha terminado convirtiéndose en habitual.

Pero las dimensiones de la isla se dejan sentir también lejos del puerto. El Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, en Valverde, dispone de 31 camas de hospitalización que llegaron a estar ocupadas durante los días de mayor presión, principalmente por pacientes residentes.

Los responsables sanitarios tuvieron que acondicionar el salón de actos con otras diez plazas y reorganizar sus servicios para atender a quienes llegaban en estado de agotamiento, deshidratación o con lesiones derivadas de la travesía.

Jéssica Acosta, responsable de los servicios sanitarios insulares, describió la situación como una "tensión complicada". Cuando coinciden operaciones en La Restinga y La Estaca, los profesionales deben distribuirse entre ambos puertos sin abandonar la atención habitual. "Tenemos que sacar de donde no hay", explicó a EL ESPAÑOL.

El problema se reproduce en Salvamento Marítimo, cuyas tripulaciones llevan semanas encadenando rescates que pueden prolongarse durante buena parte de la noche. Uno de sus trabajadores regresó al muelle después de participar en una operación con alrededor de doscientas personas.

Todavía quedaban otras embarcaciones pendientes de atención. "¡Llevo 18 horas trabajando, joder, no puedo más!", terminó gritando. Para esos profesionales, la llegada al puerto puede ser apenas una pausa antes de regresar al mar.

Mientras que para los supervivientes comienza otro recorrido, esta vez por las carreteras de El Hierro, que los conduce hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés.

Migrantes reciben asistencia en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en la isla de El Hierro Borja Suárez / Reuters.

En el CATE de El Hierro la situación es de casi colapso mientras intentan trasladar a los migrantes que recién llegan a otros dispositivos de islas como Tenerife o Fuerteventura. Borja Suárez / Reuters.

El recinto, inaugurado en noviembre de 2023 con capacidad prevista para unas 800 personas, ha llegado a reunir cerca de un millar durante los últimos días. Las tiendas de campaña y los módulos prefabricados se han llenado y el polideportivo municipal ha tenido que utilizarse como alojamiento adicional.

La Policía Nacional realiza allí las identificaciones con el apoyo de intérpretes, letrados y personal humanitario. Según fuentes policiales consultadas por este periódico, el dispositivo llegó a contar con apenas diez funcionarios para atender a aproximadamente mil migrantes.

Los refuerzos enviados desde Tenerife intentan acelerar unos procedimientos que dependen también de la disponibilidad de plazas en las demás islas. "Entra más gente de la que podemos derivar", resumió Armas.

Algunos de los recién llegados apenas permanecerán unos días en El Hierro. EL ESPAÑOL ha documentado el recorrido de personas que, cuatro jornadas después de alcanzar La Restinga en cayuco, subían por la escalerilla de un avión con destino a Madrid-Barajas, desde donde serían trasladadas a distintos recursos de acogida.

Para otros, el viaje continuará hacia diferentes países europeos. La mayoría abandonará una isla de la que probablemente recordará poco más que el puerto, las montañas y las instalaciones donde pasó sus primeras horas en España. Pero hay quienes se han quedado.

Los nuevos herreños

En San Andrés, a poca distancia del centro donde ahora se alojan centenares de migrantes, se encuentra Casa Goyo, uno de los restaurantes tradicionales más conocidos de El Hierro.

El pueblo está situado en las medianías, entre fincas agrícolas, explotaciones ganaderas y carreteras que desaparecen algunos días bajo una niebla espesa. A sus mesas acuden familias herreñas, trabajadores que aprovechan el descanso del mediodía y visitantes que recorren la isla en busca de una cocina que todavía conserva numerosos establecimientos familiares.

En restaurantes de este tipo, y en otros negocios del norte y del sur, se aprecia una transformación que apenas aparece en las estadísticas migratorias. Durante los últimos años, jóvenes que desembarcaron siendo menores de edad han terminado incorporándose a la actividad económica de El Hierro.

Algunos trabajan en empresas de construcción o mantenimiento; otros, en explotaciones agrícolas, en la ganadería o en la hostelería. Entre ellos hay quienes llegaron sin conocer apenas el idioma y hoy atienden a los clientes con expresiones y giros del habla canaria.

