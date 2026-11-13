Víctimas de violencia machista piden quitarse las pulseras por sus fallos: "Pedí a la jueza que me la quitara, no podía más"

Sara (nombre ficticio) es víctima de violencia de género y su caso es de especial seguimiento del VIOGÉN.

Además de una orden de alejamiento como medida cautelar a su agresor, hace año y medio también la integraron en el sistema COMETA del Ministerio de Igualdad.

Hace siete meses acabó pidiendo que le retiraran la pulsera. Primero lo solicitó a COMETA. "Lo hice porque parecía que era yo la que salía de prisión".

Y segundo, "porque cuando pitaba no me hacían caso en nada, y también porque la pulsera daba fallos. No una, ni dos, ni tres: me falló varias veces".

"Cada vez él se acercaba a mí, ellos no actuaban ni nada, aparte de las denuncias que yo ponía y no había respuesta alguna. Y luego, los fallos. Así que tuve que pedir que me la quitaran porque no podía más. Era angustioso.".

Sostiene a EL ESPAÑOL que tuvo que presentar un escrito ante el juez "para que solicitara que me la quitaran. No podía más", recalca.

Su maltratador continúa acercándose y quebrantando la orden de alejamiento."Debo tener más cuidado. Voy todo el día acompañada".

Si la quebranta "tengo que llamar a la Policía. Y estoy mejor atendida que con la pulsera".

M.R., es presidenta de una asociación de víctimas de malos tratos de una provincia andaluza, de la que no se darán más detalles por cuestiones de seguridad.

Subraya a este periódico que "las pulseras siguen fallando, y se está pidiendo que se quiten porque no les sirven. De protección no tienen nada".

Los maltratadores "se acercan y le tocan el brazo, la tocan, la llaman, y están al lado y la pulsera no hace nada. Siguen llegando quejas, y por desgracia siguen fallando".

La entidad ofrece asesoramiento a las víctimas y además pertenece a un comité local contra la violencia de género en el que figura un ayuntamiento, una subdelegación de gobierno, agentes de policía local y de la nacional, así como asistentes sociales y psicólogas.

"Hace menos de un mes atendimos a una chica quejándose de que le seguían fallando y que no paraba de llamar a COMETA para preguntar qué pasaba, porque se lo había encontrado".

"Tenía una orden de 200 metros, y lo tenía muy muy cerquita. En COMETA le decían que a ellos no le había saltado nada ni que nada. Entonces, obviamente, el sistema sigue fallando. Por lo menos, a ella".

Esta segunda víctima ya padeció fallos en su pulsera en junio de 2025. Su nombre ficticio es Eugenia, y contó a este periódico su historia en septiembre de 2025.

Lleva mucho tiempo en el sistema VIOGÉN y anteriormente a esa fecha sí que le sonaba la alarma en su móvil porque su maltratador, con pulsera, "solía quebrantar el alejamiento. Tiene 200 metros, y a mí me pitaba con mucha asiduidad", precisó.

Eugenia acudió con unas amigas el sábado a la feria de una localidad vecina. Fue en la portada del recinto ferial y él, por detrás, le agarró del hombro. Se giró y lo vio. Comenzó a gritar y él emprendió la huida.

Cuando acudió a denunciar le dijeron que con el ruido de la feria, lo mismo el teléfono había sonado y ella no se había enterado.

"Eso es imposible. Para empezar, porque tendría que tener registrada la llamada perdida de la policía alertando de que mi agresor está cerca. Y no tenía ninguna llamada", explicó.

"Al final tuvo que solicitar al juez, a través de su abogado, que se la quitaran", abunda María. Es que si fallan, ¿para qué la tiene?", se pregunta.

El otro motivo para la retirada es el que ya reseñó Sara: la revictimización. "Se sienten mal porque la gente son ellas las que acaban de salir de permiso de estar en prisión".

Fuentes consultadas del Ministerio de Igualdad aseguran a este periódico que desde agosto se han retirado 8 pulseras a solicitud de mujeres víctimas.

En concreto se retiraron 5 en agosto, 1 en septiembre y 2 en el mes de octubre.

"Las causas principales no es que no funcionen, sino que el maltratador está en prisión, que se ha trasladado a vivir a otro punto alejado de España o similares circunstancias", indican.

Los fallos... y las mentiras

El origen de las incidencias con las pulseras se sitúa entre julio y octubre de 2023.

Fue cuando, estando Irene Montero en funciones como ministra de Igualdad, se modificó el modelo del servicio: del alquiler a la adquisición directa de los dispositivos.

En julio se sacaron a concurso los pliegos, y en octubre adjudicó un contrato de 42,6 millones de euros (financiado parcialmente con fondos europeos) a la UTE de Vodafone y Securitas, en sustitución de Telefónica-Securitas Direct.

Durante la transición de febrero y marzo de 2024 se perdió el acceso a los historiales de geolocalización previos al 20 de marzo, lo que motivó las primeras alertas internas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía.

Entre julio y octubre de 2024, diversos jueces informaron de errores de localización, baterías defectuosas, fallos de conectividad y una interrupción en la actividad de hasta 60 horas en septiembre.

En octubre, y tras un requerimiento de la Fiscalía, Igualdad desbloqueó esos datos históricos después de haber dejado sin atender 123 peticiones judiciales.

En el primer trimestre de 2025 juzgados de distintas provincias reclamaron una revisión urgente de los dispositivos y el refuerzo de la plantilla del centro COMETA.

El escándalo estalló a finales de septiembre de 2025, cuando se publicó la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, que advertía de sobreseimientos y absoluciones por falta de datos y pruebas debido a los fallos de las pulseras.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, negó la mayor. "Las pulseras y los dispositivos han funcionado en todo momento" y calificó de "totalmente infundado que hayan fallado".

Su postura fue refrendada por los ministros Félix Bolaños y Pilar Alegría, quienes negaron riesgos para las mujeres protegidas y reprocharon a la Fiscalía generar alarma sin datos concretos.

Pero Redondo se vio obligada a matizar sus declaraciones: tuvo que acabar admitiendo que al principio "hubo muchos problemas durante la migración de la gestión" a causa del cambio tecnológico entre las empresas.

No obstante, sostuvo que la incidencia había quedado resuelta en 2024 y descartó sancionar a Vodafone o exigir dimisiones.

Posteriormente, el 1 de octubre, el Ministerio de Igualdad desmintió "informaciones falsas" sobre el origen de los equipos.

La ministra pidió disculpas a las víctimas "por el ruido generado", reiterando que la seguridad del sistema había estado garantizada en todo momento.

Ya en noviembre de 2025 el sistema COMETA sufrió un nuevo colapso técnico de 13 horas que obligó a activar el protocolo de protección de las víctimas y que supuso, tiempo después, una sanción de 25.285 euros a Vodafone.

La ministra acabó reconociendo que no podía garantizar la ausencia de nuevos fallos hasta la entrada en vigor del siguiente contrato.

Mientras tanto, la Comisión Europea advertía ya que examinaría el expediente por su vinculación con los fondos del Plan de Recuperación.

El año culminó con la recomendación del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ para mapear las zonas sin cobertura móvil en España tras detectarse que ciertas áreas rurales quedaban desconectadas.

Este año, el Ministerio de Igualdad sacó el nuevo pliego de adjudicación, que recogió sustituir las pulseras por tobilleras autónomas.

Lo acabó adjudicando a la misma UTE, de Vodafone y Securitas que venía gestionando el servicio desde 2023.

Ayer la Fiscalía Europea (EPPO), con apoyo de la UCO, intervino en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas por un presunto fraude de fondos europeos.