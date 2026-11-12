Un hombre mata a su expareja de 30 años en Gijón: la Policía Nacional lo detiene mientras la estaba apuñalando

La UDEV de la Policía Nacional ha detenido en Gijón a un varón de unos 40 años como presunto autor del asesinato de su expareja, de 30 años, según informan fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

Los hechos han ocurrido este jueves en el barrio gijonés de Jove, donde presuntamente el hombre habría apuñalado mortalmente a la mujer.

Las mismas fuentes han apuntado que sobre el hombre existía una denuncia previa, aunque por el momento se desconoce si era de la propia víctima.

Según ha podido saber este diario, el autor de los hechos, de origen marroquí, acabó con la vida de su víctima a cuchilladas: "Los agentes lo detuvieron cuando la estaba apuñalando", indican fuentes cercanas a la investigación.

La Policía Nacional ya está realizando las primeras pesquisas para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se ha cometido el crimen.

A falta de la confirmación de este caso, la cifra de feminicidios perpetrados por parejas o exparejas por violencia de género en España en 2026 asciende a 44.

Según informa Efe, tras conocerse este posible nuevo caso de violencia machista, la Federación Socialista Asturiana (FSA) ha decidido cancelar el acto de campaña previsto para esta tarde en Langreo en el que iba a participar la cabeza de lista al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, junto al líder de los socialistas asturianos y presidente del Principado, Adrián Barbón.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.