La Policía investiga el origen del explosivo de 'El Ruso' y apunta a una bomba de amonal: "Esto lo hace alguien que sabe"

La bomba que detonó en el bloque número dos de la calle Rafael Urrusti, en Oviedo, tendría una caracterización química preliminar que corresponde con el amonal, según un informe de José María Gil Garre, analista de inteligencia, seguridad y terrorismo internacional.

Este artefacto fue elaborado, dicen fuentes policiales, por Manuel Ferrero Álvarez, conocido como 'El Ruso'. La explosión mató a Juan José Rodríguez, subinspector de la Unidad de Guías Caninos de Oviedo, y a su perro Deny, un pastor alemán de tres años que pertenecía al equipo.

Adicionalmente, quedaron gravemente heridos Francisco García, subinspector de los TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos), y una joven de 17 años que recibió varios impactos de bala.

"De acuerdo con las primeras valoraciones de fuentes policiales y especialistas en desactivación, el dispositivo empleado era un artefacto explosivo improvisado (IED) de fabricación casera, cargado con metralla y basado en nitrato de amonio potenciado con polvo de aluminio", dice.

En caso de mantenerse esos indicios, los cuales deben ser confirmados en los análisis cromatográficos en laboratorio, se estaría hablando de nitrato de amonio, que actuó como oxidante, y de aluminio en polvo, que hizo de combustible metálico.

Estos elementos, tanto en España como en la Unión Europea, están fiscalizados y sometidos a registro obligatorio ante el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

"Debe haber una línea prioritaria de investigación que busque determinar el origen ilícito del material, ya sea un posible desvío desde circuitos agrícolas, industriales o mineros en Asturias", comenta Gil Garre.

No necesariamente los elementos de la bomba fueron comprados en un mercado negro, explica el analista.

"Desde luego, quien prepara esa combinación de manera ideal realiza una mezcla que tiene un nombre muy concreto y es terrorífico. No lo ha hecho alguien sin conocimiento. Ese artefacto estaba pensado y hecho para matar", añade el investigador del Aula de Seguridad Humana de la Facultad de Seguridad de la Universidad de Murcia.

Debe tenerse en cuenta que 'El Ruso' es ampliamente conocido en Oviedo por su prontuario: registraba 10 antecedentes penales previos al ataque por coacciones, daños, amenazas, lesiones, actas por drogas, riñas y hurtos.

Fuentes policiales lo describen como "un demonio" y "el matón de la zona". Incluso, sus vecinos corroboran esta versión.

"Siempre lo vimos con rostro inexpresivo, sin ganas de entablar conversación con los vecinos. Es problemático", dice Cruz, una vecina de Álvarez.

'El Ruso', calderero de profesión, vivía en ese piso público desde hacía más de 10 años. No registraba impagos y subrogó el contrato hace un tiempo cuando su madre falleció.

Vivía ahí con su pareja, Tatiana, quien es de nacionalidad rusa y fue detenida por la Policía tras el atentado.

Sin embargo, un día después de su detención, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo la ha dejado en libertad sin imposición de ninguna medida cautelar, pero continuará ligada a las diligencias abiertas.

De ella, quienes la conocen aseguran que iba a algunos comercios de la zona, tomaba los productos y se iba sin pagar con la excusa de que no tenía dinero.

Esta versión fue corroborada por EL ESPAÑOL, que estuvo en uno de los establecimientos afectados.

"Ella venía, tomaba algunos productos y se iba diciendo que no tenía dinero. Si le recriminabas, era grosera. También sé que varias veces hacía lo mismo en Mercadona", dice la mujer, que prefiere mantenerse en el anonimato.

Explosión

El prontuario de Álvarez es importante, dado que ha cometido actos delictivos con anterioridad. Gil Garre asegura que la bomba realizada, la cual fue dejada cerca de los conductos del gas ciudad, fue hecha por alguien con un conocimiento en la materia.

"La explosión ocurre por una reacción de oxidación-reducción extremadamente rápida y exotérmica, impulsada por una onda de choque inicial. A nivel químico, los componentes cumplen funciones complementarias", afirma.

En el caso del nitrato amónico, este es una "sal muy rica en oxígeno", pero poco estable a altas temperaturas. "Al recibir una onda de choque intensa, proveniente de un detonador, su estructura molecular se rompe al instante, liberando grandes cantidades de oxígeno y gases como nitrógeno y vapor de agua", comenta Gil Garre.

Por su parte, el papel o polvo de aluminio actúa como combustible dado que tiene una afinidad por el oxígeno y "arde liberando una cantidad masiva de calor".

La mezcla "es muy insensible al fuego común o a los golpes", sentencia el especialista. Para que ocurra esa reacción en cadena, en lugar de una combustión lenta, se requiere "obligatoriamente" el impacto de una onda de choque "supersónica que comprima y caliente el material de forma instantánea. Algo como un chispazo eléctrico de un detonador".

Esto, en caso de confirmarse, descartaría la versión de que Deny, el pastor alemán de la Unidad Especial de Guías Caninos de la Policía Nacional, hubiera tocado con su hocico la bomba, lo que desencadenaría la explosión.

"Un perro preparado en la detección de explosivos no escarba ni se acerca a tocar el objeto del que emanan los olores que detecta. Su instrucción consiste en sentarse o tumbarse muy quieto mirando a su guía. Son entrenados para no tocar siquiera el objeto", reflexiona Gil Garre.

"Me inclino a pensar en un temporizador con final en descarga eléctrica oxidante", sentencia sobre la bomba.

Fuentes policiales le han dicho a EL ESPAÑOL que la bomba podría ser de amonal o amosal, pero todavía no se han confirmado los resultados.

"Al tener dos puertas el portal, la explosión fue menos dañina", comenta la misma fuente.

En búsqueda

'El Ruso' todavía no ha sido detenido por la Policía Nacional tras tres días a la fuga. En Oviedo se han tenido diversas pistas falsas. Incluso, en la noche del 12 de noviembre, allanaron uno de los edificios cercanos al lugar del incidente, en la calle de Villafría, pero tampoco hubo resultados.

Para la búsqueda se han desplegado más de 300 agentes de la Policía Local y Nacional, y la Guardia Civil.

Además, a la ciudad llegaron grupos de élite como el Grupo Especial de Operaciones (GEO), desplazado desde Guadalajara, y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de La Coruña.

Para intentar encontrarlo también han ampliado el perímetro. Una de las búsquedas se centró en el barrio Las Campas, que está a las afueras de Oviedo, pegado a un bosque con cuevas donde varios vecinos señalaban que podría llegar a estar.

Posteriormente, los agentes se dirigieron a una nave en Colloto, un pueblo cercano a Oviedo.

Pese a los esfuerzos, todavía no se sabe el paradero de Álvarez, lo que mantiene en zozobra a la ciudad.

Incluso, tras las inspecciones en el edificio afectado, se han descartado los daños estructurales y los desperfectos se limitan al portal y a la fachada, según anunció el director general de Vivienda del Principado, Daniel Sánchez.

Ante la situación, las once familias que residen allí se han negado a volver por temor a represalias por parte de 'El Ruso' y piensan que este podría regresar y volver a actuar.

"Lo único que esperamos es que puedan encontrarlo pronto y que pague por lo que realizó. Su pareja también debería estar en prisión. Ella debía saber qué estaba haciendo 'El Ruso' y tener conocimiento de la bomba y de que tenía armas en el piso", ha añadido Cruz.