El acento se adquiere trabajando, conversando con los compañeros y frecuentando los mismos lugares que los vecinos. Al cabo de unos años, algunos hablan como quienes han vivido siempre allí.

La posibilidad de establecerse en El Hierro responde también a las necesidades de su economía. En octubre de 2023, empresarios locales promovieron una iniciativa para formar a 48 menores llegados en cayuco y facilitar su incorporación a oficios donde faltaban trabajadores.

Un año después, el Gobierno de Canarias impulsó otro programa para cincuenta jóvenes de entre dieciséis y dieciocho años, destinado a la enseñanza del español y a su preparación profesional. Algunos encontraron empleo y permanecieron en la isla; otros continuaron hacia lugares donde tenían familiares o mayores oportunidades laborales.

Entre quienes se han quedado hay personas que han formado parejas, han tenido hijos y han construido una vida que transcurre entre los mismos colegios, supermercados y espacios públicos que frecuentan las familias herreñas.

En una isla donde, recordemos, apenas viven doce mil personas, la convivencia termina por acortar distancias que en otros lugares podrían mantenerse durante años. Una cara desconocida deja pronto de serlo. Si alguien no sabe quién es una persona, probablemente encuentre a otro vecino capaz de explicárselo.

La magistrada Ana Domínguez conoció esa particularidad cuando llegó desde Tenerife para hacerse cargo del único juzgado de El Hierro. Su despacho se encontraba en un edificio discreto de la avenida Dacio Darias, en Valverde, donde debía resolver procedimientos civiles, penales y familiares.

En mayo de 2025, durante una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, describió una circunstancia poco habitual en destinos judiciales más poblados: "He juzgado a personas que después me he encontrado en el supermercado".

La isla se había convertido años antes en escenario de la serie Hierro, protagonizada por Candela Peña, que interpretaba a una jueza recién llegada a una comunidad donde las relaciones personales complicaban las investigaciones criminales. Domínguez reconocía que su trabajo cotidiano se parecía poco al de la protagonista televisiva.

"No me identifico con el personaje de Candela Peña", explicó entonces. Entre sus responsabilidades había, sin embargo, una especialmente difícil: intervenir en las actuaciones judiciales relacionadas con los cadáveres de quienes morían durante las travesías hacia Canarias.

La convivencia con la migración tiene esa dimensión que raramente puede apreciarse en los recuentos. En San Andrés, los jóvenes que llegaron años atrás y ahora trabajan en restaurantes, obras o explotaciones agrícolas comparten el pueblo con otros que acaban de desembarcar.

Entre quienes ya tienen una familia y hablan con acento canario, y quienes todavía esperan completar sus identificaciones en el CATE, pueden haber transcurrido apenas unos años. Son distintas etapas de un viaje cuyo origen se encuentra a muchos días de navegación.

La otra orilla

El Hierro ocupa el extremo occidental y meridional de Canarias, una posición que explica parte de su protagonismo en las rutas procedentes de Senegal y Gambia. Los cayucos pueden recorrer más de un millar de kilómetros antes de alcanzar sus costas, aunque las trayectorias dependen de los puntos de salida, los controles policiales y las condiciones del océano.

Las embarcaciones, utilizadas tradicionalmente para la pesca, transportan combustible, agua y alimentos para numerosos pasajeros. Una avería, un error de rumbo o el agotamiento de las provisiones pueden convertir una travesía de varios días en una desaparición de la que nunca llegue a conocerse el desenlace.

Hay algo diferente en los cayucos que llegan estos días a La Restinga, y basta observarlos mientras se aproximan al puerto para advertirlo. En otras oleadas habían desembarcado numerosas personas procedentes de Malí, un país sin salida al mar, algunas de las cuales apenas tenían experiencia marítima y llegaban mareadas, exhaustas, después de travesías dirigidas por patrones que tampoco siempre conocían bien la navegación.

Ahora, entre los pasajeros aparecen hombres vestidos todavía con monos de pesca, marineros acostumbrados al Atlántico y patrones que gobiernan aquellas embarcaciones con un aplomo difícil de encontrar en quien se enfrenta por primera vez al océano. Incluso cuando las olas alcanzan los cuatro metros, saben cómo conducir el cayuco hasta las inmediaciones del puerto.

