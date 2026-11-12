La Policía "aprieta" a Tatiana, pareja de 'El Ruso', para que confiese dónde está: "Están investigando a sus amigos"

La Policía Nacional sigue inspeccionando cada rincón de Oviedo, incluidos algún pueblo pegado a la ciudad y zonas boscosas, para dar caza a 'El Ruso'.

"Los investigadores andan apretando a su pareja Tatiana 'La Rusa' y mirando las amistades del sospechoso", según recalcan fuentes policiales.

El dolor es máximo en el seno de la Jefatura Superior de Policía de Oviedo porque hoy se dará sepultura al subinspector Juan José Rodríguez, conocido como 'Jota' por sus compañeros en la Unidad de Guías Caninos, y su asesino sigue fugado.

"Está la cúpula de la Policía Nacional en Oviedo por el funeral de Jota y no se mueve ni el aire".

La investigación que asumen Policía Judicial y el Grupo de Información avanza en el análisis del artefacto explosivo colocado dentro de una mochila sobre los buzones de un bloque de viviendas sociales, por parte de Manuel 'El Ruso' y que se cobró la vida del subinspector Jota, de su agente canina Deny, y mandó al hospital al subinspector Francisco Javier García de los TEDAX.

"La hipótesis de mayor probabilidad con la que trabaja la investigación es que el artefacto explosivo contaba con temporizador o cédula sensible a luz, ya que quedó claro que el movimiento de la mochila no provocó la detonación", según fuentes policiales.

De hecho, el subinspector de los TEDAX Francisco Javier logró extraer la mochila de los buzones y del portal, con su material técnico, como cuerdas y un gancho, para dejarlo en la calle para que fuera inspeccionado por Deny: la pastor alemán instruida por el difunto subinspector Jota.

"Tiene baja probabilidad que el artefacto fuese detonado por el sospechoso con un mando a distancia".

El dolor por el funeral oficial que este jueves se celebra en memoria de Jota, un mando policial con más de treinta años de servicio y condecorado, se extiende por todo el país.

Prueba de ello es que en la Región de Murcia se celebrará un minuto de silencio en la puerta principal de la Jefatura Superior de Policía de Murcia y en comisarías de Lorca, Alcantarilla o Cartagena.

Además, la familia del oficial ha recibido la Medalla de Oro al Mérito Policial, la máxima distinción, y la bandera de España.

Un reconocimiento justo para un agente valiente. Trabajar en la Policía Nacional o en la Guardia Civil debería ser calificado como una profesión de riesgo, algo que el ministro Fernando Grande-Marlaska no aprueba, aunque sea la petición en todo el país.

Fuera de Asturias

La búsqueda de 'El Ruso' ha continuado con más de 300 agentes dentro de Oviedo. Sin embargo, desde el 11 de noviembre se ha planteado la posibilidad de que ya no esté en Asturias.

Inicialmente se inspeccionaron viviendas de amigos, hostales, allegados y las estaciones de trenes y autobuses.

Incluso cercaron varios edificios en distintas zonas de Oviedo porque se creía atrincherado y armado. Al final, no lo encontraron.

Su propia pareja, Tatiana, le dio a la Policía una pista falsa con la que se cree que 'El Ruso' ganó mucho más tiempo para huir.

Algunos de los vecinos en la calle de Villafría aseguran que es difícil que haya escapado de la ciudad por los controles que se han estado realizando.

Sin embargo, los agentes en la mañana del 11 de noviembre empezaron a buscar por el barrio Las Campas, que está a las afueras de la ciudad, pegado a un bosque con cuevas.

Paralelamente se llevó a cabo otro operativo en una nave de Colloto, un pueblo cercano a Oviedo, pero en ninguno de los dos se encontraron rastros de 'El Ruso'.