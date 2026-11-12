El asesino de Oviedo huyó en bata y su novia dio una pista falsa a la Policía: "La gente no para de ver calvos como El Ruso"

Cuando detonó la bomba en el bloque número dos de la calle Rafael Urrusti, la cual se cobró la vida de Juan José Rodríguez, laureado subinspector de la Unidad de Guías Caninos, Manuel 'El Ruso' ya llevaba ventaja y había logrado escapar de la zona.

Los vecinos le vieron huir vestido con una bata de cuadros, una escopeta de caza y un revólver del calibre 22.

Su pareja, Tatiana, conocida como 'La Rusa', se quedó en el piso de la primera planta donde residían. Minutos después, la Policía Nacional ingresó en la vivienda para interrogarla, pero les dio una pista falsa.

"Ella está detenida por colaboración porque ofreció una información que no era correcta sobre el paradero de su pareja. Se pensaba que la detención del sospechoso era inminente, se fue a un inmueble, y no se le encontró", según desvelan fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

Ese embuste permitió ganar tiempo a Manuel Ferrero Álvarez (1962), calderero de profesión y parece que delincuente en su tiempo libre por sus antecedentes como hurtos, coacciones, robos, daños, amenazas, lesiones, actas por drogas, riñas, resistencia a la autoridad.

Ese tiempo que ganó 'El Ruso' por la pista falsa que facilitó 'La Rusa' a la Policía Judicial, le permitió posiblemente subirse a un taxi porque cerca del Barrio de Villafría hay un centro de salud con una parada y se ha descartado que su primer movimiento lo hiciera en la furgoneta Mercedes que heredó de su madre.

"Se ha determinado que el vehículo Mercedes no era relevante para la investigación. No hay confirmación de que cogiera algún taxi, pero se están haciendo gestiones con los taxistas de Oviedo".

Pistas falsas

Las primeras 24 horas transcurrieron con tensión y falsos avisos. La 'Operación Jaula' ha desplegado a más de 300 agentes por la ciudad para la búsqueda del autor de este homicidio.

Los accesos fueron cerrados y controlados por las autoridades, que vigilaron que no se escapara en algún coche.

Adicionalmente a Oviedo llegaron grupos de élite como el Grupo Especial de Operaciones (GEO), desplazado desde Guadalajara, y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de La Coruña.

Durante las primeras horas posteriores el suceso, se inspeccionaron viviendas de amigos, hostales, allegados y las estaciones de tren y autobuses.

Incluso acudieron a los cementerios de la ciudad porque se alertó de que la madre de 'El Ruso' había fallecido recientemente y está "obsesionado" con su muerte, por lo que podría estar junto a su tumba, pero no fue así.

Posteriormente hubo allanamientos en el entorno del Parque de Invierno, La Manjoya y Las Campas. Incluso, en un edificio ubicado en el barrio Pumarín se realizó un operativo y agentes del GOES entraron a una vivienda, ubicada en la primera planta, porque se creía que estaba atrincherado allí con armas.

"Es imposible que haya salido de Oviedo. Desde el primer minuto del suceso se le ha estado buscando. Quizás pudo ir hacia la parte del bosque y esconderse allí", dice Cruz, una vecina de 'El Ruso'.

El rostro de las personas que transitan el barrio está totalmente descompuesto: les asombra que 48 horas después todo siga cerrado, con la presencia policial y sin saber en dónde está el autor del ataque.

"Tenemos miedo de salir a la calle. Se sabe que salió armado y nos aterra pensar que podría atacar a alguien más. Yo he tardado casi 24 horas en tener el valor para bajar de mi piso", agrega Cruz.

Las pesquisas continuaron durante la mañana de este 11 de noviembre. Empezaron por el barrio Las Campas, que está a las afueras, pegado a un bosque con cuevas.

Allí no hubo resultados. Entre tanto, otro equipo se ha desplazado a una nave en Colloto, un pueblo cercano a Oviedo, pero tampoco fue hallado.

Hipótesis

De momento, los miembros de la Policía Judicial y del Grupo de Información que asumen la investigación por un delito de homicidio a un compañero, el subinspector 'Jota', ya han concretado que Manuel 'El Ruso' colocó una bomba para saldar su mala convivencia vecinal en el bloque de viviendas sociales donde residía con Tatiana 'La Rusa'.

"La primera hipótesis que se maneja es que había problemas vecinales". "El sospechoso y su pareja tenían un problema generalizado con varios vecinos", subrayan estas fuentes policiales.

"Tatiana se quedó en el piso tras la explosión y se desconoce el motivo. Por eso, se analiza si el artefacto explosivo llevaba temporizador, para saber si el objetivo de la bomba era que explotara cuando pasara un vecino en concreto del que Manuel conocía sus rutinas o si pretendía hacer explotar todo el bloque porque colocó la mochila cerca de la acometida del gas ciudad".