Algunos desembarcan por su propio pie, en aparente buen estado, después de cinco o seis días de navegación. La diferencia ayuda a comprender las circunstancias de esta nueva oleada.

La celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Senegal ha obligado a movilizar a miles de agentes de seguridad y, según explicaron las autoridades senegalesas al Gobierno canario, ha reducido temporalmente la vigilancia de sus costas.

A ello se sumaron varias semanas de buen tiempo y las noticias que circulaban sobre embarcaciones anteriores que habían conseguido alcanzar Canarias. Para quienes llevaban años trabajando en el mar, aquella sucesión de travesías exitosas pudo reforzar la idea de que era un buen momento para partir.

Después llegó la borrasca Charles y las embarcaciones que habían aprovechado las calmas comenzaron a encontrarse con un Atlántico mucho más difícil.

Hasta unos meses antes, sin embargo, las cifras ofrecían una realidad muy distinta. Durante buena parte de 2025 y el primer semestre de 2026, la cooperación policial con Mauritania y Senegal había contribuido a reducir las salidas.

Los primeros seis meses del año terminaron con 3.708 llegadas al archipiélago, un descenso del 67% respecto al mismo periodo del año anterior. Aquella reducción, que parecía consolidarse, se deshizo en unas pocas semanas de otoño.

En el puerto artesanal de Nuadibú los cayucos se cuentan de mil en mil. Algunos son utilizados para pescar y, otros, cuando cae la noche, para transportar migrantes. Julio César Ruiz Aguilar.

Pero la situación cambió después del verano. En apenas seis semanas, desde comienzos de octubre, Canarias recibió más de 12.000 personas, el triple de las registradas durante todo el primer semestre. "Senegal se ha desbordado", reconoció el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, durante una visita a El Hierro.

Entre los lugares de partida volvía a aparecer repetidamente el nombre de Saint-Louis, una ciudad próxima a la desembocadura del río Senegal cuya historia está ligada a la pesca.

Durante generaciones, numerosas familias han vivido de las capturas y de los trabajos relacionados con su comercialización, pero la presión de la pesca industrial y la reducción de determinados recursos marinos han complicado las condiciones económicas de parte de sus habitantes.

En algunas localidades, las embarcaciones que antes se utilizaban exclusivamente para faenar han terminado formando parte del negocio de las salidas hacia Canarias. Una situación que coincide con las dificultades económicas que atraviesa Senegal después de las expectativas despertadas por el cambio político de 2024.

La crisis financiera, agravada por el descubrimiento de importantes obligaciones de deuda pública no declaradas, y la persistencia del desempleo han complicado las oportunidades de una generación que esperaba encontrar trabajo sin abandonar su país.

Hay pescadores que han perdido ingresos, jóvenes que desean reunirse con familiares establecidos en Europa y ciudadanos de otros países de la región que han recorrido previamente cientos de kilómetros por tierra.

Las organizaciones que facilitan las travesías aprovechan esa demanda y cobran cantidades que en ocasiones obligan a los pasajeros a endeudarse. Algunos de los cayucos llegados esta semana habían partido de Saint-Louis después de cinco días de navegación.

Otros procedían de localidades gambianas como Bakau o Brufut y transportaban a ciudadanos de distintas nacionalidades. Las travesías coincidieron, en algunos casos, con el empeoramiento de las condiciones marítimas provocado por la borrasca Charles.

Las cifras de quienes alcanzan Canarias, sin embargo, ofrecen una imagen incompleta: numerosas embarcaciones desaparecen sin dejar constancia de su destino y las familias pueden pasar meses esperando noticias de personas que salieron con la intención de llegar a Europa.

El mar ha conservado durante décadas esa capacidad de devolver personas y embarcaciones, y de guardar para siempre el rastro de otras. En El Hierro, la primera gran crisis de los cayucos ya dejó una escena que hoy parece una anticipación de lo que estaba por venir.

Un grupo de migrantes espera a que la Cruz Roja les preste asistencia tras desembarcar de un barco de Salvamento Marítimo en el puerto de La Restinga. Jesús Cabrera / Reuters.

