La búsqueda de 'El Ruso', fugado desde hace 3 días, se complica en Oviedo: "Hemos detenido a 6 hombres calvos y ninguno es él"

La búsqueda de Manuel Ferrero Álvarez, conocido como 'El Ruso', ha completado más de 72 horas sin respuestas en Oviedo.

Según la Policía Nacional, es el autor del tiroteo que dejó a una joven de 17 años herida y de la mochila-bomba que ocasionó la muerte del agente Juan José Rodríguez, subinspector de la Unidad de Guías Caninos de Oviedo, y a su agente canina Deny, una pastor alemán de tres años que pertenecía a su equipo.

En ese mismo atentado también resultó gravemente afectado Francisco García, subinspector de los TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos).

Desde el 10 de noviembre, cuando ocurrió el suceso, se han desplegado a más de 300 agentes de la Policía Nacional, Local y Guardia Civil.

Además, para la búsqueda de 'El Ruso' han llegado a la ciudad grupos de élite como el Grupo Especial de Operaciones (GEO), desplazado desde Guadalajara, y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de La Coruña.

Los agentes han seguido pistas falsas. Incluso, una de ellas fue proporcionada por su pareja Tatiana, de nacionalidad rusa.

La búsqueda de Álvarez, que salió del edificio en bata y armado con una escopeta de caza y una pistola, se ha centrado en diversos barrios de Oviedo y también se ha ampliado el perímetro a pueblos cercanos como Colloto.

Incluso, muchos vecinos han llamado a la Policía para alertar que han visto a personas parecidas a él: calvos, de más de 60 años y de contextura delgada.

Eso ha conllevado a que los agentes se desplacen en la ciudad para atender estas alarmas.

"Hemos detenido a seis hombres calvos y ninguno es él", dice una fuente policial a EL ESPAÑOL.

Sin embargo, pese a las distintas alarmas y el seguimiento de pistas, todavía no pueden dar con Álvarez.

Presión a su círculo

En un principio, Tatiana, la pareja de 'El Ruso', fue detenida e interrogada por los agentes de la Policía Nacional.

Sin embargo, dos días después, ha sido puesta en libertad sin medidas cautelares.

Cuando fue preguntada sobre el paradero de su pareja tras salir de los juzgados, respondió: "No sé dónde está".

Tanto ella como su círculo de amigos y familiares han sido investigados para intentar dar con el paradero de 'El Ruso'.

Por su parte, algunos de los vecinos en la calle de Villafría han señalado que Tatiana era ampliamente conocida por robar en algunos establecimientos.

"Tenía la costumbre de ir a algunos establecimientos, tomaba productos y se iba diciendo que no tenía dinero", comenta una vecina.

Adicionalmente, describen a la mujer y a Álvarez como vecinos extraños. "No buscaban tener una relación con otros, eran conflictivos, pero no sabíamos el prontuario que tenía 'El Ruso'. Nunca nos imaginamos que podría llegar a esto", agrega.

Debe tenerse en cuenta que 'El Ruso' es ampliamente conocido en Oviedo porque tenía 10 antecedentes penales previos al ataque por coacciones, daños, amenazas, lesiones, actas por drogas, riñas y hurtos.

Fuentes policiales lo describen como "un demonio" y "el matón de la zona". Tatiana también ha tenido problemas con las drogas, al igual que él. Muchas veces los veíamos paseando a una perra pequeña en el parque y tenían actitudes extrañas o no se hablaban entre ellos", asegura una vecina.

Incluso, en uno de los edificios aledaños de la calle Villafría, se ha llevado a cabo un operativo en la noche del 12 de noviembre porque se creía que estaba atrincherado en este sector, pero también fue una falsa alarma.

Algunos de los vecinos, tras conocer que Tatiana está en libertad y puede regresar a su piso en la calle Rafael Urrusti, han mostrado su inconformidad.

Entre tanto, los habitantes del sector todavía continúan con temor dado que 'El Ruso' sigue en libertad y se desconoce su paradero. El mayor miedo que tienen es que pueda regresar y "volver a poner una bomba".