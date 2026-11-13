Los tres atracadores, este jueves, entrando en el Centro Comercial Espacio Mediterráneo de Cartagena. Al lado, un cristal reventado de la joyería que asaltaron. Cedidas

Buscan a cuatro atracadores de una joyería en Cartagena: "Usaron armas de fogueo, un martillo y cogieron relojes"

Unos disparos anunciaron la entrada de tres atracadores en el Centro Comercial Espacio Mediterráneo de Cartagena.

De hecho, este jueves, pasados siete minutos de las tres de la tarde, la centralita del 112 recibió de una tacada más de una treintena de llamadas alertando de un robo con violencia en una joyería del citado centro comercial.

"Han entrado tres encapuchados con pistolas", tal y como alertaba al 112 un cliente de Espacio Mediterráneo. "Se han escuchado disparos". Al menos, se produjeron tres detonaciones.

Aunque fuentes de la Guardia Civil aclaran que podrían haber sido realizados con pistolas de fogueo, con el objetivo de abrirse paso entre el personal de seguridad y generar miedo, caos y confusión entre los clientes y empleados de locales comerciales.

"No se encontraron vainas", recalcan fuentes de la Guardia Civil. "Han entrado con armas de fogueo", confirman desde la Policía Local que movilizó patrullas en el centro comercial, ubicado en el Polígono industrial Cabezo Beaza, y que cuenta con unos 130 establecimientos y tiendas.

Los tres atracadores contaban con la cobertura de un cuarto integrante de la banda: un chófer que esperaba en el exterior, a bordo de un Audi, de color azul, que la Guardia Civil ya ha recuperado y que aparece en el vídeo de este reportaje.

Imagen del Audi, de color azul, empleado por los atracadores y recuperado por la Guardia Civil. EL ESPAÑOL

El conductor del Audi también ejercía de aguador, para alertar al trío de encapuchados de la llegada de algún coche patrulla para abortar el golpe y huir sin ser detenidos. Pero lo cierto es que lograron entrar en una joyería y asaltarla.

En las imágenes que ilustran este reportaje se observa a un hombre entrando en Espacio Mediterráneo, pistola en mano y a la carrera, vestido con ropa gris, con capucha y braga tubular para ocultar su rostro y su pelo. Al lado, le sigue corriendo otro atracador con un pasamontañas y ropa de color negro, sujetando una bolsa para introducir el botín. Y justo por detrás, un tercer pistolero, con ropa negra, capucha y braga tubular.

A martillazos

Cuando llegaron a la joyería ejercieron una gran violencia y dispararon al aire. Prueba de ello es que también trataron de reventar a martillazos el cristal de una parte del escaparate donde se exhibían joyas, pulseras, collares y anillos que parecían ser de plata y oro blanco.

"Al parecer llevaban herramientas tipo martillo", según explican fuentes de la Guardia Civil. "Rompieron algunas vitrinas para llevarse relojes y joyas". "Han robado en la joyería y se han ido".

El asalto se produjo con rapidez y como una exhalación corrieron para salir del centro comercial, entre escenas de pánico y gritos de clientes que se escondían por donde podían. En el aparcamiento, les esperaba el conductor del Audi en el que huyeron, pero gracias a los vídeos de varios testigos quedó recogido el modelo de coche y el número de matrícula.

"El Audi ha sido recuperado después del robo y dentro se ha encontrado un mazo". De momento, la joyería no ha terminado de evaluar los daños ni de calcular el importe total de los relojes y joyas que les han robado, para informar del valor del botín a la Guardia Civil.

La investigación sigue en marcha con el rastreo de cámaras de tráfico para reconstruir la huida y dar caza a los cuatro atracadores. También se están analizando denuncias de otros robos y recabando informaciones acerca de su identidad, "unos testigos dicen que eran marroquíes y otros afirman que eran sudamericanos, por su acento: montaron un buen escándalo".