Veinte años de auxilio

El 9 de agosto de 2006, un cayuco de unos 25 metros de eslora llegó al puerto de La Estaca con 172 migrantes a bordo. Había partido de Senegal doce días antes y fue localizado a unas 36 millas de La Restinga, desde donde una embarcación de Salvamento Marítimo y una patrullera de la Armada lo escoltaron hasta tierra.

Los equipos de emergencia habían calculado inicialmente que transportaba a unas 85 personas. Cuando llegó a puerto, encontraron aproximadamente el doble. "Cuando vimos el tremendo cayuco nos llevamos una gran sorpresa. Era un hervidero humano", explicó entonces Antonio Padrón, director insular de la Administración del Estado, en declaraciones recogidas por El País.

La Cruz Roja tuvo que buscar ropa adicional porque disponía de prendas para unas 130 personas. Tampoco había suficientes plazas donde alojar a los supervivientes, de manera que comenzaron a distribuirlos entre distintos municipios.

Sesenta fueron instalados en dependencias de la Dirección Insular, otros treinta en locales de la Policía Local de La Frontera y el resto terminó en el polideportivo de Valverde. Al día siguiente fueron trasladados a Tenerife.

Veinte años después, una embarcación con 172 pasajeros puede ser una de las varias que alcanzan El Hierro durante una misma jornada. La isla dispone de medios e instalaciones que entonces apenas existían, aunque los problemas de capacidad reaparecen cuando los desembarcos se multiplican.

Imagen tomada desde un dron en la que se ven decenas de migrantes a bordo de un cayuco que navega cerca del puerto de La Restinga. Borja Suárez / Reuters.

En 2006, Canarias recibió a 31.678 personas por vía marítima irregular y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que desplegar una respuesta extraordinaria. España reforzó los controles, negoció acuerdos con los países africanos y organizó traslados hacia la Península.

La ruta terminó reduciendo considerablemente su actividad durante los años posteriores. Pero los cayucos regresaron. En 2020 llegaron a Canarias más de 23.000 personas y el hacinamiento de los migrantes en el muelle de Arguineguín volvió a situar al archipiélago en el centro de la actualidad.

Durante 2023 y 2024, las llegadas alcanzaron respectivamente las 39.910 y las 46.843 personas. Sólo en 2024, El Hierro recibió a 24.146 migrantes, según los registros de atención de Cruz Roja. En doce meses habían desembarcado en una isla de doce mil habitantes más de la mitad de todas las personas que llegaron a Canarias aquel año.

La historia de las reclamaciones resulta casi tan antigua como la de los desembarcos. El 5 de octubre de 2023, después de varios días en los que habían llegado más de 1.200 personas, el Cabildo aprobó por unanimidad una declaración institucional reclamando refuerzos para Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Protección Civil y las fuerzas de seguridad, además de mecanismos para acelerar los traslados.

"Nuestra isla seguirá siendo el destino de muchos que huyen de su tierra y hemos de estar preparados para ello", advertía el documento. Un año después, en octubre de 2024, la corporación volvió a aprobar otra declaración tras un naufragio en el que murieron nueve personas y otras 53 permanecían desaparecidas.

El texto recordaba expresamente las peticiones anteriores y reconocía los avances realizados, pero insistía en que los medios seguían siendo insuficientes. Este noviembre de 2026, después de recibir miles de personas en cinco semanas, El Hierro ha vuelto a declarar la emergencia social.

Las reclamaciones son reconocibles: más profesionales, más medios marítimos, plazas de acogida y traslados que permitan mantener el funcionamiento de los servicios públicos.

La reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, celebrada esta semana en La Moncloa, terminó con el anuncio de 15,18 millones de euros adicionales para ampliar los recursos de acogida y financiar traslados hacia otras islas y la Península.

El Gobierno acordó aportar otro millón para reforzar la atención sanitaria de Cruz Roja, aumentar los efectivos policiales y añadir la Guardamar Calíope al dispositivo marítimo de Canarias.

El presidente canario, Fernando Clavijo, valoró los compromisos alcanzados, mientras el Ejecutivo central defendía los esfuerzos realizados durante los últimos años.