El desconcierto que generó la deflagración en el bloque número 2 de viviendas sociales de la calle Rafael Urrusti, llenando de humo la zona, favoreció que El Ruso huyera con una bata de cuadros y armado. De hecho, la Policía Nacional valora que lleve encima otro explosivo.

"Tenemos la hipótesis de que podría tener otro explosivo porque hizo la bomba. Lo que se sabe a ciencia cierta es que lleva una pistola y una escopeta de caza".

La 'Operación Jaula' se mantiene activa con 300 agentes movilizados que trabajan con la teoría de que "no ha salido de Asturias" ni a otra comunidad ni a Francia. De hecho, el grueso de registros se han realizado en viviendas próximas al Barrio de Villafría, el Parque de Invierno, La Manjoya y Las Campas, el Polígono Industrial Espíritu Santo o el Barrio de Pumarín.

Otra certeza que tienen los investigadores es que Manuel 'El Ruso', de 65 años, no tiene licencias de armas, de forma que el Grupo de Información indaga acerca de la procedencia de la escopeta con la que ha huido y el revólver con el que disparó contra una menor de edad, de 17 años.

También se descarta que tenga problemas de salud mental, al menos a nivel clínico. "No figura nada en su historial médico", subrayan fuentes policiales. Otra cosa son los efectos que tenga el consumo de drogas del que se tiene constancia que realiza El Ruso, calificado como objetivo "peligroso" porque va con armas de fuego y sabe manejar explosivos.

Entre tanto, algunos habitantes de Oviedo han llamado a la Policía cada vez que ven a un ciudadano calvo, con rasgos físicos parecidos a 'El Ruso'.

Avisos falsos

"Llegan muchas pistas que no dan positivo. Ahora la gente ve calvos parecidos al asesino por todos lados", señala una fuente policial. "La Guardia Civil paró a un hombre con rasgos parecidos en una zona de Oviedo, pero fue un aviso falso".

'El Ruso' se ha convertido en objetivo prioritario para la Policía Nacional, para vengar a su compañero Jota', y para devolver la tranquilidad a las calles de Oviedo porque anda suelto un delincuente reincidente con conocimientos en fabricación de explosivos.

"Tiene conocimientos para hacer un artefacto así, pero no sabemos cómo se formó porque se dedicaba a arreglar calderas a nivel profesional", advierten fuentes policiales."En la carga del explosivo había muchos hierros que pueden proceder de su trabajo instalando y arreglando caldereras".

Esos hierros acabaron con la vida del subinspector Juan José Rodríguez y de su guía canino, Deny, una pastor alemán que fue decapitada por la fuerza de la onda expansiva. El subinspector del TEDAX Francisco Javier acabó operado de urgencia, con lesiones graves en un ojo, en el tórax, en el brazo y en las dos piernas. Básicamente, salvó la vida por los torniquetes que le hicieron dos agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

Los dos subinspectores trabajaron como marcan los protocolos, por eso, el análisis del artefacto es importante para dirimir si llevaba un temporizador o algún otro elemento explosivo que precipitó su detonación cuando la habían sacado del portal, o si por el contrario, se detonó a causa de que Deny, una pastor alemán con solo tres años de experiencia, falló al meter el hocico en la mochila, desencadenando la brutal explosión.

De momento, los investigadores no han podido tomar declaración a la primera pieza del puzzle: la adolescente de 17 años, vecina de Manuel 'El Ruso', sobre la que disparó en cinco ocasiones con su revólver del calibre 22, a primera hora de la mañana del martes, antes de que se produjera la detonación de la bomba de fabricación casera.

"La chica tiene un impacto de bala en el fémur y otro en la cadera, no corre peligro su vida, pero está en la UCI. Se baraja que la menor de edad podría haber visto cómo colocaba el artefacto en los buzones. Ella salía siempre a la misma hora de casa a estudiar y se cree que se lo encontró de forma accidental. Pero no está contrastado porque no ha sido posible entrevistarse con la joven porque está hospitalizada".

Al cierre de esta edición la Policía Nacional seguía trabajando sin descanso, para dar caza a Manuel 'El Ruso', de 65 años, sin parar de recibir todo tipo de informaciones sobre su paradero después de que su ficha de delincuente viera la luz pública con su característica calva.

Profesión de riesgo

"Llegan muchas pistas que no dan positivo". "Ahora la gente ve calvos parecidos al asesino por todos lados", se lamentaban estas fuentes policiales.

El Ministerio del Interior ha concedido una Medalla de Oro al Mérito Policial, a título póstumo para Juan José Rodríguez, subinspector de la Unidad de Guía Caninos, y la Medalla de Plata al Mérito Policial, a Francisco Javier García, subinspector de los TEDAX, gravemente herido.

Un reconocimiento justo, pero que no se traduce en la lección que deja esta terrible intervención policial: trabajar en la Policía Nacional o en la Guardia Civil debería ser calificado como una profesión de riesgo, cosa que el ministro Fernando Grande-Marlaska no aprueba, pese a ser esta petición un clamor en todo el país.