Fernando Clavijo (c), y el presidente del Cabildo herreño, Alpido Armas (d), este martes en Madrid en el Palacio de La Moncloa. Cedida.

La comparación con Ceuta vuelve a cobrar sentido al observar esa sucesión de crisis. La frontera de El Hierro puede permanecer relativamente tranquila durante una temporada y reaparecer después en cantidades que alteran la vida cotidiana de sus habitantes.

Los medios han mejorado considerablemente desde 2006, pero los documentos institucionales muestran que una parte de las reivindicaciones continúa siendo la misma. El territorio lleva veinte años intentando que una responsabilidad permanente deje de depender de respuestas excepcionales.

La historia de los herreños contiene, además, una memoria de la emigración que todavía conecta a muchas familias con Venezuela, Cuba y otros países americanos. Durante buena parte del siglo pasado, también aquí marcharse significó buscar trabajo y mejores condiciones de vida lejos de casa.

Algunos regresaron y otros permanecieron al otro lado del océano. Hoy, los jóvenes llegados en cayuco que han encontrado empleo y formado familias son parte de una isla que sigue cambiando, mientras otras embarcaciones continúan alcanzando sus costas y los servicios de emergencia se preparan para recibirlas.

En La Restinga, los pescadores intentan recuperar sus atraques y los centros de buceo organizan las inmersiones que permite el estado del mar. A treinta kilómetros, en San Andrés, los agentes de la Policía Nacional siguen trabajando entre identificaciones y traslados.

La carretera que une ambos lugares atraviesa las mismas montañas por las que los vecinos se desplazan cada día, aunque el recorrido se haya convertido también en parte del itinerario de miles de personas que nunca habían oído hablar de El Hierro antes de embarcarse.

La historia de quienes llegan a la isla, sin embargo, termina en ocasiones lejos del puerto y de los centros de acogida. Para encontrar esa parte del recorrido hay que regresar a la carretera que asciende desde La Restinga, atravesar las laderas volcánicas del sur y llegar hasta El Pinar, un pueblo situado en las medianías donde las casas aparecen entre las calles y los caminos que conducen hacia las zonas altas de la isla.

Allí se encuentra el cementerio donde, durante los últimos años, han sido enterradas personas fallecidas durante las travesías hacia Canarias. El pasado martes, 10 de noviembre, un grupo de vecinos, representantes municipales y miembros de organizaciones humanitarias acudió hasta allí para despedir a un joven que había llegado muerto a El Hierro cinco días antes.

Viajaba a bordo de un cayuco rescatado a unas treinta millas de La Restinga, junto a otras 282 personas. No llevaba documentación y las autoridades no habían conseguido averiguar su identidad.

Los servicios funerarios lo enterraron en un nicho próximo a los de otras víctimas de la ruta migratoria, con una inscripción formada por números y por la fecha de su llegada: "Inmigrante 94 1. 05-11-2026".

Un trabajador coloca el ataúd de un migrante durante el funeral en el cementerio de El Pinar, en la isla de El Hierro, el 10 de noviembre de 2026. Borja Suárez / Reuters.

Flores depositadas en la cripta de un migrante en el cementerio de El Pinar. Borja Suárez / Reuters.

En el cementerio de El Pinar descansan personas que murieron durante la travesía o poco después de alcanzar Canarias. Algunas pudieron ser identificadas gracias a sus compañeros de viaje y otras conservan únicamente las referencias administrativas con las que fueron registradas.

Los vecinos y las organizaciones que participan en sus despedidas han colocado flores y pequeños recuerdos sobre algunas sepulturas. En ocasiones, los familiares conocen la muerte a miles de kilómetros de distancia; otras veces, la ausencia de una identidad confirmada impide siquiera comunicarles lo ocurrido.

El martes, después del entierro, aquel joven quedó sepultado en una isla a la que había llegado sin vida, lejos de su país y de las personas que pudieron haberlo conocido. Su nombre no figura en la lápida.

En El Hierro, donde basta permanecer una temporada para que alguien termine reconociéndote por la calle, de él sólo se conoce el número con el que fue registrado, el lugar al que llegó y la fecha en que terminó su viaje.